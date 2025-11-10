Las zonas tensionadas elevan los precios del alquiler al reducir la oferta y disparar la demanda

NOTICIA de de Javi Navarro

Lejos de frenar el encarecimiento de los alquileres, la declaración de nuevas zonas tensionadas en distintas provincias españolas ha provocado el efecto contrario: los precios se mantienen en máximos y la presión de la demanda continúa al alza. El control de rentas —aplicado para contener el mercado— está desincentivando la oferta de viviendas, lo que agrava la escasez y eleva la competencia entre inquilinos.

Según el último Barómetro del Alquiler del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, las provincias con zonas tensionadas registran una fuerte contracción del número de viviendas disponibles y una demanda en máximos históricos.

El control de precios desajusta el mercado

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y la aplicación de las zonas de mercado tensionado, el informe alerta de un “desajuste cada vez mayor” en el equilibrio del alquiler.

“La intervención sobre los precios ha descompensado el buen funcionamiento del mercado, con cada vez menos oferta y más presión de la demanda”, señala el Observatorio.

En estos tres últimos meses, los precios en las zonas tensionadas se han mantenido estables respecto al trimestre anterior, pero ese aparente freno ha tenido un efecto rebote: los propietarios han retirado viviendas del mercado, mientras los inquilinos se concentran sobre un parque cada vez menor.

Barcelona marca récord de presión con 444 interesados por vivienda

El caso más extremo es Barcelona, donde cada vivienda en alquiler recibe 444 interesados en solo diez días, el récord más alto hasta la fecha. La provincia catalana sigue liderando el ranking de precios con una media de 1.654 euros al mes, un 3,1% más que hace un año.

La sangría de oferta continúa: este 2025, Barcelona perderá 7.330 viviendas respecto al año anterior.

Girona ocupa el segundo lugar en presión, con 140 contactos por inmueble, y Tarragona alcanza los 93.

Pese a las limitaciones de precios, el informe refleja que Cataluña no logra frenar el encarecimiento, y el efecto de las zonas tensionadas se ha extendido a otras provincias como Guipúzcoa, Vizcaya, Baleares o el País Vasco.

Menos viviendas en alquiler: una caída de más de 21.000 inmuebles en 2025

El Barómetro del Alquiler prevé que en 2025 saldrán al mercado 696.118 viviendas, lo que supone 21.220 menos que en 2024.

Aunque la caída se modera respecto a años anteriores, la tendencia sigue siendo descendente. Ya en 2024 se redujo la oferta en casi 97.000 viviendas frente a 2023.

Entre las provincias que más inmuebles perderán destacan:

Guipúzcoa : -23,5% de oferta.

: -23,5% de oferta. Vizcaya : -17,3%.

: -17,3%. Sevilla : 3.095 viviendas menos.

: 3.095 viviendas menos. Asturias : 2.037 viviendas menos.

: 2.037 viviendas menos. Valencia: 2.014 menos.

La presión aumenta en todas las zonas tensionadas

Aunque la media nacional de presión del alquiler ha bajado ligeramente —de 141 a 136 interesados por vivienda—, el informe señala que ha aumentado en todas las provincias con zonas tensionadas.

Además de Cataluña, las subidas más acusadas se dan en Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y A Coruña.

Otros lugares con niveles especialmente altos de competencia son Las Palmas (130), Baleares (129), Santa Cruz de Tenerife (106), Madrid y Valencia (103) y Guipúzcoa (102).

Zaragoza también destaca por su repunte, con 92 contactos por vivienda, mientras que Alicante es la que más reduce presión, pasando de 126 a 84.

Doce provincias superan ya los 1.000 euros de alquiler medio

El informe confirma que vivir de alquiler en España es más caro que nunca: el precio medio nacional asciende a 1.187 euros al mes, un 2,3% más que en el trimestre anterior y un 6,3% más que hace un año.

Doce provincias superan la barrera de los 1.000 euros:

Barcelona : 1.654€

: 1.654€ Baleares : 1.648€

: 1.648€ Madrid : 1.590€

: 1.590€ Guipúzcoa : 1.480€

: 1.480€ Vizcaya : 1.312€

: 1.312€ Málaga : 1.275€

: 1.275€ Las Palmas : 1.133€

: 1.133€ Valencia : 1.131€

: 1.131€ Santa Cruz de Tenerife : 1.090€

: 1.090€ Álava : 1.040€

: 1.040€ Navarra : 1.025€

: 1.025€ Alicante: 1.002€ (por primera vez supera los mil euros).

Por el contrario, las provincias más asequibles son Badajoz, Jaén y Ciudad Real, con precios por debajo de 600 euros mensuales.

Las mayores subidas del año

En términos interanuales, las provincias donde más se ha encarecido el alquiler son Zamora (+11,4%) y Asturias (+10,8%), seguidas de otras zonas donde, aunque el crecimiento es más moderado, sigue siendo sostenido trimestre tras trimestre.

El Observatorio del Alquiler concluye que la intervención de precios en las zonas tensionadas, aunque bienintencionada, está provocando una reacción adversa: menos propietarios dispuestos a alquilar y más personas compitiendo por las mismas viviendas.

El resultado es un mercado con oferta en mínimos históricos y precios que no bajan, especialmente en Cataluña, Baleares, Canarias y el País Vasco, las regiones más tensionadas de todo el país.