Cómo solicitar el certificado de no poseer vivienda al Registro

¿Necesitas acreditar ante alguna administración que no tienes ninguna vivienda en propiedad? Si para ser beneficiario de una ayuda para pagar el alquiler o cualquier otra de vivienda tienes que acreditar que no eres propietario ni usufructuario de un inmueble, puedes pedir el certificado de no poseer vivienda al Registro. No hay que confundir este certificado con la nota simple del Registro de la Propiedad, que sirve para obtener información específica sobre la propiedad y otras características de un determinado inmueble.

Este es un trámite que debe efectuarse en el Registro Mercantil Central y cuya gestión debe correr a cargo de una gestoría, puesto que estas son entidades autorizadas para acceder a esta plataforma. Es decir, que no es un trámite que pueda solicitar cualquier ciudadano por su cuenta, sino que hay que actuar mediante un intermediario.

Qué es el certificado de no titularidad

Es un certificado que tiene validez legal y que acredita que una persona tiene bienes inmuebles o derechos reales inscritos a su nombre o, por el contrario, que no tiene ninguno. La información que aparece en este documento es sobre los bienes inmuebles en España, no en el extranjero.

Para qué sirve

Este certificado de no titularidad, también conocido como certificado de no propiedad, es un documento que pueden solicitarte desde los diferentes organismos autonómicos y nacionales para la concesión de determinadas ayudas. Como por ejemplo, como las específicas del bono vivienda. Porque este documento es la única vía que tienen los solicitantes para demostrar que no tienen ninguna vivienda en titularidad en España.

Cómo pedir el certificado de no titularidad

El certificado de no titularidad tiene que pedirse al Registro Mercantil Central. Pero no puede solicitarlo cualquier ciudadano particular, sino que solo pueden acceder a esta plataforma aquellas empresas que tengan convenio con esta entidad, como por ejemplo una gestoría. Son estas compañías las encargadas y autorizadas para solicitar estos documentos. En concreto, el procedimiento es el siguiente:

El primer paso es cumplimentar los datos del formulario. Este certificado puede pedirse tanto de personas físicas, como jurídicas.

Una vez presentada la solicitud, en un plazo de dos o tres horas el organismo competente envía la información solicitada por correo electrónico. Pero solo si la solicitud ha entrado en el Registro antes de las 15:00 de la tarde. En el caso de tramitarla después, la respuesta llega al día siguiente.

Puedes acceder a la web para conocer todos los detalles del proceso desde aquí.

Cuánto cuesta el certificado

El coste de este trámite, tal y como aparece detallado en la web del Registro, es de 9,02 euros, aunque a esta cifra hay que añadirle los honorarios que cobre la gestoría que tenga que tramitarte la solicitud. Por tanto, el precio final de este certificado dependerá de lo que te cobre la gestoría por tramitarte la solicitud. La buena noticia es que el precio no varía independientemente de la cantidad de inmuebles que una persona tenga a su nombre.

Cómo interpretar el resultado del certificado

El resultado que aparece en el documento puede ser negativo o positivo. En el primer caso, significa que el solicitante no tiene ningún bien inmueble inscrito a su propiedad. Mientras que el segundo significa que sí es titular de, al menos, un bien inmueble en España. En el caso de ser positivo, aparece el listado de las viviendas o inmuebles que esa persona tiene en su propiedad.

