¿Habilidades o títulos? La mitad opina que es más importante la IA que la ‘titulitis’

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Los títulos universitarios están obsoletos? LinkedIn y su nuevo informe sobre el futuro del trabajo en España destacan que el futuro laboral se define por la IA y no por los títulos universitarios. LinkedIn revela que la mitad de los españoles cuestiona el valor del título universitario frente a las habilidades en plena era de la inteligencia artificial.

Según un nuevo estudio de la red social LinkedIn, el 50% de los trabajadores españoles opina que un título universitario ya no representa la mejor preparación para las profesiones del futuro. Este informe refleja una transformación notable en la mentalidad laboral, con un 53% de los encuestados que sostiene que la inteligencia artificial (IA) está llevando a las empresas a priorizar las competencias sobre las titulaciones académicas.

Un contexto de optimismo y ansiedad ante la IA

Más de seis de cada diez profesionales en España muestran un enfoque optimista sobre el impacto de la IA en sus trabajos, alcanzando un 64% en sus respuestas. Sin embargo, también se evidencian preocupaciones significativas: más del 40% de los trabajadores se siente abrumado por la velocidad con la que se producen estos cambios, lo que sugiere que, a pesar de la percepción positiva, la incertidumbre predomina en este nuevo ecosistema laboral. Un 53% de los encuestados afirma que aprender sobre IA les resulta otra carga laboral.

En este contexto, tres habilidades emergen como esenciales para el desarrollo profesional de estos trabajadores:

Adaptación rápida a nuevas herramientas y tecnologías, como la IA (18%)

Capacidad para priorizar y mantener el foco (15%)

Transformar información en decisiones seguras (15%)

Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn España y Portugal, expone: “El futuro del trabajo no depende solo de la tecnología, sino de nuestra capacidad para evolucionar con ella y de nuestra voluntad de tomar el control de nuestro desarrollo. Hoy más que nunca, tener curiosidad… es clave para avanzar con confianza en un entorno que cambia constantemente”.

Decisiones humanas frente a la tecnología

A pesar del avance de la IA, los profesionales continúan anteponiendo el juicio humano en la toma de decisiones críticas. El 78% de los encuestados opina que, incluso con los avances tecnológicos, no hay sustituto a la intuición que aportan compañeros de confianza. Al considerar decisiones importantes en sus carreras, el 40% recurre a su red profesional, el 39% a familiares o amigos, y solo el 29% a herramientas de IA.

Desigualdad en el acceso a la formación

El reportaje destaca que mientras el 52% de los trabajadores españoles reciben formación sobre IA a través de sus empresas, un 25% afirma no recibir apoyo formal alguno. Esta limitación ha llevado a muchos a buscar alternativas por su cuenta, resultando en un 54% que se capacita con recursos gratuitos y un 46% que invierte en cursos personalizados.

Sáenz de Cenzano concluye: “Es fundamental establecer rutas de aprendizaje estructuradas… para que nadie se quede atrás. Esto implica también ser transparentes sobre lo que aún no sabemos y, sobre todo, tomar un rol activo en nuestro propio desarrollo”.

Metodología

La investigación fue llevada a cabo por Censuswide entre una muestra de 19,268 profesionales en varios países, incluyendo España, donde el estudio se realizó entre el 4 y el 29 de julio de 2025.