Nuevas funciones en Mi Carpeta Ciudadana: avisos personalizados sobre becas y caducidad de documentos

Mi Carpeta Ciudadana, el servicio digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha lanzado un nuevo ‘Centro de Mensajes’ que permite a los usuarios recibir avisos personalizados —como información sobre becas, subvenciones, o la caducidad de documentos—, impulsando así el compromiso del gobierno hacia una administración más accesible y proactiva. Este desarrollo forma parte de la estrategia ‘Consenso por una Administración Abierta’, presentada en julio por el ministro Óscar López, y busca transformar la relación de los servicios públicos con los ciudadanos.

“Esta iniciativa significa un paso más hacia un servicio público más accesible para estar informados de manera más efectiva sobre temas que nos afectan directamente”, afirmó el ministro Óscar López.

Un espacio para la comunicación directa

En esta XI versión de Mi Carpeta Ciudadana, se ha implementado un espacio dedicado a recibir notificaciones que abarcan una amplia gama de avisos. Entre estos se incluyen:

Cambios en datos personales o propiedades.

Alertas sobre la caducidad de documentos, licencias o permisos.

Notificaciones de concesiones de ayudas, becas o subvenciones.

Los usuarios podrán elegir activar también los avisos PUSH en sus dispositivos móviles, aunque es necesario que primero acepten las nuevas condiciones de protección de datos. Según lo establecido, los avisos de diversas administraciones que se integren con la plataforma se visualizarán en este nuevo apartado.

Gran cobertura administrativa

Hasta la fecha, ya están integrados más de 90% de los ayuntamientos españoles, 13 de los 17 gobiernos autonómicos, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como las notificaciones judiciales de primer emplazamiento. Esto muestra el compromiso del gobierno español de avanzar hacia una administración más abierta y participativa. Se prevé que progresivamente se incorporen nuevas tipologías de notificaciones que serán de utilidad para la ciudadanía.

Mejoras para el perfil empresa

Además, desde el lanzamiento del perfil empresa en diciembre de 2022, se han sumado 1,5 millones de nuevos usuarios a la plataforma. Esta nueva versión incluirá mejoras significativas para empresas y autónomos, tales como:

Visualización de los servicios utilizados recientemente y la opción de marcarlos como favoritos.

Información sobre sucesiones de empresas.

Acceso al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Todos los usuarios de Mi Carpeta Ciudadana, tanto personas físicas como jurídicas, podrán acceder a información ampliada de la Dirección General de Tráfico —donde se podrán consultar sanciones y exámenes—, así como datos sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas, verificadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas.

Siete millones de descargas y creciendo

Desde su lanzamiento en septiembre de 2022, Mi Carpeta Ciudadana ha alcanzado la impresionante cifra de siete millones de descargas. Además, se han contabilizado 70 millones de accesos a través de sus diferentes canales: web, aplicaciones móviles y chatbot. En total, la plataforma cuenta ya con 6,8 millones de usuarios únicos, consolidándose como una herramienta clave en la interacción digital entre los ciudadanos y las administraciones.