Vivienda

Alquileres

Cómo funciona el Bono Vivienda de 250 euros al mes para jóvenes

NOTICIA de de Javi Navarro

250 euros al mes para pagar el alquiler durante los próximos 2 años. Esto es lo que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la inminente nueva Ley de Vivienda que se aprobará durante los próximos días junto a los Presupuestos Generales para 2022 y que contemplarán ayudas al alquiler para los jóvenes españoles.

Requisitos

¿Y qué requisitos y condiciones hay que cumplir para beneficiarse del nuevo Bono Vivienda? En primer lugar, de momento esta iniciativa para ayudar a pagar el alquiler es un anuncio, una promesa. A medida que se conozcan más detalles por parte del Gobierno, iremos ampliando la información.

Pero lo que ya se sabe es que todos los interesados deberán cumplir, al menos, estos 2 requisitos:

Para ser beneficiario del bono Vivienda, habrá que tener entre 18 y 35 años.

Contar con unos ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.

Además, las familias vulnerables dispondrán de complementos a este bono Vivienda de hasta el 40% del alquiler.

El problema de la emancipación entre los jóvenes españoles provoca que cada vez se retrase más la edad para irse de casa de los padres. El objetivo del Gobierno es que los jóvenes españoles abandonen el nido a los 26 años, la edad media europea. Entre los motivos para este retraso en España destaca la dificultad para acceder a una vivienda en alquiler. El Gobierno pretende destinar partidas económicas para paliar este problema con los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Actualmente, algunas comunidades autónomas cuentan ya con sus propias ayudas al alquiler, muy similares a la que ha prometido Sánchez, como la ayuda de 250 euros del alquilar para jóvenes vascos o el Bono Alquiler Galicia.

Con anterioridad y hasta 2012 existió la Renta Básica de Emancipación, que ofrecía una ayuda económica de 210 euros para jóvenes de entre 22 y 29 años que ingresasen menos de 22.000 euros al año. En el plan de Vivienda 2009-2012 la duración de la ayuda fue de 4 años.

Cómo funciona el Bono Vivienda de 250 euros al mes para jóvenes was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo funciona el Bono Vivienda de 250 euros al mes para jóvenes, te recomendamos que entres en la categoría de Alquileres.