Cómo conseguir una vivienda protegida en Aragón

Todas las personas que quieran conseguir una vivienda protegida en Aragón tienen que ajustarse a una serie de requisitos. Entre ellos, inscribirse en el Registro de solicitantes de vivienda protegida.

Requisitos

Ser mayor de edad o estar emancipado de forma legal.

Tener necesidad de vivienda .

. Residencia en un municipio de Aragón.

Ajustarse a los límites de ingresos máximos y mínimos fijados para cada convocatoria.

fijados para cada convocatoria. No ser titular de bienes y derechos por un valor superior al precio máximo de una vivienda protegida.

No haber sido dado de baja en el registro por no cumplir el requisito de necesidad de vivienda.

No haber renunciado a una vivienda que le hubiesen adjudicado.

Inscribirse en el Registro de Demandantes

Inscribirse en el registro es el primer paso que tienen que realizar todas las personas que quieran acceder a una vivienda de protección oficial en Aragón. La solicitud de inscripción en el registro puede hacerse por dos vías:

Telemática a través del Registro Electrónico General de Aragón. Presencial en las oficinas de registro de la localidad donde residas. Para que te atiendan es necesario que solicites cita previa.

Todas las personas que quieran tramitar la solicitud de forma presencial tienen que descargarse el formulario de solicitud que os dejamos en el siguiente apartado y presentarlo junto con el resto de documentación que detallamos en este artículo.

La Administración tiene un plazo de tres meses para resolver la solicitud de inscripción. Si transcurrido este tiempo el solicitante no ha recibido comunicación, se entiende que la solicitud ha sido denegada.

Documentación

Para formalizar la inscripción en el registro y acceder a las convocatorias de vivienda protegida, el solicitante debe presentar la siguiente documentación:

Formulario de solicitud

Autorización firmada que permite a las entidades consultar los datos de las personas de la unidad familiar

Certificado de empadronamiento en el que esté indicado la fecha de alta

Acreditación de divorcio o separación

Acreditar la necesidad de vivienda a través de la certificación de la Gerencia del catastro y nota de consulta del índice general de titularidades de los Registros de la Propiedad

Justificar la titularidad de bienes y derechos

DNI

Documentación relativa a los ingresos

Detallar el IRPF correspondiente al último ejercicio

Documentación especifica

Los solicitantes tendrán que presentar documentación adicional cuando se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Si el solicitante quiere acreditar que convive con una pareja estable tiene que hacerlo a través de la copia del libro de familia. Si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene una discapacidad física, psíquica o incapacidad, tendrán que acreditarlo mediante documentación oficial.

¿Cuánto dura la inscripción en el registro?

La inscripción en el registro tiene una duración de tres años. Si el solicitante quiere prorrogar su inscripción, tiene que pedir la renovación antes de que finalice el plazo.

