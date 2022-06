Vivienda

Trámites

Cuándo hay que renovar el título de familia numerosa

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿El título de familia numerosa caduca? Sí, siempre que la situación familiar que te ha dado acceso a esta condición varíe. Por ejemplo, si se produce el cambio de categoría de general a especial o viceversa por el alta o baja de un nuevo miembro, tienes que renovar el título de familia numerosa. Pero esta no es la única opción en la que hay que realizar la renovación de este título, sino que hay muchas más. En cualquier caso, es fundamental saber cuándo hay que renovar el título porque si lo tienes caducado no vas a poder acceder a ninguno de los descuentos de familia numerosa de los que podéis beneficiaros.

Motivos por los que hay que renovar el título de familia numerosa

El título de familia numerosa solamente tiene que renovarse si se produce alguna de las siguientes situaciones:

Alta o baja de nuevos miembros en la familia

Si, por ejemplo, uno de los hijos supera los 21 años y no estudia, se entiende que ya no depende del sustento de los padres y, por tanto, ya no cuenta para el cómputo de familia numerosa. En el caso de que la familia estuviera formada por dos padres y cuatro hijos y uno de ellos supere esta edad, la familia tiene que renovar el carnet para actualizar los datos, pero sigue manteniendo la condición de familia numerosa porque tiene tres hijos menores de edad a cargo.

Por el contrario, si en una familia hay dos padres y tres hijos y uno de ellos supera la edad de los 21 y no estudia, pierde el título de familia numerosa. No habría posibilidad de renovación porque una familia formada por dos hijos y dos padres no se considera numerosa.

Lo mismo se aplica en el caso contrario, ante el alta de un nuevo miembro. Si una familia tiene categoría general por estar formada por tres hijos y dos padres y se produce un nuevo nacimiento, pasaría a tener la condición de familia numerosa de categoría especial. Y en este caso sí es obligatorio renovar el carnet para actualizar los datos.

Es decir, que la renovación del título de familia numerosa también tiene que hacerse en aquellos casos en los que se produzca un cambio de categoría. Ya sea de general a especial o viceversa.

Hijos mayores de 21 que siguen estudiando

De manera general, el título de familia numerosa varía cuando alguno de los hijos supera los 21 años. Sin embargo, puede solicitarse la renovación de esta tarjeta por más años si el hijo que ha cumplido los 21 años y sigue estudiando. En estos casos, se entiende que todavía depende económicamente de sus padres y, por este motivo, se mantiene la condición de familia numerosa.

Cambio de domicilio

El título, así como los descuentos y ayudas para las familias numerosas, se regulan en cada comunidad autónoma. Esto quiere decir que si una familia numerosa se muda a otra vivienda, independientemente de que sea en la misma localidad, debe renovar el título y actualizar los datos. De lo contrario, pierde el derecho y condición de familia numerosa. Y lo mismo en el caso de que cambie de comunidad, sobre todo, para poder acceder a los descuentos y ayudas específicas de esa autonomía.

Por revisiones o modificaciones en el grado de discapacidad

Si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene algún tipo de discapacidad reconocida, por la que la familia tiene el acceso a esta condición de familia numerosa y, tras una revisión, se modifica, hay que renovar el título.

Plazos para renovar el título

La renovación del título de familia numerosa puede solicitarse con hasta tres meses de antelación. Puedes iniciar el trámite por la misma vía que para solicitar el título por primera vez. Además, todas las variaciones que se produzcan en la familia y que afecten al título deben comunicarse en un plazo máximo de 3 meses desde que se ha producido este cambio.

Qué documentos hay que presentar para renovar el título

En cuanto a la documentación específica, depende de cada caso. Si por ejemplo renuevas el título de familia numerosa porque tus hijos siguen estudiando, debes acreditar esta condición con los papeles o matrícula de la universidad. En el caso de producirse un nuevo nacimiento en la familia, el papel específico que hay que aportar es la partida de nacimiento. Y lo mismo con el resto de situaciones. Aunque para que no se te olvide presentar ningún documento, te recomendamos que consultes cuáles van a pedirte en las páginas oficiales de tu comunidad.

Si quieres leer más noticias como Cuándo hay que renovar el título de familia numerosa, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.