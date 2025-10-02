El carnet de familia numerosa ya disponible en formato digital a través de MiA

NOTICIA de de Javi Navarro

El Gobierno de Aragón ha dado un paso significativo en la modernización de los servicios públicos al habilitar la descarga del carnet de familia numerosa en formato digital —una medida que también incluye el carnet de familia monoparental— disponible en su aplicación Mi Aragón (MiA). Esta herramienta, lanzada en marzo de 2023, permite a los ciudadanos acceder de forma inmediata y segura a sus carnets y licencias digitales emitidas por la DGA (Dirección General de Administración) desde sus dispositivos móviles.

Desde su lanzamiento, más de 2,300 ciudadanos han utilizado el carnet de familia numerosa y más de 200 han optado por el de familia monoparental mediante MiA, lo que refleja la positiva acogida de los ciudadanos hacia esta novedad. Los carnets son fáciles de usar: pueden ser consultados directamente en la aplicación, descargados en formato PDF o añadidos a la billetera digital del móvil —disponible tanto para dispositivos Android como iOS—, lo que permite su uso incluso sin conexión a internet.

Una de las innovaciones más relevantes en esta iniciativa es la inclusión de un código QR y un código alfanumérico en los carnets digitales. Estos códigos permiten a terceros verificar la validez de los títulos en tiempo real, una característica que facilita el acceso a los beneficios asociados de manera ágil y segura.

Simplificación en el acceso

Desde junio de 2025, la aplicación ha implementado un nuevo sistema de identificación digital denominado Pin Salud, el cual ha sido adoptado por más de 1,300 ciudadanos. Este método simplifica el acceso a la aplicación y elimina diversas barreras digitales. También se mantiene la opción de identificación mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, lo que garantiza un proceso seguro y fácil para los usuarios.

Digitalización de otros carnets

La digitalización no se limita al carnet de familia; se extiende a otros títulos como el carnet de discapacidad, donante de sangre, y licencias de caza y pesca, todos disponibles en formato digital. Además, está previsto que próximamente se incluyan el carné joven y certificados de parejas de hecho.

El desarrollo de estas funcionalidades es el resultado de la colaboración entre la Dirección General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas y el Departamento de Bienestar Social y Familia. Según los datos oficiales, hasta ahora, MiA ha registrado más de 150,000 usuarios únicos y ha alcanzado más de un millón de accesos.

La aplicación MiA se ha establecido como el punto central para la gestión electrónica de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, permitiendo consultar datos, recibir notificaciones y gestionar trámites, haciendo la interacción con los servicios públicos más simple y eficiente.