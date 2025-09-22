La Formación Profesional da un salto enorme y casi el 47% de empleos piden FP

NOTICIA de de Javi Navarro

La Formación Profesional (FP) se ha convertido en el nivel educativo más solicitado en las ofertas de empleo en España, alcanzando un 46,96% de las vacantes publicadas durante el último año, lo que representa un aumento de 5,05 puntos porcentuales respecto al año anterior. En contraposición, las ofertas que piden titulaciones universitarias han caído a un 21,40%, experimentando una disminución de 6,1 puntos porcentuales.

Dentro de la FP, la tendencia no es uniforme. Las ofertas de empleo dirigidas a titulados en ciclos formativos de Grado Superior han aumentado en 7,31 puntos, alcanzando un 33,03% de las vacantes. Por otro lado, los trabajos que solicitan titulados en ciclos formativos de Grado Medio han visto una caída de 2,25 puntos, quedando en un 13,93% del total.

Grados de FP más demandados

Entre los grados que han recibido más ofertas de empleo destacan:

Administración y Gestión (6,22%; -2,44 p.p.)

(6,22%; -2,44 p.p.) Electricidad y Electrónica (4,50%; -1,57 p.p.)

(4,50%; -1,57 p.p.) Fabricación Mecánica (2,61%; -0,79 p.p.)

(2,61%; -0,79 p.p.) Instalación y Mantenimiento (2,47%; -0,21 p.p.)

La demanda de titulados de FP también presenta una notable desigualdad en su distribución geográfica, concentrándose más del 70% de las ofertas en las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco.

Estabilidad sectorial y cambios en la oferta de empleo

Durante el último año, el sector Servicios ha mantenido su liderazgo en la oferta de empleo para titulados de FP, aunque ha sufrido una importante reducción del 5,5%, situándose en un 18,38%. En cambio, el sector Industrial ha tenido un crecimiento significativo (+5,36 p.p.), ascendiendo al 10,43% de las vacantes. Le siguen los sectores de Construcción (6,65%; +3,06 p.p.), Metalurgia (6,56%; +0,38 p.p.) y Transporte y Logística (6,03%; +3,08 p.p.).

Julia Carpio, directora de Servicio de Adecco, afirma: “La FP aporta a los estudiantes un conjunto de competencias prácticas, técnicas y digitales altamente demandadas por las empresas, así como habilidades transversales como la resolución de problemas y el trabajo en equipo”.

Teresa Tomás, CEO de Infoempleo, añade: “La preferencia por perfiles de FP se explica por varias razones: su formación está más orientada a la práctica y su capacitación técnica está alineada con las exigencias de la automatización y las nuevas tecnologías industriales”.

Evolución de la Formación Profesional en España

La FP se ha reafirmado como un nivel formativo esencial en el mercado laboral español, con una cifra de 1,2 millones de estudiantes matriculados en el curso 2024-2025. Esto se traduce en una tasa de empleo del 72,7% para los titulados de Grado Medio y del 79,5% para los de Grado Superior, según datos del Ministerio de Educación.

“Más allá de las cifras, la FP también impulsa la competitividad y la innovación de las empresas”, concluye Carpio.

Distribución regional de la oferta de empleo para FP

Las comunidades autónomas más activas en la demanda de titulados de FP son:

Comunidad de Madrid : 27,67%

: 27,67% Cataluña : 25,45%

: 25,45% Andalucía : 9,78%

: 9,78% País Vasco: 7,61%

Estas cuatro regiones abarcan más del 70% de las vacantes dirigidas a titulados en FP, reflejando así desigualdades en el mercado laboral español.