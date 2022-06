Vivienda

Hasta cuándo se puede hacer la declaración de la Renta

¿Cuál es el último día para presentar la Renta? Todos los contribuyentes que están obligados a hacer la declaración, tienen que cumplir los plazos marcados por Hacienda para presentarla en plazo y evitar posibles sanciones. El plazo para presentar la Declaración de la Renta 2021 termina el día 30 de junio 2022. A excepción de los contribuyentes a los que le salga a devolver y quieran domiciliar el resultado, cuyo plazo finaliza el día 27 de ese mismo mes.

Fechas y plazos de la Renta 2021 de Hacienda

Aunque las fechas son muy similares, cada año, la Agencia Tributaria publica el calendario oficial de presentación de la Declaración de la Renta. En 2022, el primer día en el que los contribuyentes pudieron presentar el borrador fue el 6 de abril.

Un mes después, el día 3 de mayo, comienza el plazo para solicitar cita telefónica y presentar la declaración por esta vía y, a finales de este mismo mes, el día 26, se abre la convocatoria del último plazo. Momento a partir del que los contribuyentes pueden solicitar cita previa para presentar la declaración en las oficinas, que empiezan a tramitarse desde el día 1 de junio.

Esto quiere decir que las personas que decidan presentar la declaración de la Renta de manera presencial son las últimas, según los plazos marcados, en hacerla. Y en estos casos hay que tener mucho ojo, porque solamente hay 30 días de plazo para presentarla ante Hacienda y saldar las cuentas con el fisco.

Último día para presentar la Declaración de la Renta

El último día que tienen todos los contribuyentes, independientemente de la vía elegida para presentarla, es el 30 de junio. Esta es la fecha límite y todas las declaraciones que se presenten fuera de plazo, aunque sea el día 1 de julio, serán sancionadas.

Plazos para rentas domiciliadas

Hay una excepción a la norma y es que hay algunos contribuyentes que deben presentarla antes de este día. Aquellas personas a las que la renta le salga a devolver y quieran domiciliar los recibos, tienen de plazo hasta el día 27 de junio. Transcurrido este día, todas las declaraciones de estas características que se presenten están fuera de plazo.

¿Qué hago si se me ha pasado el plazo de presentación?

¿Qué sucede si se me ha pasado el plazo? En estos casos, si no sabías que tenías que presentarla o has calculado mal los días, es tu obligación presentar la declaración, aunque sea fuera de plazo.

Aunque vas a tener que hacer frente a las sanciones de Hacienda por presentar la declaración fuera de plazo o no presentarla, es mejor presentarla. Básicamente, porque las sanciones son mayores para los contribuyentes que no la presenten que aquellos que lo hagan fuera de los plazos marcados.

