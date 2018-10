Trabajos

SEPE y Paro Ayudas para personas en riesgo de exclusión social

La precariedad laboral, un entorno social deteriorado o situaciones personales complicadas son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a estar en riesgo de exclusión social. Por eso, las administraciones públicas ponen a disposición del ciudadano una serie de ayudas para personas en riesgo de exclusión social. ¡Apunta!

Personas en riesgo de exclusión social: definición

Según la Comisión Europea, una persona está en riesgo de exclusión social cuando cumple tres supuestos:

– No alcanza el 60% del salario mínimo a pesar de recibir ayudas económicas del Estado.

– La mayoría de miembros de la misma unidad familiar son desempleados de larga duración.

– No puede pagar el alquiler o las facturas, tener una calefacción adecuada, comer carne o pescado cada dos días o disponer de cosas tan básicas como una televisión en color, un teléfono o una lavadora.

Personas en riesgo de exclusión social: colectivos más vulnerables

Aunque cualquier persona que cumpla con los supuestos anteriores puede considerarse en riesgo de exclusión social, el Gobierno establece cuáles son los colectivos en riesgo de exclusión social más vulnerables.

Personas en riesgo de exclusión social: ayudas económicas

Dentro del abanico de ayudas para personas en riesgo de exclusión social puestas en marcha por las instituciones, se encuentran las siguientes.

Renta Mínima de Inserción (RMI)

Se trata de una ayuda económica destinada a personas que no tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas del día a día. La cuantía y las condiciones dependen de cada Comunidad Autónoma, por lo que es recomendable acudir a los Servicios Sociales para tramitar su solicitud.

Para poder optar a la ayuda hay que cumplir con requisitos exclusión social que dependerán de cada región, pero por lo general, son los siguientes:

– Estar empadronado en un municipio de esa Comunidad

– No poder cubrir las necesidades básicas diarias

– Haber agotado todas las prestaciones y subsidios que se pueden pedir

– Aceptar las medidas de inserción laboral y orientación que proponga la Comunidad Autónoma

Si te estás preguntando cuál es la Renta Mínima de Inserción, debes saber que esta no suele superar el 70% del salario mínimo. Además, dependiendo de cada zona, esta ayuda puede tener una parte fija y otra variable en función de si hay más miembros en la unidad familiar. Por otro lado, algunas comunidades ofrecen la ayuda de forma indefinida, pero otras establecen límites desde 12 a 60 mensualidades.

Programa PREPARA

Otra de las ayudas para personas en riesgo de exclusión social es el Programa PREPARA ofrecido por el SEPE. En concreto, esta ayuda está dirigida a parados de larga duración o desempleados que han agotado todas las prestaciones y subsidios y tienen cargas familiares.

Para poder acceder a este Programa, hay que acreditar llevar inscrito como demandante de empleo al menos 12 de los último 18 meses, demostrar tener cargas familiares y carecer de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Puedes encontrar más información sobre el Programa PREPARA en este documento.

Pensión No Contributiva (PNC)

La PNC es una ayuda económica que ofrece el Estado a aquellas personas que no tienen derecho a una pensión contributiva por no haber cotizado lo suficiente para poder recibirla y que, además, no tienen recursos suficientes para sobrellevar el día a día.

En concreto, existen dos tipos de pensiones no contributivas. En primer lugar, una pensión de invalidez para personas con discapacidad igual o superior al 65% y que tengan entre 18 y 65 años. Y, en segundo lugar, una pensión de jubilación para mayores de 65 años que no hayan cotizado el mínimo exigido para recibir la pensión contributiva. En este caso, el beneficiario de esta pensión tiene derecho a una asistencia médica y farmacéutica gratuita.

Renta Activa de Inserción (RAI)

La última de las ayudas para personas en riesgo de exclusión social es la Renta Activa de Inserción, una ayuda económica que tiene como objetivo aumentar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de colectivos con necesidades especiales y dificultad para encontrar un empleo. Estos colectivos son los siguientes:

– Parados de larga duración mayores de 45 años

– Personas con discapacidad del 33% o superior

– Emigrantes retornados mayores de 45 años

– Víctimas de violencia de género o doméstica

Esta ayuda es proporcionada por el SEPE cuando no existe posibilidad de percibir ningún otro subsidio. Las condiciones para optar a ella son diferentes según el colectivo.

Certificado de exclusión social: qué es, ventajas y cómo solicitarlo

Se trata de un informe emitido por los Servicios Sociales que demuestra que una persona se encuentra en riesgo de exclusión social. Pueden solicitarlo aquellos que cumplan con alguno de estos supuestos:

– Personas y miembros de la unidad familiar que reciben la Renta Mínima de Inserción o cualquier prestación de naturaleza similar.

– Personas que no pueden acceder a las ayudas económicas para colectivos en riesgo de exclusión social por no estar empadronadas o haber agotado el periodo máximo de percepción establecido.

– Jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores.

– Personas con problemas de drogadicción o trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación.

– Internos de centros penitenciarios o menores internos cuya situación penitenciaria les permita acceder al mercado laboral.

– Personas o familias en situación de exclusión social tras valoración profesional de un trabajador social.

La principal ventaja del certificado de exclusión social es que acredita la situación de vulnerabilidad de forma oficial y facilita la búsqueda de una solución que ponga fin a esta situación.

Además, una persona en riesgo de exclusión social que disponga de este certificado tiene más posibilidades de encontrar empleo, ya que muchas empresas reciben bonificaciones fiscales si contratan a trabajadores en riesgo de exclusión social.

A la hora de tramitar este certificado, hay que tener en cuenta que cada municipio tiene un modelo certificado de exclusión social diferente, por lo que conviene acudir a los Servicios Sociales y solicitar una cita con un trabajador social que orientará y solicitará los documentos necesarios para poder tramitar el certificado y acceder a las ayudas para personas en riesgo de exclusión social mencionadas anteriormente.

