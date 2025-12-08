Beca 6000: Requisitos para recibir los 6.000 euros entre los estudiantes de Bachillerato y FP

NOTICIA de de Javi Navarro

La Dirección General de Participación e Inclusión Educativa ha publicado la convocatoria de la Beca 6000, una iniciativa destinada a facilitar la permanencia educativa de los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial en Andalucía durante el curso escolar 2025/2026. “El alumnado que curse estos estudios y cumpla con los requisitos económicos y académicos podrá acceder a la Beca 6000, que asciende a 6.000 euros anuales“, afirmaron los portavoces de la consejería. Esta resolución, fechada el 27 de noviembre de 2025, se publicó en el BOJA el pasado 4 de diciembre de 2025.

Objetivo de la Beca 6000

La Beca 6000 tiene como propósito principal apoyar a los alumnos de familias con rentas modestas que estén finalizando su educación obligatoria, permitiendo que continúen con sus estudios en niveles superiores —esencialmente aquellos que enfrentan dificultades económicas para cubrir los gastos de educación—. Inicialmente establecida en 2011 y modificada recientemente en octubre de 2023, la beca busca compensar la falta de ingresos derivada de la dedicación del estudiante a sus estudios.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Los requisitos para optar a la Beca 6000 incluyen:

a) Estar matriculado en estudios de Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio en centros de Andalucía.

o en centros de Andalucía. b) Pertenecer a una familia empadronada en un municipio andaluz.

c) No haber obtenido un título de nivel superior al de Bachillerato.

d) Cumplir con los requisitos académicos establecidos por el Ministerio de Educación .

. e) No estar trabajando ni registrado como demandante de empleo.

Plazo de solicitud

El periodo para presentar las solicitudes estará abierto durante un mes a partir de la publicación del extracto de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las solicitudes deben ser cumplimentadas en el formulario electrónico disponible en la Secretaría Virtual de los centros educativos.

Cuantía de la beca

La cuantía asignada para el curso 2025/2026 es de 6.000 euros, que se abonarán en mensualidades de 600 euros desde septiembre hasta junio. Este monto será susceptible de deducción en función de otras ayudas que el estudiante pueda recibir.

Obligaciones de los beneficiarios

Entre las obligaciones de los beneficiarios de la Beca 6000 se encuentra la asistencia regular al centro educativo y la aprobación de todas las asignaturas cursadas. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se podrá suspender el abono de la beca.

Información adicional

La gestión de la Beca 6000 será realizada por la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa, que también es responsable de la coordinación de los requisitos exigidos y de la tramitación de las solicitudes, entre otros procesos.

Esta resolución se aplicará a todos los solicitantes que cumplan con las condiciones establecidas, con un límite presupuestario de 28 millones de euros para el ejercicio 2026, lo que permite garantizar el apoyo económico a cientos de estudiantes andaluces.