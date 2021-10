Qué necesito para empadronarme

Vivienda

Cada vez que nos mudamos a otra ciudad para empezar una nueva vida, el listado de trámites que tenemos por delante es interminable: buscar vivienda, dar de alta el nuevo contrato del suministro de luz y, sobre todo, pensar en empadronarse en la localidad de acogida. Esto te permitirá acceder a derechos y subsidios reservados para residentes. Para facilitarte la tarea, te explicamos qué necesitas para hacerlo en las principales urbes de España.

Alta en el Padrón

El padrón es uno de los trámites que estamos obligados a realizar todos los españoles. Se trata de registrarse como habitante de la ciudad en la que vives. En caso de que residas en varias simultáneamente, tendrás que darte de alta en la que más tiempo pases. ¿Alguna excepción? Solo para el caso de los menores de 18 años o los mayores incapacitados. En este caso, deberán estar empadronados en el domicilio de sus padres o representantes legales.

Llegados a este punto estarás pensando ¿y qué debo hacer para empadronarme? Pues si bien el sistema es similar en todas los lugares de España, es posible que cada una tenga sus especificidades. Por ello, a continuación te contamos cómo empadronarse en las principales ciudades de España.

En Madrid

Si eres de los que ha tenido que mudarse a la capital, tendrás que hacer tus trámites de forma presencial y solicitando cita previa. Llegado el momento, tendrás que adjuntar los siguientes documentos para empadronarse en Madrid:

Solicitud de empadronamiento . Puedes acceder a este hoja padronal en PDF desde este enlace.

. Puedes acceder a este hoja padronal en PDF desde este enlace. DNI o cualquier otro documento que acredite tu identidad.

o cualquier otro documento que acredite tu identidad. En caso de que alguien vaya en tu lugar, tiene que llevar un documento que certifique que permites su representación. Además, tendrá que llevar una fotocopia de tu DNI.

Contratos de vivienda o cualquier otro documento que acredite su uso.

Cuando cumplas todos estos requisitos que se exigen para poder empadronarse en Madrid, solo tendrás que acudir al Ayuntamiento en la fecha y hora reservadas y los agentes te gestionarán el alta.

Pedir cita previa

Entre los requisitos para empadronarse en Madrid está pedir una cita. Existen dos formas para hacerlo:

Por teléfono. Si llamas desde Madrid teclea el 010 para solicitar tu cita. Si lo haces desde otra ciudad, el número al que deberás llamar será el 915 298 210.

Si llamas desde Madrid teclea el 010 para solicitar tu cita. Si lo haces desde otra ciudad, el número al que deberás llamar será el 915 298 210. Por Internet. Si eres de los que prefieres hacerlo online, sigue estos sencillos pasos para conseguir tu cita:

Entra en la web oficial del Ayuntamiento de Madrid y pincha en “Sede electrónica”. Pincha en “Servicio de Cita Previa” y luego en “Concertar una cita”. Se te redirigirá a una nueva ventana en la que tendrás que pinchar en “Pedir cita previa”. Ahora solo tendrás que seleccionar el servicio (“Atención a la ciudadanía”), la gestión (“Padrón”) y cubrir el resto de datos según te convenga. Una vez hecho esto, se te asignará una cita para gestionar tu empadronamiento.

En Barcelona

Si te quieres empadronar en Barcelona, debes saber que dispones de tres formas diferentes de hacerlo:

Por Internet. Entrando en la web del Ayuntamiento de Barcelona podrás solicitar que te envíen por correo los impresos necesarios para empadronarte. Pasadas algunas semanas recibirás la documentación en tu casa junto a las instrucciones para continuar el proceso. Una vez dados todos los pasos te enviarán el justificante de alta en el padrón de Barcelona.

Por teléfono. Llamando al número de información del Ayuntamiento podrás realizar la gestión igual que en el caso anterior. Tras identificarte, recibirás en casa la documentación e instrucciones necesarias para completar el proceso.

Llamando al número de información del Ayuntamiento podrás realizar la gestión igual que en el caso anterior. Tras identificarte, recibirás en casa la documentación e instrucciones necesarias para completar el proceso. Presencialmente. Si prefieres realizar la gestión en persona, será necesario que solicites una cita con anterioridad mediante la página web del Ayuntamiento de Barcelona. Allí te realizarán el trámite en el momento siempre que lleves toda la documentación requerida (DNI y contrato de la casa en que residas).

En Valencia

Al igual que en el caso de Madrid, si quieres empadronarte en Valencia deberás hacerlo presencialmente. Los requisitos para empadronarse en Valencia pasan por pedir una citación mediante la página web del ayuntamiento o bien en su teléfono de información al ciudadano. Una vez concertada la cita, prepara toda la documentación anteriormente mencionada y podrás darte de alta en el padrón de la ciudad. La gestión se hará efectiva al momento.

En Sevilla

En Sevilla la única vía para empadronarte es la presencial. Sin embargo, podrás pedir cita previa mediante la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Una vez conseguida, puedes descargar el documento de la hoja del padrón y llevarla cubierta a las oficinas para así ganar tiempo en tu gestión.

En Zaragoza

Si quieres empadronarte en Zaragoza, prepara tu DNI, contrato de vivienda y descárgate la hoja de inscripción en la web del ayuntamiento. Con esta documentación, dirígete a sus oficinas o a las juntas municipales para realizar tu gestión. Además, si vas a hacerlo en la Oficina de Relaciones con el Ciudadano o en determinadas Juntas Municipales, será necesario pedir reservar una cita. Para ello, puedes recurrir a la web del ayuntamiento o llamar al 010 (976 721 234 si llamas desde fuera).

Como adelantamos, el trámite es muy similar en todas las localidades. Así pues, solo tendrás que recordar llevar contigo el DNI y el contrato de la casa. Junto a otros documentos que te facilitarán, resolverás el trámite en cuestión de minutos.

En un piso de alquiler

Si quieres empadronarte en un piso que no te pertenece y en el que vives de alquiler, debes tener claro que para ello necesitas el permiso de tu casero. Una vez lo tengas, existirán dos formas fundamentales de acreditarlo.

Incluyéndolo en el contrato

Puedes mencionarlo cuando estés negociando el alquiler del piso y solicitar que lo incluya explícitamente en vuestro contrato. Así no tendrás que volver a quedar con él cuando vayas a realizar la gestión.

Solicitar que lo autorice a posteriori

Otra opción es que, pasado un tiempo desde la firma del contrato, lo contactes para pedirle autorización. Si te la da, será necesario llevarle el formulario de inscripción en el padrón para que lo firme. Además, dependiendo del ayuntamiento en el que vayas a empadronarte es posible que te pidan una fotocopia de su DNI.

Una vez dispongas de todos los documentos, bastará con realizar los trámites tal y como se explicaba en los apartados anteriores.

Empadronamiento distinto de la vivienda habitual

Según la Ley de Empadronamiento, todos los españoles estamos obligados a empadronarnos en la ciudad en la que residimos y así poder tributar en ella. Sin embargo, si vives a caballo entre dos lugares, tendrás que escoger entre una de las dos porque no puedes empadronarte en dos ciudades. En teoría, ésta debería ser aquella en la que más tiempo pases, es decir, tu residencia habitual. Así, llegado el momento podrías llegar a desgravar por ella y aprovechar ciertos beneficios, como la asignación de determinados colegios para tus hijos, por ejemplo.

Sin embargo, esto no siempre ocurre y hay muchas personas que están empadronadas todavía en una residencia en la que no viven la mayor parte del año. En este sentido, podemos decir que la ley no marca una obligatoriedad exacta, sino que ésta y su modo de definir el concepto de “residencia habitual” se basará en interpretaciones. Por supuesto, la que valdrá será la que realice Hacienda, por lo que nuestro consejo es ir sobre seguro y empadronarse en aquella ciudad en la que residamos la mayor parte del año.

Sin cambiar de médico

Otra de las dudas más planteadas cuando vamos a cambiar nuestro padrón es si podremos mantener nuestro centro médico. La respuesta a esta pregunta es que sí. Normalmente, esta cuestión viene derivada de que cuando te empadronas en un lugar, se te asigna, si lo deseas, un centro médico de referencia, así como colegios públicos, por ejemplo. Sin embargo, una vez que has aceptado ese médico, da igual los trámites que hagas después, puesto que tu doctor no dispondrá de los datos de tu padrón. Así pues, podrás seguir acudiendo al mismo si lo deseas.

Pero sí hay casos en los que tienes que cambiar de médico cuando te mudas a otra comunidad autónoma. ¿El motivo? Porque el servicio sanitario de salud será otro. Así pues, en ese caso dejarás de tener acceso a un médico de cabecera en tu lugar de origen y pasarás a tenerlo en el nueva lugar en el que residas.

Empadronar a mi pareja en mi casa

Si quieres que tu pareja u otra persona se empadrone en tu casa, tendrás que autorizarlo. Así, cuando él o ella acudan a realizar las gestiones, tendrán que presentar el formulario con tu firma y con tu fotocopia de DNI, al igual que ocurre cuando alquilas un piso.

Además, conviene puntualizar que esto no supondrá que paséis a ser una unidad familiar, puesto que ese concepto solo se crea cuando os caséis u os hagáis pareja de hecho. Así pues, si no lo hacéis podrás seguir solicitando ayudas y becas de manera independiente, por ejemplo.

Empadronar a un extranjero

Todos los extranjeros que vayan a residir en España deberán empadronarse, con independencia de cuál sea su situación legal. De hecho, según la ley, a los ayuntamientos no les corresponde controlar la situación de legalidad o ilegalidad de la residencia de sus vecinos. Así pues, todos los extranjeros deberán realizar esta gestión para poder acceder, por ejemplo, a los servicios de salud, así como para probar que han vivido en España. Esto último, además, les podría llegar a permitir pedir un permiso de residencia acogiéndose a casos de arraigo social o laboral.

Volante de empadronamiento

Todas las personas que estén empadronadas en una localidad pueden solicitar el volante de empadronamiento. Se trata de un documento informativo que acredita la residencia y domicilio habitual de la persona que lo solicita. Este documento es necesario para la realización de algunos trámites, como por ejemplo:

Expedir el DNI

Matricular un vehículo

Renovar el carnet de conducir

Solicitar una plaza en el colegio

Acceder a una ayuda por desempleo

Justificar la residencia

Trámites administrativos con la CCAA

Ayudas de servicios sociales

La solicitud del volante puede hacerse de forma presencial en el Ayuntamiento de la localidad o a través de Internet si tu localidad tiene este servicio habilitado. Para tramitar la solicitud por Internet es necesario tener identificación digital.

