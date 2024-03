Vivienda

Cómo saber si estoy obligado a hacer la declaración de la Renta en 2024

Llegan los meses de la campaña de la Renta y una gran pregunta siembra la duda en muchos contribuyentes. ¿Estoy obligado a hacer la declaración? ¿Si cobré el paro tengo que hacer la declaración de la Renta? ¿Estoy obligado a presentar la renta si tengo dos pagadores?

La Agencia Tributaria (AEAT) exige a los ciudadanos que presenten este documento siempre y cuando superen un límite de ingresos brutos anuales. Aunque también a aquellos que se han encontrado en circunstancias especiales durante el año correspondiente para el que se presenta la declaración. Algunas de estas situaciones son, por ejemplo, haber estado en ERTE o recibir el Ingreso Mínimo Vital.

En esta guía te explicamos en qué casos los contribuyentes que están obligados a presentar la Renta. Una información de la que se desprende, como consecuencia, quienes son las personas que no están obligados a presentar la Renta en 2024.

Quién está obligado a hacer la declaración

Para averiguar si una persona tiene la obligación de presentar la declaración de la renta o no, hay que tener en cuenta varios factores:

Número de pagadores que ha tenido en el año anterior (empresas para las que ha trabajado o número de fuentes desde las que ha recibido ingresos)

que ha tenido en el año anterior (empresas para las que ha trabajado o número de fuentes desde las que ha recibido ingresos) Total de ingresos que ha recibido durante el año fiscal correspondiente. En este caso, durante el 2023.

que ha recibido durante el año fiscal correspondiente. En este caso, durante el 2023. Circunstancias especiales que le hayan reportado ingresos, como estar en el paro, recibir ayudas como el IVA o estar en ERTE

Límites de ingresos por rendimientos del trabajo

Los límites de ingresos por rendimientos de trabajo hacen referencia al dinero obtenido como salario de las empresas o prestaciones públicas como pensiones y el paro.

Personas que ingresen hasta 22.000 euros brutos anuales

Todos los contribuyentes que ganen un salario bruto anual de 22.000 euros o más de un solo pagador sí tienen que hacer la declaración de la Renta.

El término un solo pagador hace referencia a que el contribuyente solo reciba ingresos de una empresa a lo largo de un año y no haya percibido dinero de otras entidades, ya sea una empresa o un organismo como el SEPE. Es decir, que este límite se aplica para personas que hayan tenido solamente un trabajo en un año y no haya recibido ingresos de ninguna otra fuente. No importa si el trabajo ha tenido una duración de dos meses o de 12.

Aunque hay una excepción a esta regla. También están obligados a presentar la Renta los contribuyentes que hayan obtenido ingresos por una cantidad de 22.000 euros o más procedentes de más de un pagador, siempre y cuando los ingresos totales que ha recibido del segundo y los restantes pagadores no sean superior a 1.500 euros.

Por último, las personas que hayan recibido 22.000 euros brutos al año o más y que sus únicos rendimientos del trabajo sean pensiones de la Seguridad Social y demás prestaciones pasivas, y que el tipo de retención aplicado se haya determinado por el procedimiento reglamentario, también están obligados a presentar la declaración.

Hasta 22.000 euros brutos anuales Personas que han tenido un único pagador Personas con dos o más pagadores.

(Siempre que los ingresos del 2° y restantes sean inferiores a 1.500 euros). Pensionistas con prestaciones pasivas de 2 o más pagadores.

(Previa aplicación de retenciones determinadas por Hacienda).

Contribuyentes con ingresos de 15.000 euros anuales o más

El límite de ingresos para estar obligado a presentar la Renta se reduce hasta los 15.000 euros para aquellos contribuyentes que hayan tenido más de un pagador, siempre y cuando la cantidad de ingresos obtenida del segundo y restantes pagadores sea superior a 1.500 euros.

También tienen que ajustarse a este límite de los 15.000 euros anuales las personas que reciben pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. Con la excepción de que estas últimas procedan por una decisión judicial. No hay que confundir esta pensión compensatoria con la manutención por hijo.

El límite de los 15.000 euros brutos al año también afecta a los empleados cuyos rendimientos íntegros del trabajo estén sujetos a un tipo fijo de retención.

Por último, cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a hacer retención, como puede suceder con las pensiones que reciben algunos ciudadanos del extranjero.

En todos estos casos, las personas que se encuentren en alguna de estas circunstancias y hayan recibido unos ingresos brutos anuales de 15.000 euros o más, están obligados a presentar la declaración de la Renta.

Hasta 15.000 euros

brutos anuales Personas con dos o más pagadores.

(Siempre que los ingresos del 2° y restantes sean superiores a 1.500 euros) Beneficiarios de pensiones compensatorias o anualidades por alimentos no exentas. Personas con rendimientos íntegros del trabajo que estén sujetos a un tipo fijo de retención. Pagador no tiene obligación de hacer retención.

Rendimientos del capital inmobiliario

Los ingresos recibidos por capital inmobiliario, así como los obtenidos por ganancias patrimoniales sometidos a retención o a ingreso en cuenta, se regulan de otra manera.

Estos conceptos incluyen a personas que hayan obtenido rendimientos por dividendos de acciones o intereses en cuenta. También por transmisiones de bienes, de acciones, de premios de concursos o de fondos de inversión.

En estos casos, están obligados a hacer la declaración siempre que la cantidad obtenida por esta partida de ingresos sea de 1.600 euros brutos al año o más.

La Agencia Tributaria detalla que se excluyen de este límite las ganancias patrimoniales de transmisiones o reembolsos de acciones, así como las participaciones de instituciones de inversión colectiva. Siempre que la base de retención no procesa fijarla por la cuantía a integrar en la base.

Rentas inmobiliarias

Están obligados a hacer la Renta quienes hayan recibido rentas inmobiliarias imputadas por la propiedad de ciertos inmuebles, así como los rendimientos íntegros de las Letras del Tesoro y las subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial, así como otras ganancias patrimoinales por ayudas públicas, siempre que la cuantía recibida sea igual o superior a 1.000 euros brutos anuales.

Para que estas gestiones no sean un quebradero de cabeza, puedes consultar algunas de las claves sobre cómo declarar los beneficios ganados en las Letras del Tesoro desde esta otra información.

Por el contrario, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan solo rendimientos íntegros de trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 € anuales y pérdidas

patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.

Personas que están obligadas a presentar la Renta, sin límites de ingresos

No se aplican los límites anteriores y deben presentar la declaración de forma obligatoria, quienes quieran aplicar alguna de las siguientes ventajas fiscales:

Reducción por inversión en vivienda habitual

Aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

Deducción por doble imposición internacional

Reducciones de la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social

Quienes en cualquier momento del ejercicio hubieran estado dados de alta como autónomos. Independientemente del importe del rendimiento neto. Esta es una de las novedades de la Renta en 2024, que todos los autónomos están obligados a presentar la Renta si se dieron de alta en algún momento del ejercicio fiscal de 2023.

Las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y las integrantes de su unidad familiar. Esta es una de las circunstancias especiales que obliga a los contribuyentes a presentar la declaración. De esta manera, todas las personas que han recibido el Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración, aunque la ayuda no tenga que tributar y, por tanto, el beneficiario no tenga que pagar impuestos por la cantidad recibida. La norma especifica que todos los miembros de la unidad de convivencia del beneficiario también tienen que presentarla por haber recibido la ayuda.

Si te encuentras en esta situación, puedes consultar los pasos específicos a seguir para hacer la renta si solo cobras el IMV y otras ayudas. De manera adicional a estos perfiles y casos concretos, si lo que quieres es saber si hay que presentar la declaración de la Renta de una persona que ha fallecido el año pasado, te lo explicamos desde la información enlazada.