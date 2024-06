Vivienda

Qué hacer si no hay citas disponibles para que me hagan la Renta en Hacienda

NOTICIA de de Javi Navarro

La Agencia Tributaria inicia hoy el servicio de confección de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la Renta 2023 en oficinas a todas las personas que lo soliciten a través del servicio de cita. Además, continúa el plan ‘Le Llamamos‘ que se presta en colaboración con las CCAA y ayuntamientos y que ya ha permitido la realización por teléfono de 852.200 declaraciones de contribuyentes. La mayoría de estos casos de asistencia personalizada por teléfono se han solicitado porque, generalmente, los contribuyentes no se manejan con las nuevas tecnologías ni los servicios de presentación de la Renta online a través de la app o con sistemas de identificación como el certificado electrónico por internet.

Disponibilidad cita para que te hagan la Renta

La asistencia en las oficinas de Hacienda por parte de los funcionarios se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de cada centro de atención. Esto significa que las citas previas disponibles se van publicando en función de cómo se van resolviendo las citas ya programadas con reserva horaria. Por tanto, si en el momento de hacer la solicitud de cita, un contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes. ¿Y qué hacer entonces?

La Agencia Tributaria recomienda no esperar a la nueva apertura de citas, sino optar por el servicio ‘Le Llamamos’, que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda.

Para agilizar estos servicios, la Agencia Tributaria recuerda, con el objetivo de evitar las eventuales citas perdidas por personas que no se presentan a su hora, que los ciudadanos que decidan no hacer uso de su cita la anulen. En años pasados, cuando las citas se concertaban con más de una semana de antelación, el contribuyente no se presentaba en más de un 25 % de los casos, según los datos de Hacienda.

Además, para que el servicio sea rápido, y al igual que sucede con el plan ‘Le Llamamos’, Hacienda recuerda la conveniencia de llevar toda la documentación necesaria cuando se acuda a que te hagan la declaración de la Renta del ejercicio 2023, así como toda la información personal disponible.

Servicios de asistencia e información campaña declaración de la Renta

– Internet:

https://sede.agenciatributaria.gob.es y ‘app’ (Las 24 horas todos los días de la semana).

– Teléfono solicitud ‘Le Llamamos’:

91 535 73 26 y 901 12 12 24 (servicio automático, 24 horas)

91 553 00 71 y 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, de lunes a viernes)

– Teléfono solicitud cita Renta para atención en oficinas:

91 553 00 71 y 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, de lunes a viernes)

– Teléfono solicitud Plan especial de asistencia a mayores de 65 en pequeños municipios:

91 553 00 71 y 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, de lunes a viernes)

– Teléfono Renta Información:

91 554 87 70 y 901 33 55 33 (para resolver dudas; de 9 a 19 horas, de lunes a viernes)

Quién ha recibido ya la devolución de la Renta

La Agencia Tributaria ya ha abonado la devolución de 6.013 millones de euros a 8.686.000 contribuyentes tras los dos primeros meses de la campaña de declaración del IRPF 2023. A día de hoy ya se han abonado el 76,6 % de las solicitudes de devolución realizadas y el 64,4 % de los importes a devolver que se han solicitado.

Se mantiene de esta forma una fuerte aceleración de las devoluciones con respecto a las realizadas el año pasado (un +9,2 % en número y un + 9,6 % en importe), en paralelo a la propia agilización de las presentaciones y solicitudes de devolución. Hasta el momento han presentado su declaración 15.240.000 contribuyentes, un 7,7 % más que el año pasado en las mismas fechas, de las cuales 11.338.000 se han presentado con resultado a devolver (+10 %). Al tiempo, se han presentado ya 2.944.000 declaraciones con saldo a ingresar (-1,1 %) por parte de contribuyentes que, igualmente, han optado por agilizar la presentación, puesto que no tienen que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.