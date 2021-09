Vivienda

Ayudas

Ayudas a discapacitados para comprar una vivienda

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las personas que tengan una discapacidad reconocida superior al 33%, o al 65% en algunos casos, pueden solicitar una reducción en el pago de determinados impuestos a la hora de comprar una vivienda. Estas rebajas o exenciones fiscales para adquirir una casa están gestionadas a nivel autonómico y, por tanto, cada comunidad establece una cuantía distinta. En esta guía te explicamos a qué reducciones puedes acceder si tienes el certificado de discapacidad que acredite legalmente tu situación y la rebaja que aplican en cada una de las comunidades autónomas.

Ayudas a nivel estatal

Las ayudas a las que pueden acceder las personas con discapacidad para comprarse una casa no están reguladas a nivel estatal. Es decir, que el Gobierno no contempla ninguna línea de ayudas económicas específicas para que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de un precio más asequible para comprar vivienda. Pero aunque no haya ayudas específicas, las personas con discapacidad sí pueden beneficiarse de algunas ayudas del Gobierno para comprar una vivienda. Es, por ejemplo, lo que sucede con las ayudas para comprar casa de hasta 10.800 euros para jóvenes.

Si una persona que quiere comprar una vivienda tiene reconocida una discapacidad, es menor de 35 años y cumple el resto de requisitos de la convocatoria, puede beneficiarse de esta ayuda económica y disfrutar del 20% de rebaja en el precio final, con un límite máximo de 10.800 euros. En estos casos las personas con discapacidad tienen límites económicos más flexibles para acceder a esta ayuda, pudiendo acreditar hasta 4 o 5 veces el IPREM en lugar del límite de 3 veces el IPREM impuesto para el resto de jóvenes.

Por otra parte, el Gobierno ha incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 un programa específico para fomentar las viviendas adecuadas para personas mayores y discapacitados. Aunque no es una línea de ayudas que se otorgue directamente a estos dos colectivos, sino que son ayudas económicas que ofrece el Gobierno a administraciones y empresas entre otros para rehabilitar viviendas y alquilarlas o cederlas a personas mayores y discapacitadas, ofreciendo unas instalaciones adaptadas a cada situación.

Reducciones en los impuestos

En el caso de que el solicitante no pueda acceder a la ayuda descrita en el apartado anterior, puede pedir una rebaja en determinados impuestos de su Comunidad Autónoma. En esta otra información te explicamos con detalle todos los impuestos que hay que pagar para comprar una vivienda. De todos ellos, los discapacitados pueden pedir una reducción en algunos, como en el IRPF, en el ITP y en el AJD.

En todos los casos que detallamos en este artículo la rebaja de impuestos sólo se aplica si la vivienda que va a comprarse el solicitante es para uso habitual y tiene un grado de discapacidad reconocido de mínimo el 33% o del 65%. El porcentaje fijado para acceder a las ayudas depende directamente de las condiciones marcadas por las diferentes comunidades. Y además, en ocasiones estas reducciones sólo pueden otorgarse a personas con discapacidad que se ajusten a los requisitos y que compren una vivienda con un valor máximo fijado por la autonomía de su lugar de residencia.

Para comprar una vivienda nueva

Uno de los impuestos que hay que pagar al comprar una casa nueva es el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), cuyo valor se encuentra entre el 0,5 y el 2%. Pero en el caso de las personas con discapacidad, pueden solicitar una rebaja en este impuesto cuya cantidad depende de cada autonomía:

Andalucía aplica una rebaja de este impuesto para las personas con discapacidad de casi la totalidad. Del 1,5% del impuesto, los solicitantes sólo tendrán que hacer frente al 0,1%.

aplica una rebaja de este impuesto para las personas con discapacidad de casi la totalidad. Del 1,5% del impuesto, los solicitantes sólo tendrán que hacer frente al 0,1%. El Gobierno de Aragón aplica una bonificación del 30% de la cuota. En este caso, en lugar de realizar una reducción del impuesto, optan por la bonificación. Sólo aplicable a personas con discapacidad reconocida del 65% y que el valor de la vivienda no supere los 100.000 euros.

aplica una bonificación del 30% de la cuota. En este caso, en lugar de realizar una reducción del impuesto, optan por la bonificación. Sólo aplicable a personas con discapacidad reconocida del 65% y que el valor de la vivienda no supere los 100.000 euros. Canarias aplica una reducción que rebaja el impuesto del 1% al 0,4% para las personas con discapacidad.

aplica una reducción que rebaja el impuesto del 1% al 0,4% para las personas con discapacidad. Cantabria rebaja el impuesto del 1,5% al 0,3% para discapacitados

rebaja el impuesto del 1,5% al 0,3% para discapacitados Y en el caso de Castilla y León, Cataluña, Galicia y La Rioja, reducen en un 1% el impuesto. Del 1,5% que deben pagar todas las personas que compren una vivienda nueva, las personas con discapacidad sólo tendrán que abonar el 0,5% de ese impuesto.

Comprar casa de segunda mano

Si la vivienda no es nueva, sino que es de segunda mano, el impuesto al que hay que hacer frente y en el que pueden pedir una reducción las personas con discapacidad es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o ITP, cuyo valor suele ser de entre el 6 y el 11%. Las cuantía de la reducción depende, al igual que en el AJD, de las comunidades:

En Andalucía reducen este impuesto desde el 8% hasta el 3,5% para discapacitados.

reducen este impuesto desde el 8% hasta el 3,5% para discapacitados. Aragón aplica de nuevo una bonificación en lugar de una reducción. En este caso ofrece hasta el 12,5% de la cuota siempre y cuando el solicitante tenga una discapacidad reconocida del 65% y el valor de la vivienda no supere los 100.000 euros.

aplica de nuevo una bonificación en lugar de una reducción. En este caso ofrece hasta el 12,5% de la cuota siempre y cuando el solicitante tenga una discapacidad reconocida del 65% y el valor de la vivienda no supere los 100.000 euros. Canarias rebaja en un 2,5% el impuesto para personas con discapacidad. De un 6,5% que deben pagarse hasta el 4% para este colectivo.

rebaja en un 2,5% el impuesto para personas con discapacidad. De un 6,5% que deben pagarse hasta el 4% para este colectivo. Cantabria y Cataluña rebajan un 5% el impuesto para los discapacitados. Del 10% del ITP que marca la legislación hasta el 5%. En el caso de Cantabria, si la discapacidad es superior al 65%, se reduce un poco más, hasta el 4%.

rebajan un 5% el impuesto para los discapacitados. Del 10% del ITP que marca la legislación hasta el 5%. En el caso de Cantabria, si la discapacidad es superior al 65%, se reduce un poco más, hasta el 4%. Castilla y León aplica una rebaja del 4%. En concreto, reduce desde el 8% hasta el 4% el impuesto para personas con discapacidad.

aplica una rebaja del 4%. En concreto, reduce desde el 8% hasta el 4% el impuesto para personas con discapacidad. En la Comunidad Valenciana rebajan el impuesto hasta el 4%.

rebajan el impuesto hasta el 4%. En Galicia la rebaja es del 7%, en concreto, reducen el impuesto desde el 10% hasta el 3%. Para acceder a esta reducción los solicitantes deben tener una discapacidad reconocida superior al 65%.

la rebaja es del 7%, en concreto, reducen el impuesto desde el 10% hasta el 3%. Para acceder a esta reducción los solicitantes deben tener una discapacidad reconocida superior al 65%. Y en La Rioja aplican una rebaja del 2% en el impuesto. Del 7 al 5% siempre y cuando el solicitante tenga una discapacidad reconocida superior al 33%.

En el IRPF

Algunas CCAA han aprobado rebajas en el IRPF para personas con discapacidad, siempre y cuando cumplan y se ajusten a la normativa propia de cada autonomía:

Asturias. Si en la unidad familiar hay personas con discapacidad con grado reconocido superior al 65%, permite una reducción del 3% en todo el principado para comprar o adecuar la vivienda habitual.

Canarias. Permite una deducción a los menores de 35 años en la adquisición de la primera vivienda. Si el grado de discapacidad es superior al 33%, puede deducirse hasta el 2%. Si el grado es superior al 65%, puede deducirse un 3%. Y para la realización de obras de adaptación en la vivienda pueden beneficiarse de un 0,75% de deducción en el IRPF.

Cantabria rebaja el 15% en la realización de obras en la vivienda habitual

Castilla y León también ofrece deducciones del 10% de las inversiones en obras e instalaciones de vivienda habitual para adecuarlas.

La Rioja lo reduce en un 15% para personas que realicen obras de adecuación en la vivienda para su adaptación.

Por último, en la Comunidad Valenciana las personas con discapacidad física o sensorial con un grado superior al 65% o discapacidad psíquica superior al 33% pueden solicitar una reducción del 5% en la compra de vivienda.

IVA

El Impuesto sobre el Valor Añadido o IVA es una cantidad que hay que pagar siempre que una persona adquiere una vivienda, sea de primera o segunda mano. En este caso no se aplican deducciones propias a los discapacitados.

Por el contrario, todo el mundo tiene que abonar un 10% de IVA. Aunque existe una forma de pagar menos por este impuesto, al comprar una Vivienda de Protección Oficial. Todos los inmuebles que estén clasificados como VPO tienen un IVA superreducido del 4%. Por tanto, la única forma de conseguir una rebaja en este impuesto sería a través de la compra de una vivienda de protección oficial.

Ayudas a discapacitados para comprar una vivienda was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Ayudas a discapacitados para comprar una vivienda, te recomendamos que entres en la categoría de Ayudas.