Cómo solicitar una vivienda de alquiler social en Córdoba

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Buscas una vivienda de alquiler social en Córdoba? La empresa municipal Vimcorsa es la encarga de la gestión del parque público de viviendas de la localidad. A continuación te explicamos cómo solicitar una vivienda de alquiler social en Córdoba a través de Vimcorsa, los requisitos para acceder y el procedimiento.

Convocatoria alquiler social 2021

Una de las primeras actuaciones en 2021 por parte de la empresa municipal de la gestión de la vivienda en Córdoba es la rehabilitación de la antigua escuela Félix Hernández que actualmente está en desuso para reconvertirla en una veintena de apartamentos dirigidos al alquiler social para colectivos vulnerables como la tercera edad.

Cómo solicitar una vivienda social en Córdoba

Para acceder a una vivienda en alquiler social o de alquiler con opción a compra en Córdoba a través de la empresa pública Vimcorsa es imprescindible estar inscrito en el Registro municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

El parque municipal de la vivienda social se compone de 971 viviendas de las cuáles 155 están dirgidas a personas mayores de 65 años.

Inscribirse en el Registro de Demandantes

El Registro de Demandantes es una herramienta a través de la que se procede a la adjudicación de viviendasprotegidas procedan de iniciativa pública o privada. Por tanto, toda persona que quiera acceder a una vivienda social en Córdoba tiene que estar inscrita previamente en el registro.

Los pasos para inscribirse en el registro son muy sencillos. En primer lugar hay que descargarse una serie de documentos que dejamos a continuación y después presentarlos ante Vimcorsa. Los formularios y documentos que tienes que descargarte y rellenar son:

El formulario de inscripción que puedes descargarte en este enlace. En este documento tienes que completar los datos personales de la persona solicitante así como de los miembros de la unidad familiar y de convivencia. También tienes que rellenar los datos relativos a los ingresos de la unidad familiar, especificar si perteneces a algún grupo de especial protección, señalar el tipo de vivienda a la que optas y especificar por qué necesitas la vivienda. Por último hay que completar una declaración responsable y autorizar al tratamiento de los datos para verificar la información que has indicado en el formulario. En este enlace puedes descargarte la declaración responsable.

Una vez tengas estos dos documentos listos para entregar, tienes que preparar otra documentación antes de presentarla:

DNI Copia de la Declaración de la Renta Si perteneces a algún grupo de protección especial, tendrás que aportar también la documentación que lo acredite.

Vías para inscribirse

Para inscribirte en el registro puedes hacerlo de forma presencial solicitando cita previa y acudiendo a las oficinas de registro de VIMCORSA ubicadas en la Calle Ángel de Saavedra número 9. También puedes presentar la solicitud a través de la web de Vimcorsa. Para poder presentar la solicitud de forma telemática es necesario que la persona interesada disponga de firma electrónica.

Proceso de inscripción

El Registro Público de Demandantes debe resolver la solicitud en un plazo de 30 días desde que una persona presenta su solicitud.

Si se admite, se procede a la inscripción definitiva en el Registro. En este momento se incluye a la persona en un grupo en función a los ingresos. También influye si pertenece a un grupo de especial protección, la preferencia que haya marcado sobre el régimen de vivienda así como el número de dormitorios. Cuando la persona esté inscrita puede participar en los procesos de adjudicación.

Este registro está siempre abierto para que todas las personas puedan inscribirse cuando quieran. Además, todas las personas inscritas pueden y deben modificar los datos que sean relevantes para el proceso. Una persona solicitante puede estar inscrita durante 3 años y tienen tres meses desde que se produzca un cambio en sus circunstancias personales que sean relevantes para hacerlo constar. Los cambios económicos se deben notificar entre el 1 de julio y 30 de septiembre del siguiente año.

Quién puede inscribirse

Para poder inscribirse en el Registro de Demandantes y acceder a alguna de las viviendas sociales hay que ajustarse a los siguientes requisitos:

Persona física Mayor de edad Interés por vivir en Córdoba No ser titular a pleno dominio o tener un derecho de uso vitalicio de vivienda. Límites de ingresos que oscilan desde 1 a 5,5 veces el IPREM en función de la unidad familiar.

Grupos de especial protección

Se consideran grupos de especial protección a todas las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones.

Jóvenes menores de 35 años Mayores de 65 años Familias numerosas Familias monoparentales con hijos a cargo Víctimas de violencia de género Personas que procedan de rupturas familiares Víctimas de terrorismo Emigrantes retornados Personas dependientes Personas con discapacidad Personas en situación o riesgo de exclusión social

Estos grupos de especial protección se tienen en cuenta en los baremos.

Baremos

La adjudicación de viviendas a las personas que están inscritas en el Registro de Demandantes se realiza a través de un sistema de puntuación que se otorga en función a unos baremos. Los factores que se incluyen en la baremación son:

Antigüedad de empadronamiento o vinculación laboral Antigüedad en el Registro Proximidad con la promoción de la vivienda Unidad de convivencia en relación con la vivienda solicitada. Número de personas en función de las estancias de la vivienda. Pertenencia a los grupos de especial protección Límite de ingresos

Límites económicos

Los ingresos mínimos y máximos en función al IPREM son los que en cada momento establezca la normativa vigente. A la hora de calcular los baremos, se tienen en cuenta los siguientes límites económicos para el alquiler en función de la puntuación:

Alquileres de Renta básica entre 0,70 y 2,5 veces el IPREM Alojamientos protegidos entre el 0,70 2,5 veces el IPREM Alquiler con opción a compra para jóvenes entre 1 y 2,5 veces el IPREM Alquiler con opción a compra general entre 1,5 y 3,5 veces el IPREM.

Todas las personas que se encuentren en este baremo suman 50 puntos.

Plazos de adjudicación

Cuando una persona inscrita en el Registro de Demandantes solicita una vivienda de una adjudicación concreta, se procede al estudio de los casos por parte de la empresa Vimcorsa. Una vez se obtengan las calificaciones en función al baremo de puntos, en un plazo de cinco días el Registro notificará a las personas su inclusión para que comuniquen su aceptación o rechazo justificado.

Puedes consultar las convocatorias abiertas y los alojamientos disponibles a través del mapa interactivo de la web de Vimcorsa.

¿Me pueden denegar una vivienda social?

Sí. Se especifican una serie de causas que pueden provocar que se deniegue la concesión de la vivienda.

En caso de que no se aporten los datos requeridos. El Registro comunicará a los solicitantes que faltan documentos para que los envíen en un plazo de 10 días hábiles. Si no lo hacen, se archiva la solicitud. Si el Registro verifica que los solicitantes no se ajustan a los requisitos de acceso. Si alguna de las personas que forma parte de la unidad familiar del solicitante ya está inscrito en el Registro. Si no ha transcurrido el plazo mínimo de tres años desde que se cancelara la inscripción por haber renunciado voluntariamente hasta en dos ocasiones a la vivienda.

