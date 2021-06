Vivienda

Hogar

Cuándo se cobra la devolución de Hacienda si te sale la Renta a devolver

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿La declaración te ha salido a devolver, pero Hacienda todavía no te ha ingresado el dinero? No te preocupes, la Agencia Tributaria tiene que ajustarse a unos plazos legales para ingresar el dinero de la devolución a los contribuyentes. En caso de no hacerlo, tiene que compensar este retraso con el pago de unos intereses de demora.

Hacienda suele resolver los borradores y las declaraciones con resultado positivo en un plazo de entre 15 y 30 días, pero no siempre es así. ¿Qué pasa si tardan más de un mes en ingresar el dinero? No es motivo de alarma, te explicamos el motivo.

¿Cuánto tiempo puede tardar Hacienda en devolver el dinero de la declaración?

La legislación establece que Hacienda tiene un plazo máximo de seis meses para resolver e ingresar el dinero de las declaraciones desde que finaliza el periodo de presentación de Renta, es decir, seis meses desde que acaba el plazo de presentación durante el mes de junio. Por tanto, para la Renta 2020, presentada en 2021, Hacienda tiene como fecha límite para ingresar el dinero a los contribuyentes hasta final de año, el 31 de diciembre de 2021.

De igual forma, da igual el momento en el que presentes tu declaración, puesto que no vas a recibir el ingreso antes por presentarla en los primeros que se abre la campaña de Renta. Éste es uno de los falsos mitos sobre la declaración de la renta, pero la realidad es que la entidad puede hacerlo en cualquier momento dentro de esos seis meses de plazo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

¿Y si han pasado más de seis meses?

Si han transcurrido más de seis meses desde la presentación de la declaración y todavía no has recibido el dinero, la entidad debe compensarte a través del abono de unos intereses de demora del 3,75% junto con el dinero que te debe de la devolución.

La entidad ingresará estos intereses de demora siempre y cuando el retraso en la devolución del dinero no sea por fallo o responsabilidad del contribuyente.

Cómo saber el estado de mi devolución de Hacienda

Si estás esperando a recibir el ingreso de tu declaración, puedes consultar por Internet el estado en el que se encuentra la devolución de la declaración de la renta. Todos los contribuyentes pueden consultarlo a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Hay dos vías:

Con identificación digital . A través del certificado digital, DNI electrónico o Clave.

. A través del certificado digital, DNI electrónico o Clave. A través del Código Seguro de Verificación.

Para conocer el estado de la devolución hay que acceder a la web oficial de la Agencia Tributaria. Hay dos formas de consultar este dato:

A través de ‘Mis expedientes’ de la sede electrónica. A través de ‘Mis Trámites’ de la sección ‘Renta Web‘ de la Agencia Tributaria.

También puedes consultar el estado de la devolución de forma presencial en las oficinas o por el teléfono de información de Hacienda. Si quieres que te atiendan de forma presencial, tienes que solicitar cita previa a Hacienda.

La devolución de la renta puede encontrarse en alguno de los siguientes estados:

Está en trámite . En este caso la Agencia Tributaria ha recibido la declaración, pero todavía no la ha revisado.

. En este caso la Agencia Tributaria ha recibido la declaración, pero todavía no la ha revisado. Está siendo comprobada . Los técnicos de Hacienda están revisando los datos aportados por el contribuyente.

. Los técnicos de Hacienda están revisando los datos aportados por el contribuyente. La declaración no ha sido grabada o está en proceso . Puede que se haya producido algún contratiempo en la devolución. En estos casos puede que el contribuyente tenga que repetirla si está en plazo.

. Puede que se haya producido algún contratiempo en la devolución. En estos casos puede que el contribuyente tenga que repetirla si está en plazo. Ha sido tramitada por los órganos de la Gestión Tributaria. Ya ha sido revisada y sólo falta dar la orden de ingreso.

por los órganos de la Gestión Tributaria. Ya ha sido revisada y sólo falta dar la orden de ingreso. La devolución ha sido emitida. El pago ya ha sido emitido y el ingreso se hará efectivo en breve.

Cómo reclamar a Hacienda la devolución de la declaración

Si ha transcurrido más de medio año y no tienes noticias de la Agencia Tributaria, lo mejor es que te pongas en contacto con los técnicos de Hacienda. Para ello tienes que pedir cita previa y acudir en la fecha y hora indicadas para conocer qué ha podido pasar con tu declaración y los pasos que debes seguir para la devolución del dinero.

¿Por qué Hacienda se retrasa en el pago de la declaración?

Los retrasos en la devolución de la declaración de la Renta pueden ser por diferentes motivos:

Por detectar algún dato erróneo. En estos casos Hacienda se pone en contacto con el titular de la declaración y le envía un requerimiento de aclaración o aportación de información. En esta notificación que puede realizarse por la sede electrónica o por correo postal indican cuál es el error y los pasos que hay que seguir para subsanarlo. Por tener que hacer comprobaciones más exhaustivas de los datos. Por fallo de Hacienda.

Cuándo se cobra la devolución de Hacienda si te sale la Renta a devolver was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cuándo se cobra la devolución de Hacienda si te sale la Renta a devolver, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES