Asturias lanza ‘Alquilámoste’, el plan que pagará un alquiler fijo a los dueños de viviendas vacías

NOTICIA de de Javi Navarro

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el nuevo Programa de Movilización de Viviendas Vacías “Alquilámoste”, con el objetivo de poner en el mercado del alquiler los inmuebles desocupados de titularidad privada. El plan pagará un alquiler fijo a los dueños de viviendas vacías y las alquilará a precios asequibles un 10% más baratos para facilitar el acceso a familias con ingresos limitados.

El Ejecutivo autonómico destaca que este programa conciliará los intereses de los propietarios y los de quienes buscan vivienda, garantizando ingresos fijos, conservación del inmueble y alquileres más asequibles.

Un plan para aumentar la oferta y contener los precios del alquiler

El programa “Alquilámoste” busca incrementar la oferta de viviendas en alquiler, facilitar el acceso a hogares asequibles y frenar el encarecimiento del mercado inmobiliario, uno de los principales retos de la región.

Según explica el decreto, en Asturias muchos pequeños propietarios mantienen sus viviendas vacías por temor a impagos o daños en el inmueble. Para revertir esta situación, la Administración ofrece un modelo de cesión temporal en usufructo —por un máximo de siete años y cuatro meses— a cambio de un canon mensual fijo garantizado, que asegura una renta estable y segura al propietario.

El Principado garantiza la conservación y el retorno del inmueble

Una de las principales garantías del programa es que la Administración devolverá la vivienda en el mismo estado en que fue recibida, asumiendo los desperfectos que excedan el uso normal. Esta cobertura, unida a la seguridad del pago mensual, pretende eliminar las principales barreras que disuaden a los propietarios de alquilar.

Además, los inmuebles se arrendarán a precios moderados: el importe del alquiler se reducirá al menos un 10% respecto al canon abonado a la propiedad, lo que permitirá ofrecer viviendas más asequibles a personas y familias con ingresos limitados.

Gestión a cargo de VIPASA

La ejecución del programa correrá a cargo de la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (VIPASA), que se encargará de:

Seleccionar las viviendas y formalizar los contratos de cesión.

Gestionar los arrendamientos y el mantenimiento de los inmuebles.

Abonar a los propietarios el canon mensual establecido.

Por su parte, la Dirección General de Vivienda ejercerá la dirección y control estratégico del programa dentro de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

Requisitos de las viviendas

Podrán incorporarse al programa “Alquilámoste” viviendas nuevas o usadas que estén vacías, inscritas en el Registro de la Propiedad y dadas de alta en el Catastro Inmobiliario. También deberán estar al corriente de las obligaciones fiscales y cumplir unas condiciones mínimas de habitabilidad, como:

Disponer de cocina equipada con fregadero, horno y placa vitrocerámica.

Baño completo con inodoro, lavabo y ducha o bañera con mampara.

Sistema de calefacción y agua caliente en funcionamiento.

Instalación eléctrica y carpintería exterior en buen estado.

Superficie entre 30 y 150 metros cuadrados.

Cómo participar en el programa

La incorporación de viviendas se tramitará mediante convocatoria abierta y permanente publicada por la Consejería competente. Las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica en la sede del Principado de Asturias, y cada una se referirá a una única vivienda.

VIPASA realizará una inspección técnica de cada inmueble, elaborará un informe fotográfico y de idoneidad, y propondrá su inclusión o exclusión definitiva a una Comisión Técnica.

El canon mensual máximo que podrá recibir el propietario será de 700 euros, según el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler (SERPAVI). El importe se actualizará anualmente en función del Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

Alquiler para familias con ingresos medios

Las viviendas del programa se destinarán a personas o unidades de convivencia con ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM, lo que busca beneficiar a hogares con ingresos medios que no pueden acceder a una vivienda libre pero tampoco cumplen los requisitos de protección pública.

Los contratos de arrendamiento tendrán una duración determinada, se regirán por la Ley de Arrendamientos Urbanos y las rentas estarán limitadas por debajo del canon de referencia. Además, VIPASA abonará los suministros básicos y contratará un seguro multirriesgo del hogar durante toda la vigencia del contrato.