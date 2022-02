Vivienda

Seguro que muchas veces te has preguntado cómo hay que hacer la Declaración de la Renta. Porque cada año, todas las personas físicas residentes en España, salvo excepciones, estamos obligados a hacerla. Por ello, en esta guía te explicamos todos los detalles a tener en cuenta para que sepas cómo hacer la Declaración de la Renta del ejercicio fiscal de 2021 que se presenta en los primeros meses de 2022.

Declaración de la Renta

La Agencia Tributaria publica anualmente el calendario con las fechas de presentación para hacer la Declaración de la Renta. Y, en concreto, para la Renta 2021, el plazo de presentación del borrador comienza en el mes de abril para aquellas solicitudes que se presenten por Internet y, para todos los casos, finaliza el 30 de junio de 2022.

Aunque si quieres saber con antelación el resultado de la declaración, aquí puedes acceder a este simulador para saber si la Renta te sale a pagar o a devolver.

Abierto el plazo del plan ‘Le llamamos’

Desde el 3 de mayo todos los contribuyentes que quieran pueden solicitar cita previa para presentar la Declaración de la Renta a través del plan ‘Le Llamamos’. A través de este programa la Agencia Tributaria llama a todos los contribuyentes que pidan cita previa, les confeccionan el documento y dejan presentada su declaración.

El plazo para pedir una cita comienza el 3 de mayo, pero no es hasta el día 5 de mayo de 2022 cuando los trabajadores de la Agencia Tributaria empiezan a llamar. El último día para solicitar cita previa del plan ‘Le Llamamos’ es el 29 de junio. Es decir, que este servicio permanecerá activo hasta el 30 de junio, último día de plazo para presentar la declaración.

La cita previa para que los trabajadores de la Agencia Tributaria hagan la declaración de los contribuyentes por teléfono puede realizarse por diferentes vías, entre ellas, a través de los teléfonos de Hacienda de atención a los ciudadanos.

Para poder presentar la declaración por esta vía es necesario que el contribuyente aporte una serie de documentos que detallamos en el siguiente apartado. Es importante que el solicitante tenga todos estos elementos preparados para el momento de la cita telefónica con el objetivo de agilizar los trámites.

Plazos de presentación

Por Internet: Una de las cosas más relevantes para la realización de cualquier trámite son los plazos. No hay nada peor que tener pendiente la realización de algún papeleo y que se nos pasen los plazos. Por tanto, tenemos que tener muy presente que el plazo para solicitar el borrador comienza el 6 de abril de 2022 y finaliza el 30 de junio de este año. Este día de abril, por tanto, comienza la campaña de la declaración de la Renta del ejercicio fiscal de 2021.

Si nos toca pagar a Hacienda y queremos hacerlo de forma domiciliada en la cuenta, la fecha de finalización varía. En este caso la fecha límite para hacerlo es el 22 de junio.

Antes del 6 de abril, que es el momento en el que se inicia la campaña de la declaración de la Renta por Internet, podemos consultar a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria los datos fiscales, el certificado y la Cl@ve Pin. Podemos presentar la solicitud para conseguir el número de referencia con el que podemos gestionar la declaración de la Renta del año pasado. Sin embargo, hasta el día 6 de abril no podemos acceder al borrador de la renta.

Por teléfono: En caso de querer presentar la Declaración de la Renta por teléfono, los plazos de presentación varían. En este caso, el plazo comienza el 5 de mayo de 2022. Para tramitar la Renta por teléfono es obligatorio pedir cita previa.

Presencial: Por último, para todas aquellas personas que opten por la vía presencial, el plazo comienza el 1 de junio de 2022. Para acudir a las oficinas a presentar la Declaración de la Renta también es obligatorio solicitar cita previa. El plazo para pedir una cita previa para que te atiendan en las oficinas comienza el 26 de mayo.

Independientemente de la vía escogida para presentar la declaración, el último día para presentarla es el 30 de junio de 2022.

Hacer la declaración de la Renta 2021

Es importante tener en cuenta que se puede hacer la Declaración de la Renta de tres maneras diferentes:

1. Presencialmente

Para ello, habrá que pedir cita en la Agencia Tributaria por teléfono o por Internet. Una vez confirmados el día y la hora, solo habrá que acudir a tu cita con toda la documentación necesaria para que los agentes resuelvan tu caso.

2. Por teléfono

Este año se inauguró el nuevo sistema ‘Le llamamos’. Este servicio permite solicitar cita para que la Agencia Tributaria se ponga en contacto contigo y poder hacer la Declaración de la Renta por teléfono. ¿Qué se necesita tener a mano?

– El número de referencia del titular de la declaración.

– DNI de todas las personas que formen parte de la declaración.

– El IBAN de la cuenta bancaria.

– El recibo del IBI en caso de ser propietario o el NIF del arrendador junto al importe de las mensualidades, si se vive de alquiler.

Con estos datos, a través del servicio “Le llamamos” puedes hacer la Declaración de la Renta sin problemas.

3. Por Internet

La página web de la Agencia Tributaria te permite hacer la Declaración de la Renta por Internet, utilizando el novedoso sistema Renta Web. Podríamos decir que el sistema Renta Web es la vía más utilizada para hacer la Declaración de la Renta, dada su comodidad y sencillez. A continuación te contamos los pasos a seguir:

1. Accede a la página web de la AEAT e identifícate. Una vez hecho esto, selecciona el apartado ‘Borrador/declaración (Renta WEB)’.

2. Completa todos los datos que faltan y verás el resumen presentado por el programa. Si estás de acuerdo, solo tendrás que pinchar en ‘Presentar declaración’.

3. Si hay algo que no te convence y todavía no quieres hacer la Declaración de la Renta, guarda tus avances para acceder a ellos más tarde. Una vez hayas revisado todo de manera exhaustiva, podrás corregir lo necesario y presentar tu declaración.

4. Hay algunos aspectos que requieren de una especial revisión. Algunos de ellos son los siguientes:

– Información de los inmuebles.

– Deducciones por alquileres.

– Cuotas sindicales.

– Deducciones familiares o por maternidad.

– Planes de pensiones.

– Deducciones autonómicas.

Teniendo esto en cuenta y siguiendo los pasos indicados por Renta WEB, podrás hacer la Declaración de la Renta de manera rápida y sencilla.

Novedades

Cada año se implementan cambios en el proceso de hacer la Declaración de la Renta. Sin embargo, aquellos que funcionan suelen permanecer en los posteriores. A continuación os contamos algunas de las variaciones de este año:

Aplicación móvil. Ya seas de Apple o de Android, podrás descargarte la app de la Agencia Tributaria para consultar tus datos fiscales. Además, si tu caso es sencillo y cuentas con tu Cl@ve PIN, podrás hacer la Declaración de la Renta al completo mediante este sistema.

Servicio ‘Le llamamos’. Como adelantamos en párrafos anteriores, esta alternativa también ha sido recientemente implementada. Con ella, los contribuyentes que cumplan ciertas características podrán hacer la Declaración de la Renta por teléfono desde sus casas.

Simulador online. Mediante el sistema Renta WEB, la Agencia Tributaria pone a disposición del contribuyente un servicio de simulador. Con él, podrás realizar todas las pruebas que necesites de tu declaración. Es importante tener en cuenta que no se podrá hacer la Declaración de la Renta mediante este sistema, sino que se trata únicamente de un simulador. Si se quiere presentar, habrá que acudir al previamente mencionado, sistema Renta WEB.

IRPF: qué es y para qué sirven sus tramos

Todos los españoles estamos obligados a contribuir con Hacienda de forma anual. Para hacerlo, este Ministerio crea el famoso impuesto del IRPF. Éste se carga mensualmente a nuestros salarios y con él pagamos un anticipo de lo que nos correspondería abonar anualmente a Hacienda. Por supuesto, en aquellos casos en los que se retenga más de lo que correspondería, la Agencia Tributaria tiene la obligación de devolver al ciudadano la diferencia.

Para que este sistema sea justo, se establecen unos tramos de IRPF. Estos se encargan de fijar cuánto deberá pagar cada ciudadano en relación con su salario, así como a las posibles reducciones derivadas de las situaciones particulares de cada contribuyente. Además, esta información sirve para extraer estadísticas variadas, como por ejemplo, la riqueza de un país.

Tablas IRPF 2022

Cada año el Ministerio de Hacienda genera unas tablas de IRPF en las que se presentan sus tramos en función de los ingresos del contribuyente. Estos pueden variar de un año a otro en relación con la política económica que se aplique desde el Gobierno. A continuación te dejamos una tabla con los diferentes tramos del IRPF para 2022:

Base imponible Retenciones Desde 0 hasta 12.450 euros 19 % Desde 12.450 hasta 20.200 euros 24 % Desde 20.200 hasta 35.200 euros 30 % Desde 35.200 hasta 60.000 euros 37 % Desde 60.000 hasta 300.000 euros 45 % Más de 300.000 euros 47 %

¿Cómo funcionan?

Resulta fundamental conocer el funcionamiento de las tablas del IRPF y sus tramos para saber cuánto nos tocará pagar. Para ello, es importante conocer nuestro salario bruto anual para buscarlo en la tabla y descubrir qué porcentaje tendremos que pagar. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que no es necesario aplicar la retención exacta que coincida con tu sueldo, sino que deberás hacerlo por tramos. Es decir, tendrás que ir aplicando cada uno de ellos de manera progresiva.

Casos personales

Como adelantamos previamente, no solo hay que tener en cuenta el salario para saber nuestro IRPF. También han de contemplarse otras circunstancias de carácter personal que nos pueden excluir de ciertos pagos. Por ejemplo, si eres viudo, estás divorciado o tienes hijos a tu cargo, podrás desgravarlo.

Tablas de ahorro del IRPF y su evolución

Otro de los conceptos que hay que tener claros a la hora de definir nuestro IRPF son las famosas tablas de ahorro. Estas hacen referencia a los ingresos que se pueden obtener mediante inversiones o ahorros, que tienen, a su vez, sus propias retenciones y tramos.

Así, si tienes un plan de pensiones o una renta vitalicia, por ejemplo, has de saber que éstas tienen una retención en concreto en relación con lo que hayas ganado con ellas. Además, las tablas de ahorro también pueden variar, puesto que año en el que nos encontremos. Para 2021 se establecen los siguientes valores:

Ganancias Retenciones Desde 0 hasta 6.000 euros 19 % Desde 6.000 hasta 44.000 euros 21 % Desde 50.000 hasta 150.000 euros 23 %

La tabla anterior nos muestra cómo el porcentaje de retención es el mismo en el 2011 que en el 2016. Sin embargo, sí ha habido una subida en algunos tramos en concreto. Por ejemplo, las ganancias de menos de 6.000 € han pasado de un porcentaje de retención de un 19 % a un 21 % en la actualidad.

Calculadora

Si bien es importante conocer todos estos conceptos para calcular cuánto ha de retenerte Hacienda, existen herramientas para hacerlo de forma automática. La más relevante es la calculadora que pone a disposición del contribuyente la Agencia Tributaria en su página web.

En esta podrás acceder a estos datos cubriendo los siguientes campos:

– DNI.

– Año de nacimiento.

– Grado de discapacidad.

– Situación familiar.

– Situación laboral.

– Descendientes o ascendientes a nuestro cargo.

– Datos económicos. Dentro de estos se pedirán algunos tales como las retribuciones totales, los gastos deducibles, datos de regularización etc.

Así pues, cubriendo todos ellos en relación con tu situación personal, podrás descubrir el porcentaje de IRPF que se aplicará en tu caso.

Preguntas frecuentes

¿Quién está obligado a hacer la declaración de la renta?

¿Cómo puedo saber si tengo que hacer la declaración de la renta? A continuación detallamos los límites económicos que debemos tener en cuenta para saber si tenemos obligación de hacer la declaración de la Renta del ejercicio fiscal de 2020: Existen dos reglas. En la primera regla, en lo que se refiere a rendimientos de trabajo se especifica que:

El límite está en 22.000 euros en caso de un solo pagador. O en casos con prestaciones pasivas de dos o más pagadores con retenciones determinadas por la Agencia Tributaria.

El límite es de 14.000 euros con más de un pagador. Con pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. También con pagador de los rendimientos no obligado a detener y con rendimientos sujetos a tipo fijo de retención.

Existe una excepción en el caso de las empleadas de hogar. El motivo principal es que, cuando se contrata a un empleado de hogar no hay obligación de retenciones en la nómina. Y es que en los empleos en los que no hay obligación de retener para el pagador el límite por Rendimientos de Trabajo para no hacer la declaración es de 12.000 euros, en vez de 22.000 euros como hemos visto antes.

De este modo, una empleada de hogar no está obligada a hacer la declaración de la Renta si percibe menos de 12.000 euros por su trabajo.

En casos de rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales, el límite está en 1.600 euros. Están sujetos a la retención ingreso a cuenta con excepciones.

El límite es 1.000 euros en casos de rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de Letras del Tesoro, subvenciones para adquirir viviendas de protección oficial o de precio tasado y otras ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas.

En cuanto a la segunda regla, el límite es 1.000 euros en casos de rendimientos de trabajo, de capital inmobiliario, de actividades económicas y ganancias patrimoniales sujetas o no a retención o ingreso a cuenta.

Y está situado en menos de 500 euros en caso de pérdidas patrimoniales cualquiera que sea su naturaleza.

La novedad de esta campaña de la Renta 2020 es que los trabajadores que han cobrado la prestación por desempleo al estar incluidos en un ERTE están obligados a hacer la declaración de la Renta del ejercicio fiscal de 2020.

El motivo es que el límite económico legal fijado en 22.000 para no tener que hacer la declaración de la Renta se establece para aquellos trabajadores que reciben ingresos de sólo un pagador.

Y es que un trabajador que ha estado incluido en ERTE ha tenido durante el 2020 dos pagadores, por una parte, la empresa y por otra el Estado. Por este motivo, aunque no alcancen el límite de los 22.000 euros anuales, están obligados a presentar la declaración.

Por otra parte, no están obligados a presentar la declaración los trabajadores que han estado incluidos en un ERTE, pero que se encuentran en alguna de estos dos casos:

Haber cobrado menos de 1.500 euros por el ERTE y no haber ingresado más de 22.000 euros al año.

Haber recibido más de 1.500 euros por ERTE, pero no haber ingresado más de 14.000 euros al año.

¿Cómo tengo que presentar la declaración si vivo en el extranjero?

La forma de realizar la declaración es a través de Internet con la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Aquellos ciudadanos que no residan en territorio español y que tengan NIF pueden gestionar la obtención del certificado electrónico a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

¿Cómo puedo modificar una declaración ya presentada?

Si hemos presentado alguna declaración y nos damos cuenta de que hay algún error o faltan datos por declarar, debemos hacer lo siguiente:

Si el error es que se haya realizado un ingreso superior al que legalmente corresponde y perjudica, por tanto, al contribuyente, o se ha realizado una devolución inferior, hay que presentar la petición a través de Renta Web o con un escrito en la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria correspondiente.

Si los errores han sido en perjuicio de la Hacienda Pública, la presentación de la modificación debe ser a través de Renta Web o con una declaración complementaria a la original.

¿Qué debo tener en cuenta para hacer la declaración de la Renta?

Hay que revisar y tener en cuenta los siguientes factores:

1. Información relativa a los inmuebles y a las referencias catastrales.

2. Las cuotas sindicales, puesto que en caso de tenerlas hay que incluirlas.

3. Los datos personales y de la familia. Tenemos que considerar si podemos optar a alguna de las deducciones que se contemplan en la declaración como la de maternidad, por ascendiente o descendente discapacitado, por familia numerosa, etcétera.

4. Los planes de pensiones deben estar incluidos si existen aportaciones.

5. Deducciones por inversiones en vivienda habitual.

6. Deducciones por alquiler de la vivienda habitual.

7. Deducciones autonómicas.

