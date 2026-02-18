Aunque no estés obligado, puede interesarte presentar la Renta si cobras hasta 22.000 euros

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, recomiendan revisar con detalle la situación fiscal este año porque no siempre coinciden la obligación de declarar y el interés económico de hacerlo. En especial, aconsejan presentar la declaración a los asalariados que cobren entre 15.876 y 20.000 euros brutos anuales para beneficiarse de la nueva deducción en el IRPF vinculada a la subida del SMI.

Además, quienes perciban entre 20.000 y 22.000 euros —tramo en el que ya no alcanza la nueva deducción— también pueden verse favorecidos si aplican otras deducciones que permitan recuperar parte de las retenciones practicadas.

GESTHA recuerda que la obligación de declarar sigue afectando a quienes ingresen más de 15.876 euros por dos o más empleos, salvo que la suma del segundo y restantes pagadores no supere los 1.500 euros anuales. Con un solo pagador, el límite general continúa en 22.000 euros. Estos umbrales no operan si existen otras rentas, como alquileres o actividades económicas.

Casi 3 millones de contribuyentes deberán presentar la declaración para beneficiarse

Según las estimaciones de GESTHA, 2.976.220 contribuyentes tendrían que presentar la declaración de la renta para beneficiarse de la nueva deducción en el IRPF, actualizada tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional aprobada este 17 de febrero.

La actualización adapta el impuesto al nuevo SMI de 1.221 euros mensuales en catorce pagas y permitirá que quienes cobren hasta 17.094 euros anuales queden sin tributar. A partir de esa cifra, la deducción se reduce progresivamente hasta los 20.000 euros.

Esta nueva horquilla se suma a la ya vigente desde los 15.876 euros fijados en 2025, cuando se elevó la reducción por obtención de rendimientos del trabajo para evitar que el anterior SMI tributara.

Las comunidades con más asalariados en el tramo beneficiado

El porcentaje de trabajadores que se sitúan entre los 15.876 y 20.000 euros varía según la comunidad autónoma. De acuerdo con los datos elaborados por GESTHA a partir de las estadísticas del IRPF:

Canarias lidera el porcentaje con un 19,2% de asalariados en ese tramo.

lidera el porcentaje con un 19,2% de asalariados en ese tramo. Le siguen Murcia (16,3%) y Extremadura (16,1%) .

y . En el extremo opuesto se sitúan Cataluña (11,4%), Madrid (12,3%) y Aragón (12,4%).

Según explican los técnicos, el mayor peso en comunidades como Canarias, Murcia o Extremadura se debe a una menor cuantía salarial media, junto con mayores tasas de trabajo a tiempo parcial o contratos de duración determinada.

En términos absolutos, por volumen de población ocupada, Andalucía (541.588 asalariados), Cataluña (451.292), Madrid (446.935) y Comunitat Valenciana (348.297) concentran el 52,1% de los trabajadores que se beneficiarán realmente de la deducción ampliada.

Impacto para el Tesoro: alrededor de 200 millones de euros

Respecto a la no tributación del SMI, GESTHA ya estimó que el coste para el Tesoro público de la nueva deducción rondaría los 200 millones de euros, cifra que coincide con los 591 euros anunciados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La actualización de la deducción busca evitar que la subida del salario mínimo implique un mayor pago en el IRPF para los trabajadores con rentas más bajas, aunque obliga a muchos contribuyentes a presentar la declaración para poder aplicarla y beneficiarse de la medida.