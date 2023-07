Vivienda

La campaña de la declaración de la Renta 2022 ya ha finalizado, aunque todavía algunos contribuyentes siguen pendientes porque Hacienda no les ha devuelto el dinero correspondiente. ¿Te ha salido la declaración a devolver, pero no has recibido el ingreso de la Agencia Tributaria todavía?

Ante esta situación, es habitual que surjan dudas acerca de por qué hacienda no me devuelve el dinero. Y la respuesta es muy sencilla: Porque todavía está en plazo para hacerlo. A pesar de que ya ha terminado la campaña de la Renta de este año, el fisco tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para saldar las cuentas con los contribuyentes.

Cuándo paga Hacienda a los contribuyentes

¿Se puede saber cuándo devuelve Hacienda el dinero de la Renta? De manera general, si quieres saber cuándo se cobra la devolución de Hacienda si la renta sale a devolver, la respuesta es que suele resolverse en torno a 15 y 30 días después de la presentación del documento. Aunque no siempre es así.

Porque la normativa contempla que la Agencia Tributaria tiene un margen de seis meses para resolver e ingresar el dinero de las declaraciones a los contribuyentes a contar desde que finaliza el periodo de la declaración de la renta.

Por tanto, si te preguntas por qué una vez finalizada la campaña Hacienda todavía no te ha pagado, la respuesta es porque todavía está en plazo para ello. Y, de hecho, este ingreso puede hacerlo desde que termina la campaña y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año incluido.

Por qué Hacienda se retrasa en el pago

Los retrasos en la devolución de la declaración de la Renta pueden ser por diferentes motivos:

Por detectar algún dato erróneo . En estos casos Hacienda se pone en contacto con el titular de la declaración y le envía un requerimiento de aclaración o aportación de información. En esta notificación, que puede realizarse por la sede electrónica o por correo postal, indican cuál es el error y los pasos que hay que seguir para subsanarlo.

. En estos casos Hacienda se pone en contacto con el titular de la declaración y le envía un requerimiento de aclaración o aportación de información. En esta notificación, que puede realizarse por la sede electrónica o por correo postal, indican cuál es el error y los pasos que hay que seguir para subsanarlo. Por tener que hacer comprobaciones más exhaustivas de los datos .

. Por fallo de Hacienda.

Puedes hacer una idea acerca del motivo por el que Hacienda todavía no te ha pagado al consultar el estado de la devolución de la Renta.

