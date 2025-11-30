Madrid adelanta 45.000 euros a propietarios para alquilar viviendas vacías

NOTICIA de de Javi Navarro

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una iniciativa que adelanta hasta 45.000 euros a propietarios de viviendas vacías, con el objetivo de reformarlas y destinarlas al alquiler asequible. Este apoyo económico está disponible para aquellos que se adhieran al programa ReViVa, promovido por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid). Este programa es una respuesta directa a la creciente necesidad de viviendas asequibles en la capital española, facilitando tanto a propietarios como a inquilinos el acceso a opciones de vivienda digna.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, ha subrayado que “este programa permite al Ayuntamiento recuperar las viviendas vacías y ponerlas en circulación como alquiler asequible, con unas condiciones que benefician tanto al propietario como al inquilino”. Actualmente, cerca de 200 viviendas ya forman parte de ReViVa, que garantiza el pago de la renta y se hace cargo de gastos como el IBI, los seguros y la comunidad de propietarios.

Condiciones y beneficios del programa ReViVa

Para beneficiarse de este programa, los propietarios deben ceder sus viviendas a la EMVS durante un período determinado. La empresa municipal se ocupa de toda la gestión administrativa y jurídica, y se encarga de los gastos relacionados, lo que significa que el propietario se despreocupa de la gestión tras firmar la cesión. González añadió que el programa es especialmente adecuado para “viviendas heredadas o para personas mayores que se trasladan a una residencia”.

Requisitos para los inquilinos

– Ingresos ponderados hasta 5,5 veces el IPREM, es decir, no más de 63.800 euros brutos anuales para parejas o personas solteras, y hasta 68.400 euros para unidades familiares de cuatro miembros.

– Alquileres que no superarán el 30 % de sus ingresos.

Transparencia económica

El anticipo de reforma, que puede alcanzar hasta 45.000 euros sin intereses, se descontará gradualmente de la renta mensual que percibe el propietario. El contrato de usufructo se establece con un plazo que varía de cinco a diez años.

Ejemplo de vivienda incluida en el programa

Una de las viviendas reformadas recientemente se encuentra en el distrito de Moncloa-Aravaca, donde se ha transformado un inmueble de dos habitaciones, construido en 1950, con un costo de reforma de 37.000 euros. La nueva renta para los futuros inquilinos será de un máximo de 745 euros al mes. Se ha realizado una modernización integral que incluye mejoras en sostenibilidad y eficiencia energética.

La EMVS ha proporcionado incluso electrodomésticos como la campana extractora y el frigorífico, sin coste para el propietario, cumpliendo así con los estándares de calidad y sostenibilidad.

Detalles adicionales sobre el programa

La propuesta del Ayuntamiento de Madrid no solo busca recuperar viviendas vacías, sino también hacer frente a la crisis del alquiler en la ciudad, ofreciendo alternativas viables a propietarios e inquilinos por igual. Los interesados en participar en ReViVa pueden consultar los requisitos y condiciones en el sitio oficial de EMVS Madrid https://emvsmadrid.es.