Por qué Hacienda todavía no ha devuelto la Renta a más de 375.000 contribuyentes

¿Hacienda no te ha devuelto la Renta? Al cierre del año 2023, el fisco ha devuelto más de 11.200 millones de euros a más de 14,6 millones de contribuyentes del IRPF correspondiente al año 2022. Datos que evidencian que a Hacienda todavía le queda trabajo por hacer relativo a esta campaña. En concreto, las cifras que manejan los expertos de TaxDown señalan que la Agencia Tributaria aún no ha devuelto la renta a un total de 375.673 contribuyentes.

¿Pero, por qué Hacienda no me devuelve el dinero de la Renta? Existen distintos motivos por los que la Agencia Tributaria puede retrasarse en este pago. Aunque en el caso de vencer los plazos estipulados por ley, “si Hacienda se retrasa en el pago al contribuyente, tendrá que asumir el pago de los intereses de demora correspondientes“, explica Enrique García, CEO de TaxDown.

Hacienda no me ha devuelto la Renta

Hacienda todavía no ha devuelto el dinero de la Renta 2022 a más de 375.000 contribuyentes. ¿Pero, por qué motivo? El CEO de TaxDown indica que las devoluciones que todavía no han sido pagadas pueden estar en un proceso de comprobación por parte de Hacienda.

Sin embargo, en el caso de las declaraciones de la renta de los trabajadores autónomos, Hacienda suele ir un paso más allá y analizar posibles irregularidades en la comunicación de ingresos o gastos, así como realizar determinadas comprobaciones cuando estos gastos no se correspondan con la actividad profesional correspondiente. También puede haber datos incorrectos, ingresos que no se correspondan con los que maneja Hacienda o gastos que no se hayan reflejado. La lista de motivos de esta comprobación puede ser de lo más variada.

Cómo saber cuándo me va a pagar Hacienda

La buena noticia es que todos los contribuyentes pueden consultar el estado de devolución de la Renta para hacerse una idea aproximada del tiempo tarda Hacienda en devolver el dinero de la Renta. De tal manera que todos los contribuyentes que quieran saber cuándo va a devolver Hacienda la Renta pueden consultarlo de forma fácil y sencilla a través de una vía telemática.

Es un dato que todos los contribuyentes pueden conocer a través del estado de solicitud de la renta que puede comprobarse mediante la web de Hacienda. Una información a la que es posible acceder tanto con el certificado electrónico, como con clave PIN o con el número de referencia del borrador.

Entre los motivos más habituales que pueden encontrarse los contribuyentes que todavía no han recibido el pago de la renta se encuentran los siguientes:

Su declaración se está tramitando

Su declaración está siendo comprobada

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria

Qué pasa si Hacienda no paga la Renta en plazo

Dependiendo de la tramitación final de la solicitud, se abren varios escenarios:

Por un lado, que la renta salga a pagar . En este caso, puede haber o no sanción para el contribuyente, dependiendo de cuál sea el error que generó esta discrepancia en el resultado.

. En este caso, puede haber o no sanción para el contribuyente, dependiendo de cuál sea el error que generó esta discrepancia en el resultado. Por otro, que el resultado sea negativo y la renta salga a devolver, pero menos cantidad de la que declaró el contribuyente . En este otro supuesto, la Agencia Tributaría tendría que pagar intereses pero solo por la parte resultante de la liquidación. Es decir, si se solicitaron 300 euros y finalmente le corresponde al contribuyente una devolución de 50 euros, esos intereses aplicarán únicamente sobre la cantidad final adeudada, informan desde TaxDown.

. En este otro supuesto, la Agencia Tributaría tendría que pagar intereses pero solo por la parte resultante de la liquidación. Es decir, si se solicitaron 300 euros y finalmente le corresponde al contribuyente una devolución de 50 euros, esos intereses aplicarán únicamente sobre la cantidad final adeudada, informan desde TaxDown. Por último, puede que el resultado de la devolución sea el correcto y Hacienda se haya retrasado en el pago. En este caso, el fisco debe abonar al contribuyente los intereses correspondientes por el tiempo que haya tardado en hacer la devolución.

Intereses de demora por retraso en el pago de la Renta

Enrique García explica que el artículo 103 de la ley del IRPF explica cuáles son los intereses en concepto de demora que deben aplicarse si Hacienda se retrasa en el pago de la renta. Estos intereses de demora serán del 4,0625% anual desde la fecha en que expire ese plazo de seis meses hasta la fecha en que se ordene el pago.

Este porcentaje de interés lo fija el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y varió el año pasado por primera vez desde 2016, pasando del 3,75% a este 4,06%. En cualquier caso, todos los contribuyentes recibirán una notificación por parte de Hacienda informando de los intereses de demora que correspondan en cada caso.

