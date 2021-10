Vivienda

Pareja de hecho: requisitos y diferencias con el matrimonio civil

Hasta el momento, el matrimonio era la fórmula más utilizada por las parejas para declarar su unión de forma legal. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de gente que prefiere hacerse pareja de hecho. Te contamos todas las diferencias para que sepas qué opción se adapta más a ti.

Diferencias entre pareja de hecho y matrimonio civil

Si bien ambas opciones sirven para legalizar la unión entre dos personas, existen diferencias a muchos niveles entre la pareja de hecho y el matrimonio. Tú decides, según tu situación, si te merece la pena y te conviene.

Con este trámite tendrás acceso a una serie de ventajas en términos legales y económicos igual que si estuvierais casados.

En términos legales

Antes de nada, conviene puntualizar que aunque las dos opciones caen en el ámbito del Derecho de la Familia, a nivel legal no es lo mismo un matrimonio que una pareja de hecho. Así pues, cada uno tendrá unos derechos diferentes. Además, al no existir una ley estatal que lo regule, cada Comunidad Autónoma podrá legislar de una u otra forma, con lo cual la diferencia de derechos también variará en función de la zona. En rasgos generales, algunas de las diferencias legales son las siguientes:

Los matrimonios podrán optar por separación de bienes, gananciales o régimen de participación. Las parejas de hecho, por su parte, tendrán que ir al notario para entregar en escritura las bases de su régimen económico y fijar los pactos que estimen oportunos. En caso de no hacerlo, no podrán validar un régimen económico matrimonial independientemente de los años de convivencia o el número de hijos en común.

El matrimonio se termina cuando uno de los dos miembros fallece o por divorcio. En cambio, en las parejas de hecho la unión se disuelve cuando uno de los dos fallece, cuando lo comunican al Registro de común acuerdo, por una separación de hecho de más de seis meses o bien por la unión en matrimonio de uno de los miembros.

En caso de que haya hijos en común, al separarse, las medidas son fundamentalmente las mismas, ya que primará sobre todas las cosas el principio de igualdad y protección a la familia.

Económicas

A nivel económico, las principales diferencias son las siguientes:

En los matrimonios, si uno de los cónyuges no tiene ingresos podrá solicitar la pensión compensatoria en caso de separación o divorcio. En la pareja de hecho, para poder solicitar esta pensión tendrá que hacerlo en un procedimiento civil ordinario específico y distinto. Éste será mucho más largo, complejo y costoso.

En caso de viudedad, en el matrimonio los cónyuges tendrán derecho a la pensión correspondiente, con independencia del tiempo que haya durado la unión. En las parejas de hecho, tienen que haber transcurrido al menos dos años entre la unión y el fallecimiento, además de haber convivido durante los cinco años previos. Por otra parte, el cónyuge vivo tendrá que demostrar que sus ingresos no superan el límite que estipule su Comunidad Autónoma.

En los matrimonios, el viudo tendrá derecho al usufructo del tercio de mejora. Por su parte, en las parejas de hecho no se tiene derecho a heredar sin la existencia de un testamento.

Por último, a nivel fiscal en el matrimonio se puede decidir entre realizar la declaración de la renta de forma conjunta o a nivel individual. En las parejas de hecho tendrán que hacerla de manera individual en todos los casos.

Estas son los principales beneficios que adquieres al hacerte pareja de hecho y las diferencias con el matrimonio civil.

Documentación necesaria

¿Cómo hacerse pareja de hecho? La documentación y los requisitos necesarios pueden variar en función del Registro en el que se realice. En todo caso, por norma general suele ser la siguiente:

DNI y los libros de familia de los miembros.

Formulario proporcionado por el Registro completado y firmado.

Documento que acredite la convivencia mínima exigida.

En caso de que uno de los miembros haya estado casado, será necesario presentar la sentencia en firme de divorcio o nulidad.

También se podrá registrar, de manera voluntaria, un documento en el que se detallen los pactos de la pareja para regular todos los aspectos económicos.

¿Cuánto cuesta?

Las tasas para hacerse pareja de hecho varían dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se realice, así como del tipo de inscripción que se solicite. En todo caso, el rango de precios puede estar en un abanico de los 30 a los 80€ aproximadamente.

Notario

En caso de querer agilizar el proceso, el trámite podrá realizarse en una Notaría. En cuanto a la documentación solicitada, en principio ésta será la misma. Lo único que hay que tener en cuenta es que habrá que abonar la tarifa indicada por cada notario.

¿Cuánto se tarda?

La lista de espera para inscribirse como pareja de hecho también puede variar dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se vaya a realizar el trámite. En todo caso, si bien en el pasado la lista de espera era muy larga, superando a veces el año, actualmente podríamos hablar de una media de tres meses.

