Ayuda de 522 euros para personas con pocos recursos en Aragón

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si vives en Aragón, careces de recursos suficientes para cubrir tus necesidades básicas y no cumples los requisitos para pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), a continuación te explicamos cómo puedes solicitar la prestación aragonesa y conseguir 522 euros de ayuda al mes.

El Gobierno de Aragón ha aprobado esta iniciativa que tiene como objetivo ayudar a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica para prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social. En este artículo te explicamos todo sobre la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV): requisitos, cuantía y solicitud.

¿Qué es la Prestación Aragonesa?

Es una ayuda económica y de carácter periódico, complementaria al IMV, que va a destinarse a personas con pocos recursos que no puedan cubrir necesidades básicas. Esta prestación persigue una doble finalidad:

Ofrecer una ayuda económica a las personas que carecen de recursos y que no reúnen los requisitos necesarios para acceder al IMV.

a las personas que carecen de recursos y que no reúnen los requisitos necesarios para acceder al IMV. Dar un complemento a las personas que, a pesar de recibir el IMV, siguen estando en situación de vulnerabilidad económica. El importe de ayuda que puede darse en este caso estará marcado por los límites máximos que pueden recibir los solicitantes según los criterios fijados para el Ingreso Mínimo Vital.

Para poder recibir esta ayuda los solicitantes tienen que acreditar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad siguiendo los criterios establecidos en el IMV.

En esta otra información puedes consultar la guía completa donde explicamos todos los requisitos, condiciones y normas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital.

Requisitos

Todas las personas que quieran acceder a esta ayuda deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Estar empadronadas y tener residencia efectiva en Aragón.

y tener residencia efectiva en Aragón. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.

Para poder recibir esta prestación los solicitantes deben haber solicitado todas las pensiones y prestaciones públicas vigentes a las que pudieran tener derecho. Aunque en los seis supuestos que vamos a detallar en el siguiente apartado no es necesario que acrediten que han solicitado el IMV.

Colectivos que pueden pedirla

Pueden solicitar esta ayuda las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Personas mayores de 18 años y menores de 30 que vivan solas o con una unidad de convivencia y no puedan acceder al IMV. Para poder solicitar la ayuda tienen que acreditar que no viven con sus padres o tutores y que mantienen esta situación desde hace un año. Además, deben haber estado dados de alta durante nueve meses de forma continuada en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. Personas de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo la guarda y tutela de una entidad pública y quieran emanciparse de forma definitiva. Para poder recibir esta ayuda el solicitante tiene que llevar inscrito un mínimo de dos años en un programa de autonomía y transición a la vida independiente. Debe acreditarse esta situación mediante un informe de los servicios sociales. Menores emancipados que tengan a su cargo personas con discapacidad o en situación de dependencia. Unidades de convivencia con menores a cargo que estén siendo atendidas por los servicios sociales porque no reúnen los requisitos para acceder al IMV. Los solicitantes deben tener un informe favorable de los servicios sociales. Mujeres y unidades familiares víctimas de violencia de género. Debe acreditarse mediante el certificado del organismo autonómico competente en la materia. Personas solicitantes de asilo y refugio.

Cuantía

La prestación Aragonesa es una ayuda mensual cuya cuantía depende directamente de los ingresos de la persona beneficiaria. El importe que puede recibir una persona solicitante individual, tal y como recoge la norma, es de 522 euros mensuales.

A esta ayuda pueden aplicarse complementos por cada uno de los miembros de la unidad de convivencia así como para solicitantes de familias monoparentales. Estos complementos añadidos son los mismos que se aplican en el IMV.

Para las personas que ya sean beneficiarias del IMV, la cuantía se calcula en función de sus ingresos y de la vulnerabilidad de su situación.

Duración

Los solicitantes pueden recibir esta ayuda de forma indefinida siempre que mantengan las condiciones que le dieron acceso a ella. Los requisitos se revisarán de forma anual. El ingreso se realiza el primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud

Cómo pedir la ayuda

La solicitud debe pedirse en el centro de los servicios sociales correspondiente a la residencia del solicitante. Esta entidad es la encargada de remitir la solicitud a la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de los Servicios Sociales en un plazo máximo de cinco días. El plazo de las entidades para comunicar la resolución de la concesión de la ayuda a los solicitantes es de 30 días.

