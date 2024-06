Vivienda

¿Puedo presentar la Declaración de la Renta después del último día?

NOTICIA de de Cristian Pinto

La campaña para presentar la Declaración de la Renta 2023-2024 está llegando a su fin. El próximo lunes 1 de julio, incluido ese mismo día, acaba el plazo para los contribuyentes que están obligados a presentar la declaración.

Desde el pasado 3 de abril, fecha en la que se abrió la convocatoria para presentar la Renta del año 2023, los contribuyentes han tenido un total de 89 días para ajustar las cuentas con el fisco. Pero, ¿es posible presentar la Renta después de esta fecha límite? ¿Hay alguna consecuencia?

Hasta cuándo se puede presentar

¿Hasta cuándo se puede hacer la declaración de la Renta 2023 – 2024? El próximo lunes 1 de julio es la fecha límite para presentar en Hacienda la declaración de la Renta del año 2023. La única excepción es para aquellos contribuyentes que les salga resultado negativo en la Declaración de la Renta y de método de pago tengan la domiciliación bancaria. Es decir, a aquellas personas que Hacienda les devuelva dinero.

Para este grupo de contribuyentes, la fecha límite para presentar la Renta es el próximo miércoles 26 de junio. Además, el último día para pedir cita previa en Hacienda para que te hagan la Renta por teléfono es el jueves 28 de julio.

Puedo presentarla después del 1 de julio

¿Existe alguna multa por presentar la Renta fuera de plazo? Por si no lo sabías, es posible presentar en Hacienda la declaración de la Renta pasado el 1 de julio, pero tendrás que hacer frente a unas sanciones.

Todas las personas que están obligadas a presentar la Renta del año 2023 tendrán hasta el 1 de julio para realizar este trámite, el mismo día 1 incluido. No obstante, si se te pasa la fecha podrás seguir presentándola igualmente. De hecho, es mejor presentarla fuera de plazo que no hacerlo.

Excepciones

Aunque a se te pueda olvidar presentar la declaración, a Hacienda no se le va a pasar. La Agencia Tributaria revisa cuidadosamente todas las declaraciones presentadas y es posible que algún dato sea erróneo o este incompleto. Si eres de los que ha apurado hasta la última hora para presentar la Renta y resulta que los datos no son correctos, es posible que llegue la fecha límite y la solicitud esté ‘bloqueada’.

¿Esto quiere decir que me van a multar? En el caso de que Hacienda te pida una modificación en la declaración o te exija una declaración complementaria fuera del plazo ordinario, no recibirás ninguna sanción económica. Si has realizado la declaración de la Renta de forma voluntaria, pero fuera de plazo, depende del tiempo que te hayas pasado te multaran o no.

De cualquier modo, la Agencia Tributaria recargará un 1 % por cada mes de retraso a todos los contribuyentes que presenten fuera de tiempo la declaración.