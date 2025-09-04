Becas informáticas de IBM y FUNDAE: Conviértete en un experto en tecnología con formación gratuita

NOTICIA de de Javi Navarro

IBM, en colaboración con la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), ha lanzado un programa de becas que permite a los interesados cursar formación certificada por IBM. Esta iniciativa está diseñada para ayudar a adquirir competencias profesionales en áreas esenciales del mercado laboral actual y son una oportunidad educativa en el sector digital.

Los certificados formativos ofrecidos son 100% online y en español, con algunas formaciones que incluyen sesiones tutorizadas. Sin embargo, es importante señalar que ciertos recursos audiovisuales se encuentran en inglés, aunque con subtítulos en español para facilitar su comprensión.

Certificados disponibles

Entre los cursos que están abiertos a la inscripción, se destacan los siguientes:

Introducción al desarrollo de software Agile y Scrum: Un curso compuesto por 4 módulos, con una duración aproximada de 10 horas.

Un curso compuesto por 4 módulos, con una duración aproximada de 10 horas. IA Generativa: Conceptos básicos de ingeniería de instrucciones: Este curso consta de 3 módulos y también tiene una duración estimada de 10 horas, aunque los exámenes se realizan en inglés.

Este curso consta de 3 módulos y también tiene una duración estimada de 10 horas, aunque los exámenes se realizan en inglés. Ciencia de Datos: Con un total de 12 cursos y una duración conjunta de aproximadamente 200 horas. Los exámenes de esta formación también se llevan a cabo en inglés.

Requisitos de acceso

Para acceder a estas ofertas formativas, los candidatos deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser mayor de 18 años.

Residir en España.

Se otorgará prioridad a las personas desempleadas, lo que subraya el compromiso de IBM y sus socios por promover un trabajo digno para los jóvenes a través de las medidas 27 y 31 del Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027. Estas medidas se centran en la creación de un programa de escuela digital y en la organización de talleres de alfabetización digital, enfocados en fortalecer sectores prioritarios, particularmente en los ámbitos digital y tecnológico, y pueden solicitarse en la web de FUNDAE.