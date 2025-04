Vivienda

MiDNI y pérdida o robo del móvil: cómo desactivarlo y volver a activarlo después

de Javi Navarro

¿Qué pasa si pierdes o te roban el móvil con la app MiDNI instalada? Esta es una de las principales preocupaciones si llevabas instalada en el móvil la app del DNI digital y lo pierdes, pero sobre todo qué ocurre si tu teléfono ha sido sustraído. La aplicación MiDNI, desarrollada por la Policía Nacional, incorpora varios mecanismos de seguridad para proteger los datos del usuario en este tipo de situaciones y, aunque no guarda datos en el dispositivo, estos son los pasos que debes seguir si te roban el teléfono o lo extravías.

¿Pueden acceder a tus datos si alguien encuentra tu móvil?

No. Para acceder a MiDNI se requiere un sistema de autenticación seguro. Además, como la aplicación no conserva datos localmente y cada código de verificación tiene una validez temporal muy corta, no hay información que pueda ser reutilizada por terceros si acceden al dispositivo.

Lo más importante es que la app MiDNI no almacena los datos del DNI en el teléfono, sino que realiza una consulta en tiempo real a la base de datos oficial del documento nacional de identidad cada vez que se solicita una verificación. Si quieres saber cómo funciona la aplicación oficial, te lo explicamos aquí: Así es MiDNI, la app para llevar tu DNI en el móvil.

¿Qué debes hacer si pierdes el móvil o te lo roban?

Aunque los datos no estén almacenados, conviene tomar algunas medidas adicionales de seguridad:

1. Comunicar la pérdida a la Policía

Puedes presentar una denuncia si consideras que el móvil ha sido sustraído, especialmente si tenía instalada MiDNI y otros datos personales o bancarios.

2. Bloquear la tarjeta SIM

Contacta con tu operadora para bloquear tu número. Recuerda que el DNI digital está vinculado de forma única a un número de teléfono, por lo que nadie podrá activarlo en otro terminal sin ese número y sin acceso a la SIM.

3. Solicitar la desvinculación del DNI digital

Puedes acudir a una comisaría o acceder a la web www.midni.gob.es para revocar el vínculo entre tu DNI y el número de teléfono asociado. Esto inutiliza el acceso a MiDNI en ese terminal.

¿Se puede instalar MiDNI en un nuevo móvil?

Sí. Una vez que dispongas de un nuevo teléfono y hayas reactivado tu número de móvil, puedes volver a instalar la app y realizar el proceso de activación. Es necesario que el DNI esté en vigor y que los certificados electrónicos no hayan caducado.

En caso de que el DNI haya sido anulado o esté en proceso de sustitución, será necesario obtener uno nuevo antes de poder reactivar la aplicación.

Privacidad reforzada desde el diseño

La arquitectura de MiDNI impide que los datos de identidad sean copiados, exportados o compartidos fuera del sistema. Cada verificación se realiza a través de un código QR firmado por la Policía, generado en tiempo real y válido solo durante unos segundos. Además, no se guardan datos en el dispositivo que consulta ni en el que verifica.

Gracias a este enfoque, la pérdida del móvil no supone una filtración de identidad, y los ciudadanos pueden recuperar el control de su DNI digital de forma segura y rápida.