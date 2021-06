Vivienda

Alquileres

Cómo solicitar una vivienda protegida en Andalucía

NOTICIA de Jessica Pascual

Si quieres conseguir una vivienda de protección oficial en cualquiera de los municipios de Andalucía, primero tienes que inscribirte en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. A continuación te damos todos los detalles para que puedas comprar o alquilar una VPO en Andalucía.

Requisitos

Para acceder a una vivienda de protección oficial en Andalucía todos los interesados deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Los solicitantes no pueden tener otra vivienda en propiedad.

Destinar la vivienda protegida a residencia habitual y permanente.

El solicitante o la unidad familiar deben tener unos ingresos que no excedan 2,5 veces el IPREM para acceder a una vivienda en alquiler. Para comprar una vivienda protegida el límite de ingresos puede alcanzar hasta 5,5 veces el IPREM. Este límite de ingresos puede variar en función de los planes autonómicos de vivienda y suelo de la Junta.

Inscribirse en el Registro de Demandantes

El primer paso para acceder a una vivienda protegida en Andalucía es inscribirse en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

La inscripción tiene que hacerse a nivel municipal, en la localidad donde el solicitante quiere conseguir la vivienda. Está permitido presentar solicitudes hasta en otros dos municipios adicionales, pero en este caso hay que especificar el orden de preferencia. Por el contrario, una misma persona no puede participar en más de una inscripción en una misma localidad.

La solicitud puede presentarse a título individual o como conjunto de miembros de una unidad de convivencia. En el segundo caso la solicitud debe estar firmada por todos los miembros mayores de edad.

La solicitud puede presentarse por dos vías:

De forma presencial en el registro de cada Ayuntamiento.

de cada Ayuntamiento. De forma telemática a través de la web de los ayuntamientos. No todos los municipios tienen disponible esta opción.

Todas las solicitudes que se resuelvan de forma favorable permiten el acceso a las viviendas protegidas. Una vez que una persona esté inscrita va a participar de forma automática en todas las convocatorias de viviendas protegidas que coincidan con los criterios (municipio y características de la vivienda) que tiene que indicar en la solicitud.

Documentación

Todos los solicitantes deben adjuntar los siguientes datos personales en la solicitud para inscribirse en el registro:

Nombre y apellidos.

Sexo.

Dirección y nacionalidad.

Número de DNI.

Detallar si pertenece a un grupo de especial protección.

Fecha y lugar de nacimiento.

Ingresos anuales.

Declaración responsable de no ser titular del pleno dominio de una vivienda.

Declaración de haber presentado la solicitud en otros municipios.

Especificar si quiere una vivienda en alquiler, para comprar o alquiler con opción a compra.

Número de dormitorios de la vivienda que solicite.

Detallar si necesita una vivienda adaptada.

¿Es obligatorio inscribirse en el Registro de Demandantes?

Si quieres acceder a una VPO en Andalucía, sí. Pertenecer al Registro de Demandantes de la Vivienda es un requisito indispensable y obligatorio para poder participar en las convocatorias de vivienda protegida, ya sea en régimen de alquiler, compra o compraventa.

Cuánto dura la inscripción

La inscripción en el Registro tiene una duración de tres años. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia los solicitantes pueden pedir la renovación de la inscripción.

Cualquier modificación de los datos personales debe comunicarse en un plazo de tres meses desde que se hayan producido los hechos. No es obligatorio comunicar las modificaciones de los ingresos familiares si varían en un 10%.

Grupos de especial protección

Podrán tener preferencia para acceder a viviendas protegidas las personas que pertenezcan a algún grupo social de especial dificultad:

Jóvenes

Mayores

Personas con discapacidad

Víctimas de terrorismo

Familias monoparentales

Personas procedentes de rupturas familiares

Víctimas de violencia de género

Emigrantes retornados

Cómo se calculan los ingresos

El nivel de ingresos de la unidad familiar se calcula mediante la base imponible general del IRPF de cada uno de los miembros del periodo inmediatamente anterior a la solicitud. Para saber si te ajustas a los límites económicos fijados para acceder a una vivienda protegida, puedes utilizar el simulador de cálculo de los ingresos corregidos de la Junta de Andalucía.

