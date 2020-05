Vivienda

Ayudas Renta Mínima Vital: cómo cobrar entre 462 y 1.015 euros al mes

La covid-19 ha causado estragos en la economía del país y en la de la mayoría de los hogares. Ante esta dramática situación que viven algunas familias, el Gobierno quiere poner en marcha una ayuda económica dirigida a aquellas personas más vulnerables que se encuentren en riesgo de pobreza extrema. Es lo que han denominado la Renta Mínima Vital o cómo cobrar entre 462 y 1.015 euros al mes. El Gobierno quiere que esta prestación se ponga en marcha en el mes de junio de 2020 y cuya cuantía va a depender de una serie de factores que te vamos a explicar.

Así que si formas parte del gran grupo de personas que ven cómo cada día sus ahorros se agotan, que apenas cuentan con ingresos y que, en definitiva, sus vidas se desmoronan… presta atención. A continuación explicamos con detalle todo lo que necesitas saber para recibir esta ayuda junto con los requisitos mínimos que debes cumplir para poder beneficiarte de ella.

¿Cuánto voy a cobrar de Renta Mínima Vital según mi situación?

Las cantidades que van a otorgarse a través de la Renta Mínima Vital dependen de una serie de factores. No existe una cuantía única si no que en función de la situación familiar concreta y de la referencia de tus ingresos de 2019, la cantidad a recibir variará.

Esto es así porque, por norma general, el Estado no va a dar la ayuda íntegra a las familias.

Por tanto podemos resumir que esta ayuda es un complemento a los ingresos propios de la familia. Las cantidades que exponemos a continuación no se dan de forma íntegra a excepción de aquellas situaciones en las que no exista ninguna fuente de ingresos. Para estos casos si se dará la ayuda de forma íntegra.

Tipos de unidad familiar

Los ingresos mensuales que se reciban de esta ayuda económica no se otorgan por personas, sino que la ayuda se concibe y dirige a la unidad familiar.

Una persona sola

462 euros. En aquellas situaciones en las que la unidad familiar esté compuesta por una persona sola sin hijos, la ayuda asciende a 462 euros mensuales.

Familias sin hijos (dos personas)

600 euros. En las familias compuestas por dos miembros pero sin hijos la cuantía de la ayuda asciende a los 600 euros mensuales.

Familias monoparentales con un hijo

700 euros. En las familias monoparentales que tengan un hijo a cargo la ayuda económica mensual se sitúa en los 700 euros.

Familias de dos padres con un hijo

738 euros. En las familias compuestas por dos miembros a cargo de un hijo la ayuda mensual se sitúa en 738 euros.

Familias monoparentales con dos hijos

838 euros. Las familias monoparentales, compuestas o bien por una madre o por un padre, a cargo de dos hijos la ayuda mensual asciende a los 838 euros.

Familias de dos padres con dos hijos

877 euros. En familias compuestas por dos padres que tengan a cargo a dos hijos la ayuda económica mensual alcanza los 877 euros.

Familias monoparentales con tres o más hijos

977 euros. Las familias que tengan tres hijos o más y sean monoparentales, es decir, que estén a cargo sólo de una madre o un padre, la ayuda económica se sitúa en los 977 euros al mes.

Familias de dos padres con tres o más hijos

1.015 euros. La cuantía máxima que se ha vislumbrado para este tipo de ayudas está dirigida a aquellas familias compuestas por dos padres y tres hijos o más. En este caso la cuantía alcanza los 1.015 euros al mes.

Ejemplo

Para complementar la explicación teórica a continuación ponemos un ejemplo de la cantidad que recibiría una familia concreta. Partimos de la situación de una familia monoparental con dos hijos. En este caso la ayuda que aparece en el borrador del decreto se sitúa en los 838 euros.

Si los ingresos de esa persona de 2019 se situaban en 500 euros mensuales, la forma de calcular la ayuda que el Estado va a dar a esta familia es restando los 838 euros a los 500. Es decir, que el Estado abonaría a esta familia un total de 338 euros mensuales.

¿Quién puede solicitar la Renta Mínima Vital?

La Renta Mínima Vital es una ayuda económica que está dirigida a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica con riesgo de pobreza extrema. Es una ayuda que va a beneficiar a aquellas familias que en la actualidad no tengan ingresos o en caso de tenerlos, sean mínimos. Según los cálculos del Gobierno esta ayuda puede estar dirigida en torno a un millón de hogares.

Es una prestación no contributiva que va a actuar de complemento de los ingresos de los hogares en aquellas situaciones en las que los ingresos no sean suficientes. De momento sólo se ha conocido un borrador del decreto pero el Gobierno tiene previsto aprobar el decreto antes de que finalice el mes de mayo. Por este motivo es posible que los datos y cifras que conocemos en la actualidad puedan estar sujetas a posibles ajustes y variaciones.

¿Cuánto tiempo puedo recibir esta ayuda?

De momento la Renta Mínima Vital no tiene límite de tiempo. Tiene carácter indefinido. El tiempo que los beneficiarios van a poder recibir esta ayuda es mientras perdure su situación de vulnerabilidad.

¿Cuándo se empieza a cobrar?

La Renta Mínima Vital de momento no es una realidad. El Gobierno está ultimando los últimos detalles y revisando cálculos. La intención principal es presentar y aprobar el decreto ley durante este mes de mayo para poder empezar a solicitar y a recibir esta ayuda en el mes de junio.

Requisitos

Para poder ser beneficiario de la Renta Mínima Vital hay que ajustarse a una serie de requisitos:

1. En primer lugar que los ingresos mensuales de la unidad familiar que solicita la ayuda sean inferiores a la cuantía de la ayuda que se recibe.

2. La edad es otro requisito a tener en cuenta. Sólo pueden solicitar la ayuda las personas que sean mayores de 23 años y menores de 65.

3. Además estas personas solicitantes deben estar inscritas como demandantes de empleo y poder alegar que llevan un año de residencia en el país.

4. Además los solicitantes de la renta mínima no pueden tener una vivienda en propiedad que supere el valor de los 100.000 euros.

5. Carecer de ingresos o que estos sean insuficientes o mínimos.

Un aspecto a tener en cuenta es que estas ayudas van a considerar y a tener en consideración a través de incentivos a aquellas personas que continúen buscando empleo para no provocar la dejadez de búsqueda de empleo.

¿Es compatible con otras ayudas?

A falta de la confirmación oficial mediante la aprobación del decreto en Consejo de Ministros, esta ayuda será compatibles con otras de carácter autonómico.

¿Cómo demuestro que no tengo ingresos suficientes?

Según las últimas noticias conocidas, el Gobierno va a dar por válido la elaboración por parte del solicitante de ayuda de una declaración jurada alegando que carece de los ingresos suficientes para poder cobrar la renta mínima vital. En esta declaración el solicitante debe asegurar que cumple con todos los requisitos necesarios para recibir esta ayuda.

Ante posibles intentos de cobro de la ayuda en caso de no cumplir los requisitos, si la administración verifica que no es apto para recibir la ayuda, suspenderá la prestación. Además se establecerán multas por parte del Gobierno si la ayuda no se destina a cubrir necesidades básicas.



