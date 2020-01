Alquiler social en Madrid: Solicitud y lista 163 pisos

Vivienda

El ayuntamiento de Madrid ha hecho la primera convocatoria 2020 de vivienda de alquiler social con 163 pisos. En los primeros días, ya se han apuntado más de 23.000 personas y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) realizará el sorteo en marzo. Los interesados tienen hasta el 31 de enero para inscribirse y confirmar que aparecen en el listado o, en su defecto, presentar las alegaciones correspondientes antes de la adjudicación de los pisos sociales en la capital.

Los 163 pisos cuentan con entre uno y cuatro dormitorios y se encuentra distribuidos en 14 distritos de la capital, aunque la mayoría de los pisos están situados en los distritos de Villaverde, Vallecas Villa, Usera y Centro. Aquí puedes consultar la lista completa:

Estas viviendas que pone en alquiler el Área de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid proceden de anteriores convocatorias que han quedado vacías o que se han recuperado tras ocupaciones irregulares; incluso porque sus inquilinos los han dejado por distintos motivos, como de forma voluntaria por mudanza a otra ciudad o fallecimiento.

Todas las personas interesadas en participar, deberán tener su solicitud válidamente inscrita, como plazo máximo, el 31 de enero de 2020.

Solicitud e inscripción

Para inscribirte por primera vez, debes Registrar una nueva Solicitud desde aquí:

Requisitos

– Tener unos ingresos inferiores o iguales a 3,5 veces el IPREM.

– No ser titular del pleno dominio o de un derecho de uso o disfrute sobre otra vivienda.

– Residir y/o trabajar en el municipio de Madrid.

– No ser arrendatario o arrendataria de una vivienda de propiedad o de gestión pública.

Documentación que debes aportar

– La solicitud de inscripción.

– DNI/NIE/Certificado de Registro de Ciudadano de la UE.

– Libro de Familia o, en su defecto, Certificado de matrimonio, certificado de nacimiento según proceda.

Y, según los casos particulares de cada persona concreta, también habrá que presentar:

Persona separada o divorciada

Testimonio Judicial de Sentencia firme.

Familia monoparental

Testimonio judicial de ostentar la guarda y custodia de hijos menores.

Familia numerosa

Título de familia numerosa en vigor.

Si no acreditas 1 año de residencia en el Municipio de Madrid

Certificado de Vida Laboral actual o certificado de trabajador por cuenta ajena, propia o funcionario público.

Movilidad reducida

Certificado de necesidad de vivienda adaptada

Discapacidad

Certificado acreditativo del grado de discapacidad y/o dependencia

Requisitos para la adjudicación de pisos de alquiler

En primer lugar, para poder participar en el proceso de adjudicación es requisito imprescindible estar inscrito a través del RPSV.

Las viviendas se adjudican en función de las características de los demandantes, por lo que se asignarán a los diferentes grupos de demanda que mejor se adecuen a las mismas.

Se considerarán grupos de demanda:

– las personas en situación de vulnerabilidad residencial;

– las personas menores de 35 años y las mayores de 65;

– las familias monoparentales y las numerosas;

– las personas con discapacidad;

– las víctimas de violencia de género, trata y/o explotación sexual;

– la demanda general y las personas en “extrema exclusión residencial”. Para determinar con total objetividad quienes forman parte de este último grupo, los servicios sociales de la EMVS elaborarán un informe basado en la tipología ETHOS propuesta por el Comité Económico y Social Europeo.

Condiciones del alquiler con el Ayuntamiento de Madrid

El alquiler conllevará para las personas que se les adjudiquen las viviendas la firma de un contrato de arrendamiento que tendrá la duración inicial de cinco años, salvo que la legislación aplicable establezca un plazo superior. En este caso, el importe de la fianza será el correspondiente a la renta objetiva. Y la renta de alquiler mensual se calculará conforme al nivel de ingresos de la unidad convivencial.

Los adjudicatarios deberán firmar un acuerdo «compromiso social común» que contendrá las recomendaciones y normas cuyo cumplimiento la EMVS considera necesarias tanto para el mejor disfrute de la vivienda como para favorecer la buena convivencia vecinal. Su incumplimiento puede suponer la resolución del contrato.

Modificaciones a solicitudes ya realizadas

Los interesados pueden consultar el listado de admitidos durante el mes de enero para conocer el estado de su solicitud.

Desde la misma sección para realizar la solicitud podrás modificar tu actual solicitud o enviar la documentación asociada si todavía no lo has hecho.

Aquellos que deseen realizar alguna modificación o reclamar porque no se encuentran en dicha lista, podrán realizar cambios o presentar una nueva solicitud hasta el 31 de enero.

Motivos incumplimiento requisitos

CAUSAS DE BAJA EN EL REGISTRO PERMANENTE DE SOLICITANTES DE VIVIENDA O DE NO INSCRIPCIÓN EN EL MISMO ID Unidad familiar no permitida 2, 5 Documentación incompleta 31, 100, 101, 226 Incumplimiento requisito empadronamiento y/o trabajo en Madrid 55,3001 Incumplimiento protección de datos 102 Excluido por ser arrendatario o arrendataria EMVS/otras administraciones 205 Excluido por renuncia al RPSV 208 Incumplimiento sobrevenido de requisitos 227 Excluido por penalización 228 Ocupante sin título legítimo de viviendas de la EMVS o del Ayuntamiento de Madrid 930 Sobrepasa límite de ingresos familiares para acceder a RPSV 1015 Datos económicos incompletos 8015, 301 Titular de vivienda en propiedad 8034

Sorteo en marzo 2020

En el mes de febrero se publicará el listado de admitidos, al al que se pueden presentar alegaciones. Una vez resueltas estas alegaciones, se procederá al sorteo de los 163 pisos. El objetivo es que la asignación de las viviendas se produzca a mediados de marzo.

El concejal Álvaro González, delegado del Área de Vivienda y presidente de la EMVS, ha destacado que “tras la primera convocatoria del año 2020 que se adjudicarán en marzo, vamos a seguir trabajando intensamente toda esta legislatura para ayudar a los madrileños que necesiten una vivienda protegida, terminando ya las promociones que tenemos en marcha y empezando nuevos proyectos en muchos barrios de la capital”.

Actualmente, la EMVS cuenta con unas 6.300 viviendas en Madrid, de las que el 95% tienen ya un adjudicatario final.

