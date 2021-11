Vivienda

Cómo saber quién es el propietario de un inmueble (Nota simple Registro Propiedad)

¿Quieres saber quién es el propietario de una vivienda que quieres alquilar o comprar? Si antes de decidirte por un inmueble quieres saber de quién es la vivienda, a continuación te explicamos cómo averiguarlo.

Cómo saber quién es el dueño de una casa

Para saber quién es el dueño de una casa o cualquier inmueble tienes que buscar su referencia catastral para después pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad y obtener los datos de la titularidad. En este artículo te explicamos cómo solicitar estos documentos y el coste del trámite.

1. Conseguir la Referencia Catastral

Si quieres conocer el nombre del propietario de una vivienda en la que estás interesado, lo primero que hay que hacer es conseguir la información catastral de la vivienda. Si no sabes cómo hacerlo, en esta otra información te explicamos cómo buscar la referencia catastral del inmueble por Internet.

Para conseguir esta información tienes que saber la dirección completa del inmueble del que quieres conocer la propiedad: calle, número, puerta, municipio y provincia. Tras introducir los datos en la web del Catastro, recibirás un número que es la referencia catastral del inmueble.

2. Pedir nota simple en el Registro de la Propiedad

Una vez tengas la referencia catastral, tienes que pedir una nota simple a través del Registro de la Propiedad.

¿Qué es una nota simple?

La nota simple es un documento que emite el Registro de la Propiedad y en el que se recogen los datos más importantes sobre un determinado inmueble: su titularidad y sus cargas (hipotecas, usufructos, embargos, acreedores de una herencia y afecciones fiscales, entre otras).

Es un documento que sólo tiene un valor informativo. Se puede solicitar por diferentes vías, presencialmente en una oficina del Registro de la Propiedad o a través de Internet.

Solicitud por Internet

Si quieres pedir una nota simple por Internet tienes que acceder a la web del Colegio de Registradores. A través de esta página puedes pedir la nota simple de una vivienda por cuatro vías diferentes, en función de los datos que tengas:

CRU (Código Registral Único) / IDUFIR (Identificador Único de Finca Registral)

Por el titular actual

Por la referencia catastral

Por otros datos

En este artículo vamos a explicar el proceso a través de los datos de la referencia catastral. Si seleccionamos la pestaña ‘Buscar por datos registrales’ aparece un formulario de solicitud, tal y como puedes ver en la imagen, que hay que completar.

En el proceso de solicitud tendrás que indicar un correo electrónico que es donde vas a recibir la nota simple. También debes indicar el motivo por el que solicitas esta información y completar todos los datos de la vivienda, incluida la referencia catastral.

Presencial

También puedes pedir la nota simple en la ventanilla del Registro de la Propiedad. Para ello tienes que pedir cita previa en las oficinas del Registro y acudir en la fecha y hora indicadas con la información de la referencia catastral de la vivienda. Los trabajadores de las oficinas gestionarán el trámite y solicitarán la nota simple del inmueble, pero no te dan el documento al instante. A diferencia de la solicitud por Internet, deberás ir a recogerla allí cuando te lo comuniquen.

¿Cuánto cuesta?

La solicitud de la nota simple por Internet tiene un coste de 9,02 euros. El Colegio de Registradores ofrece la posibilidad de traducir la nota simple al inglés, pero este servicio tiene un sobrecoste de 30 euros. Es decir, que en total el trámite con la traducción alcanza los 39,02 euros.

Puedes elegir dos métodos de pago para abonar las tasas, con tarjeta de crédito o PayPal. Una vez realices el pago, recibirás en tu correo electrónico la nota simple con los datos de titularidad y cargas de la vivienda.

Información de la nota simple

Entre los apartados más importantes que puedes encontrar a la hora de pedir este documento se encuentran:

Información relativa de los titulares que formaron parte de la compraventa y del notario, junto a la fecha y su inscripción en el registro

El número único de la finca (no se corresponde con el número del IBI)

Identificador Único de Finca Registral

Descripción física de la finca y sus respectivos accesos

Cargas económicas soportadas por la finca

Fecha de emisión de la nota simple solicitada

Aunque este documento sólo tenga valor informativo, los datos que aparecen recogidos en ella pueden utilizarse en algunas administraciones españolas, como por ejemplo, Hacienda, un Juzgado o el Catastro.

¿Solicitud denegada?

En algunas ocasiones, puede darse el caso de que te notifiquen que tu petición ha resultado negativa. Esto quiere decir que no existe ninguna finca registrada con los datos que has aportado al registro. En este caso, debes revisar que los datos que manejas sean correctos y no existan errores.

¿Quién puede solicitarla?

Todas las personas interesadas en conocer la titularidad de un inmueble o las cargas que tiene pueden solicitar una nota simple en el Registro de la Propiedad porque en España la titularidad de los inmuebles es de dominio público.

¿Todas las viviendas están inscritas en el Registro de la Propiedad?

En general, la inscripción de una vivienda en el registro no es obligatoria, aunque en muchas ocasiones se lleva a cabo para obtener cierta protección jurídica frente a terceros. Por ejemplo, a la hora de pedir un crédito en una entidad bancaria, comprobarán si tu finca está inscrita o no.

Sin embargo, si eres el propietario de una vivienda de protección oficial (VPO) o una vivienda de protección pública (VPP), su inscripción en este registro sí que resulta obligatoria.

Cómo saber si un piso es de banco

El proceso que hemos detallado para saber quién es el propietario de una vivienda también sirve para saber si un piso es de banco. Es decir, que si encuentras una vivienda a un precio asequible y antes de comprarla quieres asegurarte de quién es el dueño puedes hacerlo de la misma forma: Pide la referencia catastral y la nota simple en el Registro de la Propiedad.

Además, a través del proceso que hemos explicado en este artículo también puedes saber si eres el propietario de una vivienda . Esta información puede resultarte de gran utilidad si, por ejemplo, quieres empadronarte en una localidad.

