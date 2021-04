Vivienda

Cómo consultar la información de un inmueble en el Catastro

Toda la información sobre el valor catastral de los inmuebles así como de las validaciones gráficas y ubicación de las construcciones o la difusión de los datos catastrales están disponibles en la sede electrónica del Catastro. Este servicio permite a empresas y particulares consultar y descargar de forma gratuita toda la información relativa a estas áreas con la única excepción de los datos protegidos.

A continuación te explicamos cómo funciona este servicio y cómo puedes consultar los valores catastrales de los inmuebles en la sede electrónica de la web.

Por Internet

Por otra parte, con la clave concertada también se puede obtener sin coste el certificado catastral con los datos del inmueble, lo que permite al ciudadano ahorrarse la tasa de 17,11 euros que tendría que pagar si solicitase este documento en una oficina del Catastro.

Una vez recibida la carta con su clave concertada personal, el procedimiento que el usuario debe seguir para conocer el valor catastral actualizado de su inmueble es simple y se resume en cuatro pasos:

A través de la sede electrónica de la web oficial del Catastro es posible obtener la notificación electrónica de los nuevos valores catastrales que efectivos desde 2012. Una vez en la Sede Electrónica del Catastro se selecciona el enlace ‘Mi Catastro’ y en concreto la pestaña ‘Notificaciones’. Al entrar en este enlace, se abrirá una pantalla en la que el usuario deberá introducir la clave concertada personal, que le habrá sido notificada previamente por carta por el Catastro sin necesidad de solicitud previa. También puede obtenerse mediante otros sistemas de firma electrónica habitualmente reconocidos, incluido el DNI electrónico. Una vez identificado, el usuario podrá descargar toda la información que necesite, así como guardar el acuerdo de asignación del nuevo valor catastral establecido para el inmueble, una vez aceptado el acuse de recibo electrónico. Esta notificación tendrá el mismo valor jurídico que la notificación tradicional por carta certificada.

Teléfono de información

Los ciudadanos que no dispongan de acceso a Internet también podrán obtener la notificación electrónica dirigiéndose, preferentemente con la carta en la que se les notifica su clave concertada, a cualquier oficina del Catastro o a los Puntos de Información Catastral, donde se les facilitará acceso gratuito a la Sede Electrónica del Catastro.

Además, los ciudadanos disponen de un canal de comunicación telefónica donde pueden obtener más información llamando a los teléfonos 91 387 45 50 o al 902 37 36 35.

Características del servicio

La iniciativa, impulsada desde la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en colaboración con los ayuntamientos, supone un paso adelante en la implantación de la Administración Electrónica en los servicios catastrales y tiene como objetivo que el sistema de notificación electrónica se generalice, sustituyendo al tradicional reparto de notificaciones catastrales por correo certificado, puesto que:

Es más eficaz y cómodo , al permitir obtener la notificación por Internet en cualquier momento, sin necesidad de esperar a la notificación postal del Catastro y sin tener que desplazarse hasta la oficina postal en caso de no encontrarse en su domicilio en el momento de la entrega.

, al permitir obtener la notificación por Internet en cualquier momento, sin necesidad de esperar a la notificación postal del Catastro y sin tener que desplazarse hasta la oficina postal en caso de no encontrarse en su domicilio en el momento de la entrega. Es más económico , al disminuir significativamente el coste del servicio, lo que permitiría destinar recursos a atender otras políticas públicas prioritarias. Dado que el coste de una notificación por correo certificado es cercano a los tres euros, el ahorro potencial que se obtendría si todos los ciudadanos descargasen la notificación por Internet, unido al derivado del proceso de acumulación en una notificación de todos los inmuebles de un mismo titular, llegaría a los nueve millones de euros.

, al disminuir significativamente el coste del servicio, lo que permitiría destinar recursos a atender otras políticas públicas prioritarias. Dado que el coste de una notificación por correo certificado es cercano a los tres euros, el ahorro potencial que se obtendría si todos los ciudadanos descargasen la notificación por Internet, unido al derivado del proceso de acumulación en una notificación de todos los inmuebles de un mismo titular, llegaría a los nueve millones de euros. Es más respetuoso con el medio ambiente , ya que permite reducir el consumo de papel y evita los desplazamientos necesarios para entregar este tipo de notificación por el método de reparto tradicional.

, ya que permite reducir el consumo de papel y evita los desplazamientos necesarios para entregar este tipo de notificación por el método de reparto tradicional. Cuenta con plenas garantías jurídicas, porque la notificación electrónica tiene la misma validez y produce los mismos efectos jurídicos que la efectuada por correo tradicional. Además, facilita la defensa de los intereses de cada ciudadano, ya que la notificación por Internet contiene más información de los inmuebles y facilita la presentación de recursos en caso de disconformidad.

Información del Catastro

Empresas del sector eléctrico, las telecomunicaciones, la construcción y gestión de infraestructuras, y todas aquellas que precisen de un mejor conocimiento del territorio, tendrán la oportunidad de reutilizar esta información, incluso con finalidad comercial, generando nuevos productos y ofreciendo a sus clientes servicios de gran valor añadido.

Asimismo, numerosas empresas especializadas en el análisis de mercado o que intervienen en el sector inmobiliario de distintas formas, también se podrán beneficiar de esta información, que describe de forma precisa las características de todos los edificios y parcelas, así como los usos a los que se destinan.

