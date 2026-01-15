Oficial en el BOE: estos pensionistas deberán hacer la declaración de la Renta en 2026

NOTICIA de de Javi Navarro

Los pensionistas que superen determinados umbrales de ingresos estarán obligados a presentar la declaración de la Renta en 2026, tal y como recogen las reglas generales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y lo previsto para la próxima campaña correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La campaña de la Renta 2026 arrancará el 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio para la presentación por Internet. Durante ese mismo periodo, los contribuyentes también podrán presentar su declaración de Patrimonio. Además, la Agencia Tributaria ofrecerá asistencia para confeccionar la declaración tanto por teléfono como de forma presencial, con un calendario ya definido.

Fechas clave de la campaña de la Renta 2026

De acuerdo con el calendario oficial, estas son las principales fechas que deben tener en cuenta los contribuyentes, incluidos los pensionistas:

Del 8 de abril al 30 de junio de 2026 : presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026 : confección de la declaración por teléfono por parte de la Agencia Tributaria —con solicitud de cita previa del 29 de abril al 29 de junio—.

: confección de la declaración por teléfono por parte de la Agencia Tributaria —con solicitud de cita previa del 29 de abril al 29 de junio—. Del 1 de junio al 30 de junio de 2026: atención presencial en oficinas —con cita previa del 29 de mayo al 29 de junio—.

¿Están obligados los pensionistas a hacer la declaración?

Existe la creencia extendida de que los pensionistas no tienen que presentar la declaración de la Renta, pero no siempre es así. La obligación de declarar depende, como en el resto de contribuyentes, del nivel de ingresos y del número de pagadores.

Según las reglas generales del IRPF, quienes perciben pensiones o haberes pasivos como rendimientos del trabajo no están obligados a declarar si cumplen determinadas condiciones.

Pensionistas con un solo pagador

No tendrán que presentar la declaración aquellos pensionistas cuyos ingresos totales no superen los 22.000 euros anuales cuando procedan de un único pagador —por ejemplo, una sola pensión pública—.

Pensionistas con más de un pagador

La situación cambia cuando existen varios pagadores, algo habitual en casos de pensiones públicas combinadas con pensiones privadas o procedentes del extranjero. En estos supuestos, el límite se reduce y surge la obligación de declarar si:

La suma percibida del segundo y restantes pagadores supera los 2.500 euros anuales, incluso aunque el total de ingresos no alcance los 22.000 euros.

Quiénes deberán presentar la Renta en 2026

De acuerdo con estas reglas y con lo previsto para la campaña de Renta 2026, estarán obligados a declarar:

Los pensionistas que perciban más de 22.000 euros anuales en pensiones o rendimientos del trabajo procedentes de un solo pagador.

en pensiones o rendimientos del trabajo procedentes de un solo pagador. Los pensionistas con varios pagadores cuando los ingresos del segundo y sucesivos superen el umbral legal, aunque el total de rentas sea inferior a 22.000 euros.

En definitiva, ser pensionista no exime automáticamente de presentar la declaración de la Renta. La obligación dependerá del importe total percibido y de cuántas fuentes de ingresos existan, por lo que conviene revisar cada caso concreto antes de que arranque la campaña.