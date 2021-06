Vivienda

Sanciones por presentar la declaración de la Renta fuera de plazo (o no presentarla)

Jessica Pascual

¿Aún no has hecho la declaración de la Renta? El 30 de junio de 2021 es el último día que los contribuyentes tienen de plazo para presentar sus declaraciones. Pero, ¿qué ocurre si no la presentas? ¿O si lo haces, pero fuera de plazo?

Si un contribuyente tiene la obligación de presentarla y, no lo hace o la presenta fuera de plazo, tendrá que afrontar el pago de una sanción económica o un recargo. La cuantía de la multa dependerá de si la renta le sale a pagar o a devolver.

A continuación te detallamos todas las sanciones que hay que pagar por presentar la declaración de la Renta fuera de plazo y las multas por no presentarla.

Es mejor presentarla, aunque sea fuera de plazo

Una recomendación, aunque no te dé tiempo a presentarla dentro de plazo, no dejes de hacerla. Como te vamos a detallar en este artículo, las sanciones por no presentar la declaración, por norma general, son mayores que si lo haces fuera de plazo.

Además, si la presentas te ahorrarás un mal trago con Hacienda y evitarás recibir una carta o requerimiento en el que te multa y a través del que inicia una batería de sanciones por no cumplir tus obligaciones como contribuyente.

Y si no sabes si este año tienes que hacer la declaración, en esta guía te explicamos con detalle quién tiene que hacer la declaración de la renta y todas las situaciones en las que los contribuyentes están obligados a presentarla. También te recomendamos que visites la información de los falsos mitos sobre cómo hacer la declaración de la renta para que sepas con seguridad cuáles son tus obligaciones.

Diferencias entre no hacer la declaración y presentarla fuera de plazo

No es lo mismo presentar la declaración fuera de plazo, que no hacerlo. Y la principal diferencia entre estas dos circunstancias es la cuantía de la multa que vas a tener que pagar a Hacienda por ello.

Para empezar, debes saber que los técnicos de Hacienda tienen un periodo de cuatro años desde que finaliza el plazo de presentación de solicitudes el 30 de junio para revisar el IRPF. Es decir, que la Agencia Tributaria tiene de plazo hasta el 2025 para comprobar si alguno de los contribuyentes que tenía la obligación de presentar la renta en 2021, no lo ha hecho.

Si en este tiempo detecta la falta de alguna declaración que debía haberse presentado, los expertos fiscales del organismo envían a esa persona un requerimiento y se inicia contra él un procedimiento sancionador.

Sanciones por no presentar la declaración

Las sanciones por no presentar la declaración de la renta (en caso de tener la obligación) varían en función de si la declaración sale a pagar o a devolver.

Si sale a pagar

Si la declaración que el contribuyente no ha presentado sale a pagar, el afectado tendrá que abonar el resultado obtenido de la declaración además de una multa.

Hemos consultado a los expertos de TaxDown sobre las cuantías sancionadoras que puede imponer Hacienda. Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown, concluye que se estima que la cantidad de esta multa es de entre el 50 y el 150% del total de la deuda. Y si Hacienda considera que a través de la actuación del afectado ha sufrido un perjuicio económico o si se trata de una actuación reiterada que ya ha ocurrido otros años, la multa aumenta.

A todas las personas que a pesar de tener la obligación de presentar la renta, no lo hacen, Hacienda les envía una carta extensa en la que se detalla todo el proceso sancionador y la multa a pagar.

Si sale a devolver

Si la renta te sale a devolver y no la has hecho, pueden sancionarte con una multa de 200 euros. En estos casos la multa es menor que si sale a pagar, pero puede convertir una declaración favorable a través de la que puedes recuperar algo de tu dinero, en una multa en la que probablemente lo perderás.

Multas por presentar la declaración fuera de plazo

Las multas por presentar la declaración fuera de plazo también varían en función de si sale a pagar o a devolver.

Declaración negativa

Si una persona presenta la declaración de la renta y sale a pagar, tendrá que pagar una multa cuya cantidad dependerá del tiempo que haya tardado en presentarla. Si presenta la declaración en los primeros tres meses desde que finalice el plazo, es decir, entre julio y septiembre, tendrá que pagar un 5% de recargo de lo que le sale a pagar.

Si la presenta entre tres y seis meses desde que finalice el plazo, tendrá que pagar unos intereses del 10%. Y si la presenta entre seis y doce meses, un 15% de interés. Todas las declaraciones que se presenten fuera de plazo, con más de un año de retraso, tendrán que hacer frente a un 20% de intereses en concepto de sanción.

Todas estas multas se mantienen siempre y cuando Hacienda no haya enviado el requerimiento. En el momento en el que un contribuyente recibe esta carta, el proceso a seguir y las sanciones son las que hemos detallado en el primer apartado.

Declaración favorable

Por otra parte, si la declaración se presenta fuera de plazo y sale a devolver, los contribuyentes tendrán que hacer frente a una multa de 100 euros, que pueden reducirse a 75 si se paga a tiempo y no se recurre el resultado sancionador.

¿Me pueden multar por no presentar la renta si no estoy obligado a hacerla?

No. En este caso Hacienda no puede imponerte ninguna sanción. Todas las multas que hemos detallado en este artículo son para personas que a pesar de tener la obligación de presentar la renta, no lo han hecho. Si por tu situación económica, no tienes obligación de presentarla, no pueden multarte.

