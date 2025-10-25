Nuevo título de FP Superior en marketing digital: así es el curso oficial en SEO/SEM y redes sociales que arranca en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha estrena un nuevo curso oficial de FP Superior en SEO, SEM y redes sociales tras aprobar el currículo del nuevo Curso de Especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Posicionamiento en buscadores (SEO/SEM) y comunicación en redes sociales, una titulación pensada para formar a especialistas en marketing digital, visibilidad online y gestión de redes ya para el curso 2025/2026.

Este curso —definido como un máster de FP dentro del sistema de Formación Profesional Superior— tendrá una duración total de 710 horas, equivalentes a 42 créditos ECTS, y formará perfiles capaces de “planificar, organizar y controlar una estrategia básica de marketing en medios digitales” supervisando SEO, SEM y comunicación en redes sociales.

Un perfil orientado al empleo digital y a la comunicación online

El decreto que recoge el nuevo curso define que la persona que obtenga esta especialización será capaz de: Gestionar acciones de posicionamiento orgánico (SEO) y posicionamiento de pago (SEM) en buscadores, además de planificar la estrategia de marketing digital de un negocio online para alcanzar objetivos concretos y supervisar la comunicación en redes sociales de una marca. En definitiva, aplicar la normativa vigente en materia de publicidad, comercio electrónico y protección de datos personales.

Un máster de FP con 710 horas de formación

El curso queda oficialmente identificado así: Denominación: Posicionamiento en buscadores (SEO/SEM) y comunicación en redes sociales.

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración total: 710 horas.

Equivalencia académica: 42 créditos ECTS.

Familia Profesional (a efectos de clasificación): Comercio y Marketing.

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.

Marco de cualificaciones: corresponde a un nivel 5C del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente, es decir, se considera un Máster de Formación Profesional.

Qué módulos se estudian en el curso

El currículo del curso de especialización se estructura en cinco módulos profesionales definidos en el Real Decreto 143/2024, de 6 de febrero:

5110. Estrategia digital básica.

5111. Gestión del posicionamiento y la comunicación online.

5112. Posicionamiento orgánico en buscadores (SEO).

5113. Posicionamiento de pago en buscadores (SEM).

5114. Comunicación en redes sociales.

La duración total tiene dos opciones de organización temporal: una distribución de dos trimestres o una de tres trimestres. Además, el decreto abre la puerta a incluir formación en empresa:

En régimen general , si esta formación práctica supone entre el 20% y el 35% de la duración total del currículo y cubre entre el 10% y el 20% de los resultados de aprendizaje.

, si esta formación práctica supone entre el 20% y el 35% de la duración total del currículo y cubre entre el 10% y el 20% de los resultados de aprendizaje. En régimen intensivo, si la formación en la empresa supone entre el 35% y el 50% del total y cubre al menos el 30% de los resultados de aprendizaje.

Esta formación en centros de trabajo se aplicará sobre el conjunto de los resultados de aprendizaje del curso —no solo de un módulo concreto—.

Quién puede acceder a esta especialización

Para cursar este Máster de FP en SEO/SEM y redes sociales es necesario tener un Título de Técnico Superior de Formación Profesional o cumplir los requisitos del artículo 121.2 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio. El decreto detalla expresamente las titulaciones que dan acceso, entre otras:

Técnico Superior en Marketing y Publicidad.

Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

Técnico Superior en Comercio Internacional.

Técnico Superior en Administración y Finanzas.

Técnico Superior en Asistencia a la Dirección.

Técnico Superior en Transporte y Logística.

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.

Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.

Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.

Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.

Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería.

Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.

Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.

En la práctica, esto significa que no es un curso abierto a cualquiera, sino una especialización dirigida a personas ya tituladas en FP Superior que buscan una salida profesional en marketing digital, posicionamiento web, publicidad online, analítica y redes sociales.

El objetivo es que la formación responda a estándares profesionales reales —no solo teóricos—. Así, se reconoce autonomía pedagógica a los centros autorizados, que podrán adaptar organización y metodología “a las características de su alumnado y de su entorno productivo”, siempre dentro del marco legal del proyecto educativo.

En otras palabras, este curso no es solo un temario cerrado: se concibe como una formación con capacidad de actualizarse de manera ágil cuando cambie el ecosistema digital, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que está teniendo en los últimos meses la llegada de la inteligencia artificial con impacto en los buscadores —como el caso de AI Overviews y el AI Mode de Google— así como el cambio del comportamiento de los usuarios.