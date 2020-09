Vivienda

Hipotecas Cómo comprar un piso de Protección Oficial: Requisitos y Solicitud

¿Estás interesado en comprar un piso de Protección Oficial? Las viviendas de protección oficial o VPO tienen la ventaja de ser más baratas que el resto de viviendas libres. Pero no todo el mundo puede acceder a ellas. Cada Comunidad Autónoma establece los requisitos concretos que hay que cumplir para poder acceder a estas viviendas.

Si quieres saber más sobre las Viviendas de Protección Oficial como los requisitos necesarios para optar a ellas y cómo hacer la solicitud, sigue leyendo. Explicamos como inscribirse en el registro de demanda de vivienda comunidad a comunidad.

Viviendas de protección oficial

La competencia de este tipo de viviendas según el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 corresponde a las Comunidades Autónomas.

La gestión por comunidades hace que los requisitos o condiciones para acceder a estas viviendas varíen. Aunque lo común a todas ellas es que para poder acceder a una vivienda de este tipo tienes que estar inscrito en los registros de solicitud de VPO de tu comunidad.

El límite económico establecido para poder acceder a una de estas viviendas de protección oficial se realiza tomando como base el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2020 es de 537,84 euros mensuales, 7.519,59 euros en términos anuales.

La principal finalidad de estas viviendas es dar la oportunidad de acceso a una vivienda a personas con recursos limitados. Son propiedades que están gestionadas por la administración pero también por empresas privadas o cooperativas.

Todas las personas interesadas en comprar o alquilar una vivienda protegida tiene que inscribirse de forma obligatoria en el registro de cada CCAA.

Condiciones

Las dos principales condiciones de las VPO son:

Tienes que destinar la vivienda a residencia habitual. No se puede vender ni alquilar libremente. En caso de querer venderla tienes que solicitar una autorización a la comunidad autónoma y devolver las ayudas. Si se aprueba, la vivienda queda descalificada y se convierte en vivienda libre.

Inscribirse en el Registro de demanda de viviendas por comunidades

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid los requisitos para poder inscribirse en el Registro de demanda de viviendas y acceder a las viviendas protegidas son:

Sean mayor de edad o en caso de ser menor, debe estar emancipado.

Ser español o residente en España.

Sus ingresos familiares no pueden ser superiores a 5,5 veces el IPREM para viviendas de precio básico y de 7,5 para viviendas de precio limitado.

Ser discapacitado o familia numerosa si quiere acceder a una vivienda reservada a estos colectivos.

Ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser titular de otra vivienda en territorio nacional.

Los requisitos deben cumplirse en el momento de la adjudicación de la vivienda excepto cuando se trata de promociones individuales que se deben cumplir en la fecha de solicitud de la calificación provisional.

Si quieres conocer la oferta de viviendas de este tipo tienes que ir al Ayuntamiento en el que estés empadronado.

Estas viviendas deben ocuparse en un plazo de un año y no puede estar desocupada más de tres meses seguidos salvo permisos específicos y hay que conseguir autorización previa para la realización de obras. Los titulares tienen la obligación de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.

Cataluña

En el caso de Cataluña para poder inscribirse en el Registro de solicitantes de demanda de viviendas y acceder a las viviendas de protección oficial tienes que cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad o estar emancipado.

Estar en situación de necesitar una vivienda. Se refiere a aquellos casos en los que no tiene vivienda en propiedad y si la tiene su valor no es superior al 40% del precio de la vivienda que se quiere adquirir.

Estar empadronado y residir en un municipio de Cataluña. Es un requisito que se exige como mínimo a la persona que solicita la inscripción en el registro.

No estar en circunstancias de exclusión.

No estar incapacitado para realizar un contrato.

Cumplir el límite de ingresos. En esta página puedes consultar los límites de ingresos según el tipo de promoción y los miembros que componen la unidad familiar.

Para conocer la oferta de viviendas de VPO en Cataluña puedes consultar esta página.

Además aquellas personas que se han inscrito y están pendientes de la adjudicación de una vivienda pueden consultar el estado del proceso en este enlace.

Pueden inscribirse tanto personas individuales como unidades de convivencia que demuestran convivir en un mismo domicilio con independencia a la relación existente entre ellos.

País Vasco

Los requisitos para poder acceder a las viviendas de protección oficial del País Vasco que se han contemplado en el Plan Director de Vivienda 2018-2020 en el País Vasco son:

Ser mayor de edad o estar emancipado.

Debe estar empadronado en el País Vasco al menos uno de los futuros titulares.

Las personas extranjeras que se encuentren en situación de permiso con residencia temporal pueden inscribirse en el Registro de demanda de vivienda pero sólo en régimen de arrendamiento.

Los solicitantes deben acreditar los ingresos del último año fiscal, que no deben superar las siguientes cantidades: Para el alquiler el límite máximo es de 39.000 euros y para la compra entre 9.000 y 50.000 euros.

Tener necesidad de vivienda, es decir, las personas que forman la unidad de convivencia no pueden tener vivienda en propiedad en los dos años previos a la fecha de la solicitud de inscripción.

Los interesados pueden realizar la solicitud en el Registro de demanda de vivienda a través de la siguiente dirección.

Andalucía

Para acceder a las viviendas de protección oficial en Andalucía y poder registrarte en el Registro Municipal de Demanda de Vivienda Protegida tienes que cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

No ser titular de ninguna vivienda en propiedad.

Tener unos ingresos que no superen los 5,5 veces el IPREM para viviendas en propiedad. No pueden superar los 2,5 veces el IPREM para el alquiler ni los 3,5 veces el IPREM para el alquiler con opción a compra.

La vivienda que vaya a adquirirse tiene que destinarse a una residencia habitual y permanente.

Para registrarte tienes que presentar la solicitud en el Ayuntamiento que te corresponda.

Navarra

Los requisitos a cumplir para acceder a las viviendas de protección oficial de Navarra son:

Inscribirse en el Censo de solicitantes de vivienda protegida.

Que la vivienda a la que quieras optar se destine a residencia habitual y permanente.

Cumplir con los límites de ingresos que se especifican en cada régimen de viviendas.

Para el caso de las VPO el límite de ingresos para el alquiler está en los 3.000 euros en la parte general de la Base imponible y para la compraventa en 12.000 euros.

Para las VPT en el caso de la compraventa es de 15.000 euros.

En esta página puedes consultar con detalle los límites de ingresos a cumplir según los miembros de la unidad familiar.

El titular no puede tener otra vivienda en propiedad.

Que el titular no haya realizado ningún dominio ni derecho real de uso o disfrute de una vivienda o parte de la misma en los últimos 5 años.

Estar empadronado en algún municipio de Navarra.

En esta página puedes consultar las promociones de vivienda de protección oficial disponibles en la actualidad en Navarra.

Para inscribirte en el censo puedes hacerlo directamente desde esta página.

Para hacerlo a través de esta vía necesitas tener algún tipo de identificación digital: DNI electrónico o certificado digital. También puedes hacerlo de manera presencial.

Aragón

Para acceder a la viviendas de protección oficial en Aragón tienes que inscribirte en el Registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón.

Para ello tienes que cumplir los siguientes requisitos: Ser mayor de edad o estar emancipado

Tener una necesidad de vivienda

Residir en un municipio de Aragón.

No ser titulares de bienes o derechos con valor superior al de una VPO.

No haber renunciado a una vivienda si se le hubiera adjudicado.

Cumplir con los límites de ingresos.

El registro puedes hacerlo online pero de forma previa tienes que descargarte los formularios que facilitan en la página y rellenarlos.

Además para poder realizar este trámite online necesitas tener el certificado digital.

Principado de Asturias

Para acceder a estas viviendas tienes que estar inscrito en el Registro de demandante de vivienda protegida.

Los requisitos que tienes que cumplir son:

Ser mayor de edad o estar emancipado.

Si quieres comprar la vivienda, tienes que acreditar que ninguno de los miembros de la unidad familiar tienen dominio o uso de otra vivienda de protección pública.

Si quieres arrendar, ninguno de los miembros puede ser titular de dominio o derecho de uso de una vivienda protegida ni de un contrato de arrendamiento de vivienda protegida.

El límite de ingresos en régimen especial es de 2,5 veces el IPREM. En el régimen general es de 4,5 veces el IPREM y en régimen concertado es de 7 veces el IPREM.

Puedes realizar el registro por Internet a través de este enlace.

Islas Baleares

En el caso de las Islas Baleares tienes que inscribirte en el Registro público de demandantes de viviendas de protección oficial.

Para poder optar a una de estas viviendas e inscribirte en el registro tienes que cumplir los siguientes requisitos:

Rellenar el impreso oficial.

Adjuntar una copia del DNI o NIE.

Certificado de empadronamiento.

Si recibes una pensión no contributiva o PNC, el certificado de ingresos.

En este enlace puedes realizar la tramitación de forma telemática.

Canarias

En el caso de las Islas Canarias hay que inscribirte en el Registro público de demandantes de vivienda protegida de Canarias.

Para poder inscribirse en el registro hay que cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Los ingresos de la unidad familiar no pueden superar el 1,5 veces el IPREM para el alquiler y 2,5 veces el IPREM para compra.

Ninguno de los miembros de la unidad familiar se puede beneficiar de otra vivienda protegida.

Ninguno de los miembros de la unidad familiar pueden ser propietarios de una vivienda.

El valor del patrimonio de la unidad familiar no supere el 50% del precio máximo de venta a excepción de que sea la única fuente de ingresos.

Haber residido en canarias durante 7 años de forma continuada de forma previa a la solicitud o 15 años si es de forma interrumpida.

El titular de la solicitud debe residir o trabajar ininterrumpidamente en el municipio donde presenta la solicitud.

Puedes presentar la inscripción de solicitud de forma presencial en las oficinas de registro del Gobierno de Canarias.

Cantabria

La inscripción en el Registro de demandantes de viviendas protegidas en Cantabria puede hacerse online con o sin certificado, de forma presencial o llamando al 012.

Para poder acceder a este tipo de viviendas:

No puedes tener otra vivienda en propiedad.

No puedes superar los ingresos familiares anuales ponderados.

La vivienda debe destinarse a domicilio habitual y permanente.

Debes tener domicilio fiscal en Cantabria.

Castilla y León

En el caso de Castilla y León tienes que acceder al Registro Público de demandantes de viviendas de protección pública.

Los requisitos para inscribirse en el registro pasan por

No ser propietario de vivienda de protección pública.

No ser propietario de vivienda libre.

No superar 6,5 veces el IPREM en sus ingresos.

En esta página puedes descargarte los formularios para presentar la solicitud.

Puedes inscribirte en el registro de forma presencial en las oficinas de asistencia de registros de Castilla y León o de forma electrónica a través de la siguiente dirección.

Para poder hacer la gestión electrónica necesitas tener un certificado electrónico. También se admite la presentación de la inscripción por Telefax.

Castilla-La Mancha

Para acceder a una vivienda protegida en Castilla-La Mancha tienes que inscribirte en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública.

Además tienes que destinar la vivienda a un domicilio habitual y permanente.

Ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser titular de una vivienda de protección pública u otras en España.

No puede superar los límites de ingresos para VPO: En régimen especial no puede superar 2,5 veces el IPREM. En Régimen general no puede superar 4,5 veces el IPREM. En régimen concertado no puede superar 6,5 veces el IPREM. En Viviendas de Precio Tasado no puede superar 7,5 veces el IPREM y en las viviendas de Iniciativa público privada no se exige límite.

Además hay que acreditar unos ingresos mínimos iguales o superiores a una vez el IPREM.

Puedes acceder a realizar la inscripción en el Registro de forma online a través de la siguiente dirección.

Ceuta

El registro de demandante de la vivienda par el caso de Ceuta se puede tramitar de forma online

a través de esta dirección o también de forma presencial en las oficinas de registro de Emvicesa.

El registro lo puede solicitar cualquier ciudadano español o residente con los siguientes requisitos:

Mayor de edad

Nacionalidad española

Estar empadronado en Ceuta

No ser titular de otra vivienda

Declaración del IPREM

Comunidad Valenciana

En este enlace puedes acceder a la solicitud de vivienda de protección oficial de la Comunidad Valenciana.

Este registro se puede tramitar de forma telemática mediante certificado electrónico o hacerlo online pero sin certificado.

Sin certificado

Con certificado

Los requisitos para poder acceder a estas viviendas son:

Haber residido durante un año en la Comunidad Valenciana

Ningún miembro de la unidad familiar puede tener una vivienda en titularidad.

La unidad familiar no puede tener unos ingresos superiores a 2 veces el IPREM unidades de más de 3 miembros, 1,5 veces el IPREM en unidades familiares de más de 2 miembros y de 1 vez el IPREM en situaciones de un miembro.

Si quieres hacer el trámite presencial puedes hacerlo en los registros de los organismos administrativos de la Administración general del estado o en las oficinas de correos.

Extremadura

Para acceder a las viviendas de protección oficial de forma previa hay que elegir a qué tipo de vivienda protegida quieres inscribirte.

En Extremadura hay viviendas de protección oficial autopromovidas, en régimen especial, en régimen general, vivienda media y vivienda del programa especial.

A través de este enlace puedes encontrar más información de cada uno de ellos.

Galicia

Para acceder a una de las viviendas de protección oficial en Galicia tienes que cumplir los siguientes requisitos:

El principal requisito para poder acceder a este tipo de viviendas es que los ingresos de toda la unidad familiar se encuentren entre 0,7 y 2,5 veces el IPREM.

Los interesados tienen que residir o trabajar en Galicia

No pueden ser propietarios de otra vivienda.

Para poder optar a una de estas viviendas tienes que estar inscrito en el Registro Único de Demandantes de Vivienda. La inscripción tienes que hacerla de forma presencial.

Melilla

En el caso de Melilla puedes descargarte a través de este enlace la solicitud de procedimientos sobre viviendas VPO

Murcia

Los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial en Murcia son:

Ser mayor de edad o estar emancipado.

Los ingresos familiares no pueden superar 1,8 veces el IPREM.

Es necesario acreditar la necesidad de vivienda.

Haber estado residiendo durante al menos 3 años consecutivos a la solicitud.

Las solicitudes tienen que presentarse en los Ayuntamientos de Murcia.

También puedes solicitarlo electrónicamente a través de este enlace pero para optar por esta vía tienes que tener el DNI electrónico, el certificado digital o Clave.

La Rioja

En el caso de La Rioja hay que inscribirse en el Registro de demandantes de vivienda protegida de La Rioja.

Los requisitos que tienes que cumplir para poder acceder a este tipo de viviendas son:

Que los ingresos familiares no superen 6,5 veces el IPREM en régimen concertado. Que los ingresos no superen 4,5 veces el IPREM en régimen general. No pueden superar 3,5 veces el IPREM en casos de arrendamiento con opción a compra en cinco años. No pueden superar 2,5 veces el IPREM en viviendas en régimen especial.

No pueden ser titular de otra vivienda.

Hay que tener la solvencia económica suficiente para obtener un préstamo.

Para hacer la solicitud del registro puedes hacerlo desde este enlace o de forma presencial.

