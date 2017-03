Vivienda Direcciones de interés sobre vivienda en Madrid

La Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid es el organismo autonómico de referencia a la hora de proporcionarte de forma centralizada aquella información relacionada con los programas, ayudas y vivienda pública de la Comunidad. Ofrece servicios profesionales de asesoramiento especializado gratuito en temas administrativos, jurídicos y sociales, así como sobre aquellos programas y planes que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio desarrolla.

Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid

Avenida de Asturias 30 y 28

28029 Madrid

Teléfono: 012 (desde fuera de la Comunidad de Madrid, 915 804 260)

Fax: 917 285 299

Email: oficinavivienda@madrid.org

Web:

Horario IVIMA Madrid: Información general de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 13:00 horas; asesoramiento presencial jurídico, fiscal y social, mismo horario que información general; asesoramiento presencial administrativo de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas; Renta Básica de Emancipación, de forma presencial mismo horario que información general y telefónico de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Ayudas en materia de vivienda

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación es el organismo autonómico encargado de gestionar y resolver (conceder o denegar) las ayudas en materia de vivienda, sin embargo de cara al público utiliza como interlocutor a la Oficina de Vivienda que, con carácter general y centralizado, es el punto de información y lugar de presentación de las solicitudes de ayuda.

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

C/ Maudes, 17

28003 Madrid

Teléfono: 012

Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Por otro lado, la presentación de solicitudes de la ayuda al alquiler de 210 euros mensuales de la Renta Básica de Emancipación se realiza desde las siguientes oficinas:

Bolsa de Vivienda Joven

Plaza Santos Niños, 4

28801 ALCALÁ DE HENARES

Teléfono: 918 883 300

OCRE 04 Sur Este

C/ Damas, 15

28801 ALCALÁ DE HENARES

Teléfono: 918 802 217

Bolsa de Vivienda Joven

C/ Ruperto Chapí, 18

28100 ALCOBENDAS

Teléfono: 916 590 957

Bolsa de Vivienda Joven

C/ Maestro Victoria, 22

28923 ALCORCÓN

Teléfono: 916 648 586

OCRE 03 Norte

Avenida de Madrid, 14, Bajo

28730 BUITRAGO DEL LOZOYA

Teléfono: 918 681 179

Bolsa de Vivienda Joven

Edificio Multifuncional La Rambla.

Avenida Príncipes de España, s/n

28820 COSLADA

Teléfono: 916 601 648

Bolsa de Vivienda Joven

C/ La Iglesia, 5, 1º

28944 FUENLABRADA

Teléfono: 916 970 502 / 916 979 035

Bolsa de Vivienda Joven

Avenida Doctor Toledo, 44

28230 LAS ROZAS DE MADRID

Teléfono: 916 360 518

Bolsa de Vivienda Joven Leganés

(centro colaborador)

Avenida Fuenlabrada, 77

28911 LEGANÉS

Teléfono Vivienda Joven Leganés: 912 489 333

Oficina de Vivienda

Avenida de Asturias, 28

28029 MADRID

Teléfono: 012

Fax: 917 285 299

oficinavivienda@madrid.org

Oficina de Vivienda

Avenida de Asturias, 30

28029 MADRID

Teléfono: 012

OCRE 01 Centro

C/ Capitán Haya, 61 (entrada por

Calle Pedro Moreno)

28020 MADRID

Teléfono: 915 714 185

OCRE 06 Centro – Puente de Vallecas

C/ Angelillo, s/n (esquina Santa Cruz de Retamar)

28038 MADRID

Teléfono: 917 791 156

Ayuntamiento de Móstoles

C/ Libertad, 34 (posterior)

28937 MÓSTOLES

Teléfono: 916 463 318

Bolsa de Vivienda Joven

Avenida José Hierro, 36 (Edificio Atrio)

28529 RIVAS-vACIAMADRID

Teléfono: 916 702 230

OCRE 05 Sur Oeste

Pabellón del Parque Felipe II

28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Teléfono: 918 969 329 / 918 905 112

Bolsa de Vivienda Joven (Centro Joven Sanse)

Avenida Valencia, 3

28701 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Teléfono: 916 520 889

Empresa Municipal de Vivienda

(centro colaborador)

C/ Marquesas, 5

28850 TORREJÓN DE ARDOZ

Teléfono: 916 778 305

Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler e Hipoteca Joven

C/ Literatos, 12 (Casa de la Juventud)

28760 TRES CANTOS

Teléfono: 912 938 150

Oficina Joven de Vivienda, Empleo y Emprendimiento

C/ Cantabria, 3

28341 VALDEMORO

Teléfono: 918 099 663

Junto a estas ayudas, como joven de esta Comunidad también podrás beneficiarte del programa de Hipoteca Joven de la Comunidad de Madrid, firmada en colaboración con la entidad financiera Caja Madrid y a cuyas sucursales puedes dirigirte si deseas informarte o tramitar dicho préstamo.

Viviendas protegidas

Actualmente para la compra o alquiler de viviendas protegidas, generalmente tienes que ponerse en contacto con el promotor de dichas viviendas, ya sea éste público o privado. Si deseas acceder a los datos relacionados con el estado de la promoción, su emplazamiento o qué promotor las gestiona, puedes consultar la aplicación que para tal fin pone a tu disposición la Oficina Vivienda Comunidad de Madrid.

Por otra parte, si la promoción de vivienda protegida está asociada a planes o programas específicos, tienes que registrarte como demandante de vivienda protegida de dichos planes y programa:

Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid. La principal característica de este tipo de viviendas es la posibilidad que tiene el joven a los 7 años de la adjudicación, de comprar dicha vivienda descontándose, del precio de compra, parte de lo que anteriormente abonó en concepto de alquiler. La solicitud de este tipo de vivienda se realiza a través de la Oficina de Vivienda para el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, que además dispone de un servicio para el Registro Telemático de Solicitudes y otro para la Consulta de la Lista Única.

? Promoción directa de viviendas protegidas autonómicas destinadas a colectivos con mayores dificultades

para acceder a una vivienda. La información y solicitud de estas viviendas se lleva a cabo a través de la Oficina de Vivienda y el Instituto de la Vivienda de Madrid.

Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)

Oficinas IVIMA Madrid: Calle Basílica, 23 – 28020 Madrid

Teléfono del Ivima : 915 809 100

Fax: 915 809 199

Alquiler de viviendas

El Plan Alquila Comunidad de Madrid es un servicio de gestión profesionalizada del alquiler que tiene como objetivo facilitar el mismo mediante la intermediación entre propietarios e inquilinos. Puedes solicitar información sobre este programa en:

Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid

Avenida de Asturias, 30

Teléfono Oficina Vivienda Madrid: 012

Teléfono Plan Alquila Madrid: 012

Email: alquilamadrid@madrid.org

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h. y sábados de 9:00 a 13 h.

Para jóvenes de entre 18 y 35 años, en los puntos de información de la Red de Bolsas de Vivienda Joven en Alquiler de la Comunidad de Madrid.

Oficina Móvil del Plan Alquila.

La Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler de la Comunidad de Madrid, conocido como Plan Alquila, es un programa que ofrece la posibilidad a los jóvenes de entre 18 y 35 años de acceder a una vivienda en alquiler, a la vez que asegura una serie de garantías y ventajas tanto para los propietarios como para los inquilinos. Este programa se desarrolla por la Dirección General de Juventud a través de la Red de Bolsas de Vivienda Joven en Alquiler que, junto al teléfono joven 901 510 610, tiene los siguientes puntos de información y contacto: Bolsa de Vivienda Joven

Pza. del Empecinado, 1

28801 ALCALÁ DE HENARES

Teléfono: 918 870 390

Fax: 918 871 016

bvjalcalah@provivienda.org

Bolsa de Vivienda Joven

C/ Ruperto Chapí, 18

28100 ALCOBENDAS

Teléfono: 916 590 957

Fax: 916 591 860

bvjalcobendas@provivienda.org

Centro Joven

C/ Maestro Victoria, 22

28923 ALCORCÓN

Teléfono: 916 648 586

Fax: 916 648 359

bolsadeviviendajoven@ayto-alcorcon.es

Bolsa de Vivienda Joven

C/maría Zayas, 2

28500 ARGANDA DEL REY

Teléfono: 918 717 755

info@viviendarganda.es

Oficina Municipal de Alquiler

Avenida Siglo XXI, 11 bis, Local 9

28660 BOADILLA DEL MONTE

Teléfono: 916 332 961

oficinamunicipaldealquiler@emsv.es

Bolsa de Vivienda Joven

C/ La Iglesia, 5 – 1º

28944 FUENLABRADA

Teléfono y fax: 916 979 035

bolsavivienda@telefonica.net

Bolsa de Vivienda Joven

Avenida Doctor Toledo, 44

28230 LAS ROZAS DE MADRID

Teléfono: 916 360 518

Fax: 916 373 712

juventud@rozasjoven.com

Bolsa de Vivienda Joven

Plaza de España, 1

28912 LEGANÉS

Teléfono: 912 489 345 / 912 489 346

Fax: 912 489 332

eviviendajoven@leganes.org

Dirección General de Arquitectura

C/ Braganza s/n

28025 MADRID

Teléfono Inquilinos: 915 804 757 / 915 804 754

Teléfono Propietarios: 915 650 534

oficinaviviendajoven@madrid.org

CRIDJ (Centro Regional de Información

y Documentación Juvenil)

Paseo de Recoletos, 7-9. Planta Baja

28004 MADRID

Teléfono: 912 767 543

oficinaviviendajoven@madrid.org

Metro de Madrid. Estación de Sol

28028 MADRID

Teléfono: 915 219 511

oficinaviviendajoven@madrid.org

Oficina Joven Comunidad de Madrid TIVE

C/ Fernando el Católico, 88

28015 MADRID

Teléfono: 915 498 096 / 915 498 969

oficinaviviendajoven@madrid.org

Centro Juvenil Príncipe de Asturias

Avenida Doctor Calero, 37

28220 MAJADAHONDA

Teléfono: 916 349 120

Fax: 916 349 121

centrojuvenil@majadahonda.org

Bolsa de Vivienda Joven

Libertad, 34 (Posterior)

28937 MÓSTOLES

Teléfono: 916 463 318

Fax: 916 466 404

bvjmostoles@provivienda.org

Bolsa de Vivienda Joven

Parque Fuster

28320 PINTO

Teléfono: 912 483 806

Concejalía de Juventud

C/ San Rafael, 2

28223 POZUELO DE ALARCÓN

Teléfono: 913 527 080

Empresa Municipal de la Vivienda

Avenida José Hierro, 36 (Edif. Atrio)

28529 RIVAS-vACIAMADRID

Teléfono: 916 702 230

Fax: 916 702 231

bolsajoven@emvrivas.com

Casa de la Juventud

C/ Ferrocarril, s/n

28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Teléfono: 918 612 450

participación@sanmartindevaldeiglesias.es

Bolsa de Vivienda Joven

Avenida Valencia, 3

28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Teléfono: 916 520 743 / 916 520 889

Fax: 916 586 125

bolsavivienda@ayuntamiento.sanse.info

Bolsa de Vivienda Joven. Casa de la Juventud

Sector Liberatos, 12

28760 TRES CANTOS

Teléfono: 912 938 150

Fax: 918 037 800

bvjatrescantos@provivienda.org

Bolsa de Vivienda Joven

C/ Cantabria, 3

28340 VALDEMORO

Teléfono: 918 099 663

vivienda.joven@ayto-valdemoro.org

Centro Cívico Príncipe de Asturias

Avenida Juan Carlos I, s/n

28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO

Teléfono y fax: 918 100 914

juventud@vvapardillo.org

Rehabilitación de edificios y viviendas

Las Oficinas Comarcales de Rehabilitación de Edificios (OCRE) proporcionan información, asesoran y tramitan las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas dentro del ámbito geográfico de su competencia.

OCRE 01 Centro

C/ Capitán Haya, 61

28020 MADRID

Teléfono: 915 714 185

Fax: 915 714 109

OCRE 02

C/ Braganza, s/n

28025 MADRID

Teléfono: 916 735 286

Fax: 916 739 698

OCRE 03

Avenida de Madrid, 14, Bajo

28730 BUITRAGO DEL LOZOYA

Teléfono: 918 681 179

Fax: 918 681 179

OCRE 04

C/ Damas, 15

28801 ALCALÁ DE HENARES

Teléfono: 918 802 217

Fax: 918 827 456

OCRE 05

C/ Infantes, 4

28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Teléfono: 918 969 329 / 918 905 112

Fax: 918 969 328

OCRE 06

C/ Angelillo, s/n (esquina Santa Cruz de Retamar)

28038 MADRID

Teléfono: 917 791 156

Fax: 917 791 158

