Trabajos

5 falsos mitos de la declaración de la Renta, como tener dos pagadores y salir a pagar o marcar la casilla de la Iglesia

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Tienes claro todos los conceptos y qué significan cuando vas a hacer la declaración de la Renta? Existen muchos falsos mitos y verdades a medias que pueden hacer equivocarnos garrafalmente. Y es que los españoles perpetuamos creencias erróneas sobre la declaración de la renta debido a nuestra poca cultura financiera y fiscal. A continuación te presentamos las 5 falsas creencias más comunes.

Si tengo 2 pagadores, la Renta me sale a pagar

Falso. Podemos decir que es el mito más extendido entre la población. Si en un año has tenido 2 pagadores, por ejemplo si has tenido un trabajo y luego has cobrado el paro, este hecho de tener más de un pagador no implica necesariamente que tu renta vaya a salir a pagar, ni tan siquiera significa que tendrás que pagar más impuestos.

“Ahora bien, si cambias de trabajo durante el ejercicio fiscal, o has estado en paro, ERTE o similar, asegúrate de que tu retención en nómina es la correcta, pues el origen de esta falsa creencia arranca de que las empresas en donde trabajes te apliquen una retención incorrecta”, explica Enrique García, de la empresa especializada en asesoría fiscal TaxDownn.

Al ser el IRPF un impuesto progresivo, normalmente el segundo empleador no tiene en cuenta la cantidad de ingresos obtenidos durante el año y únicamente aplica el tipo de retención teniendo en cuenta los ingresos que obtendrá de su empresa. Por tanto, a no ser que sea el empleado el que solicite la corrección del tipo de retención, ésta será más baja de lo que le corresponde.

Otro factor que sí es cierto, entre quienes han tenido 2 pagadores en un año es que, tendrás obligación de presentar la declaración a partir de 17.000 € de renta, y no de 21.000 € como ocurre en caso de tener un único pagador.

Si me sale a devolver, recibiré el dinero antes si hago la declaración de los primeros

Falso. El día que presentes tu declaración, aunque sea el primero del plazo, no supone que recibas antes la devolución. “Cada caso es independiente”, matizan desde TaxDown.

Lo que sí es fundamental es estar seguros de realizar la declaración de manera correcta y asegurarse de aplicar todas las deducciones a las que se tiene derecho, por ejemplo pidiendo cita para que te hagan la declaración de la Renta en Hacienda. De hecho, cada año los españoles dejan por reclamar más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas. Muchas de éstas son deducciones autonómicas, que al ser más numerosas y cambiar más a menudo que las aplicables a nivel nacional, son más propensas a ser olvidadas a la hora de revisar el borrador.

Lo mismo ocurre en el caso del borrador, que si me sale a devolver, existe la falsa creencia de aceptarlo cuanto antes para percibir el dinero de la devolución. Esto también es falso y, además, uno de los errores más comunes en cuanto a la declaración, porque siempre hay que revisar el borrador, aunque salga a nuestro favor y nos devuelvan dinero. ¿El motivo? Hacienda no aplica de forma automática las deducciones autonómicas como hemos indicado, que son la gran mayoría, por lo que aunque te salga a devolver puedes estar perdiendo dinero porque te correspondería una devolución mayor.

Marcar la X de la Iglesia significa que me salga más cara

Falso. Al marcar la casilla con la X para la Iglesia Católica, o si se hace con fines sociales, no supone un coste extra para el contribuyente. Marcar esta casilla significa que se quiere dedicar el 0,7% de sus impuestos a fines sociales o para apoyo de las labores de la Iglesia Católica, en ningún caso se tributa de más. Además, marcar estas casillas es voluntario, es decir, puede marcarse una casilla, ambas a la vez o ninguna de las dos. Para tener una idea, el año pasado el 55% de los contribuyentes marcaron la X solidaria, en la que el 11% decidieron elegir la de la Iglesia Católica y el 34 % dejaron en blanco esta opción en su declaración.

No hay que preocuparse de la declaración de la Renta si no gano lo mínimo

Falso. Es muy aconsejable simular siempre la declaración de la Renta aunque no estés obligado a presentarla, porque es posible que te salga a devolver y percibas un dinero con el que no contabas. “Precisamente son las rentas más bajas las que suelen tener más ayudas y deducciones, por lo que es mejor asegurarse de no perder ninguna oportunidad”, añade Enrique García.

Si tardan en devolverme el dinero de la Renta, tengo problemas

Falso. Los tiempos de devolución de Hacienda varían mucho, tal y como hemos explicado con las devoluciones rápidas, puesto que dependen de muchos factores. A veces Hacienda se retrasa en el pago por motivos muy variados, no relacionados con un error en nuestra declaración. No obstante, siempre hay que asegurarse de evitar errores al presentarla como hemos destacado. Y para ello lo mejor es contar siempre con el asesoramiento de profesionales que puedan asegurar que nuestra declaración se presente en plazo y de manera correcta.

5 falsos mitos de la declaración de la Renta, como tener dos pagadores y salir a pagar o marcar la casilla de la Iglesia was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 5 falsos mitos de la declaración de la Renta, como tener dos pagadores y salir a pagar o marcar la casilla de la Iglesia, te recomendamos que entres en la categoría de Trabajos.









ANTERIOR Las mejores cuentas online sin comisiones banco a banco

MÁS NOTICIAS INTERESANTES