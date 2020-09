Ayuda tarjeta familias en Madrid de hasta 630 euros

Vivienda

El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha la iniciativa ‘Tarjeta Familias’, una ayuda económica que se dirige a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que puedes solicitar a partir del 1 de septiembre de 2020.

La Tarjeta Familias es una tarjeta de prepago en la que de forma mensual se ingresa un importe determinado en función de la situación particular de cada unidad familiar. La tarjeta de familia se ha creado para sustituir a las ayudas alimentarias de forma progresiva.

Cuantía: Hasta 630 euros al mes

La cuantía de la tarjeta familias varía en función de cada situación. La ayuda supone un pago mensual, que se cargará de forma automática en la tarjeta excepto si se acaba la duración de la ayuda en ese caso concreto o si retiran la ayuda por incumplimiento de las condiciones.

El importe mínimo que las personas pueden recibir a través de esta tarjeta de familia es de 125 euros y el máximo es de 630 euros mensuales.

La cuantía se calcula en función de la suma de los ingresos mensuales de los convivientes de la unidad familiar que se obtengan.

Es una ayuda que pueden solicitar todas las familias que cumplan los requisitos. Cuenta con una inversión inicial que puede ampliarse en caso de aumentar la demanda puesto que no se agota ni tiene un límite máximo de concesión.

Incompatible

Se trata de una ayuda que es incompatible con otras como el Ingreso Mínimo Vital o con la Renta Mínima de Inserción.

Sin embargo, sí que pueden percibir la ayuda de la tarjeta familias aquellas personas que hayan solicitado alguna de las ayudas anteriores pero que todavía no las haya recibido. Por tanto aquellas familias que hayan solicitado estas ayudas pero de momento no hayan recibido ningún importe, pueden solicitar la tarjeta de forma temporal hasta que empiecen a percibir las otras ayudas. En este momento, se suspenderá la ayuda de la Tarjeta familias.

Por otra parte, la tarjeta familias sí es compatible con otras como por ejemplo las destinadas al alquiler.

Qué puedo comprar con la Tarjeta familias

Este dinero está dirigido a cubrir necesidades básicas de las familias en situación de vulnerabilidad. Por tanto el importe que se otorga a cada familia debe estar destinado a la compra de productos básicos como los alimentos o productos de aseo e higiene.

Para evitar fraudes en el uso del dinero, se realizarán controles a posteriori.

¿Me pueden quitar la ayuda?

Sí. En caso de incumplir el compromiso, falsear u ocultar datos pueden quitarte la ayuda. También se extinguirá la percepción de la cuantía en caso de fallecimiento del solicitante.

Las personas que tengan esta tarjeta familia tendrán que entregar las facturas y los tickets de los gastos que hayan hecho en un plazo máximo de dos meses en los servicios sociales. Si no se presentan se considera que no estás haciendo buen uso de la tarjeta y se retirará la ayuda además de tener que abonar el importe que hayas gastado.

¿Cómo se utiliza la Tarjeta familias?

La forma de utilizar esta tarjeta es muy sencilla puesto que es igual que una tarjeta de crédito pero con la diferencia de que esta tarjeta familias no tiene PIN. Una vez estés en posesión de la tarjeta, estará activada

Las personas beneficiaras de la tarjeta podrán acudir a establecimientos de alimentación y pagar con ella. Al no tener PIN, los establecimientos podrán solicitarnos el DNI para comprobar la veracidad y autentificar la identidad del titular de la tarjeta.

Es una tarjeta que no se puede utilizar en cajeros automáticos ni tampoco para conseguir dinero en efectivo.

Cómo solicitarla

Esta tarjeta de familia puede solicitarse a partir del 1 de septiembre de 2020 a través de cada una de las dependencias municipales de los servicios sociales de Madrid de los 21 distritos que lo componen.

Por tanto si estás interesado en solicitar esta ayuda deberás acudir al centro municipal correspondiente de los servicios sociales del distrito en el que residas. Una vez allí un trabajador social estudiará el caso particular de cada familia y será este empleado el encargado de gestionar los trámites y de decidir tanto la cuantía como la duración de la recepción de la ayuda.

Duración de la ayuda

La tarjeta familias es una ayuda económica de carácter temporal. La duración de la percepción de la ayuda va a depender de cada situación particular.

Como máximo, esta ayuda va a permanecer activa hasta el 31 de marzo de 2021. Depende de la situación familiar concreta, podrás recibir la ayuda hasta este día o la podrás percibir durante menos tiempo.

Requisitos

Para poder beneficiarte de la tarjeta de familia tienes que ajustarte a dos requisitos básicos:

En primer lugar tienes que estar empadronado en Madrid. Que la suma de los ingresos mensuales de la unidad familiar sean menores a la renta mínima de inserción de la Comunidad en el momento de la solicitud de la ayuda. Por tanto no podrán beneficiarse de esta ayuda las familias que entre todos sus miembros superen los 950 euros de ingresos mensuales.

¿Y si no he gastado toda la ayuda del mes?

Esta tarjeta familias nos permite consultar el dinero que tenemos disponible en la tarjeta. Además, si un mes no has gastado todo el importe que te han ingresado, puedes acumularlo para el mes siguiente.

Sin embargo, no podrás utilizar ese dinero acumulado si se agota la duración de la percepción de la ayuda. Si a una familia se acaba la ayuda un mes y tienen dinero acumulado que no han gastado, ese importe se reintegrará al Ayuntamiento.

¿En qué comercios puedo usar la tarjeta familias?

Puedes pagar y comprar con esta tarjeta en los comercios de Madrid de alimentación que tengan datáfono para poder pagar con la tarjeta.

¿Qué puedo hacer si pierdo la tarjeta familias?

En caso de perder la tarjeta, se perderá también el importe que tuviera. A excepción de denunciar la pérdida y se presente el documento que lo acredite en el Ayuntamiento para recibir el importe de dinero que hubiera en la tarjeta en el momento de la pérdida.

