Vivienda

Alquileres Más de 130 pisos de banco de Liberbank y Cajamar con alquileres desde 135 euros

Las entidades Cajamar y Liberbank también cuentan con sus propios pisos de bancos en alquiler. Ambas entidades ofrecen inmuebles disponibles a través de la web de Haya Inmobiliaria y te vamos a explicar cómo puedes ver estos pisos disponibles para que valores si te interesan sus bajos precios de alquiler.

Pisos alquiler Liberbank

Liberbank tiene actualmente 129 alquileres de viviendas por toda España con precios de alquiler desde 135 euros de mensualidad. Para ver la oferta de pisos en alquiler que tiene Liberbank en septiembre de 2020 debes acceder a su sección en:

En esta ocasión, Liberbank también cede toda la gestión al portal Haya.

Una vez dentro, deberás seleccionar entre los filtros el tipo de ‘Operación’ que quieres hacer, que en este caso debes elegir ‘Alquiler’. Si te interesa la compra de pisos de bancos, también puedes seleccionarlo desde esta misma caja de filtro eligiendo la opción ‘Venta. Automáticamente te aparecerán las viviendas en alquiler y podrás valorar cuál te interesa más.

Si además ordenas según el precio, podrás ver el listados de pisos con alquileres más baratos. Hay viviendas en Valencia, Albacete, Cantabria, Alicante, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Asturias, Salamanca, Guadalajara y Castellón.

Muchas de estas viviendas están nuevas a estrenar y forman parte de promociones de viviendas que, después de estar mucho tiempo vacías y sin terminar tras la anterior crisis inmobiliaria, ahora salen en alquiler después de que los bancos actulizasen su stock de vivienda.

Pisos alquiler Cajamar

En primer lugar debes ir al apartado de pisos de alquiler de Cajamar.

Del mismo modo que en el caso de Liberbank tienes que seleccionar en el filtro ‘Operación’ la opción de ‘Alquiler’.

En Cajamar hay alquileres en Granada desde 230 euros al mes de alquiler que cuentan con 1 habitación. Se encuentran en la localidad de La Zubia y se distribuyen en salón-comedor, un cuarto de baño, un dormitorio, cocina y distribuidor.

Requisitos y condiciones

Antes de lanzarte a un alquiler de Cajamar o de Liberbank debes tener en cuenta que, además del precio de alquiler mensual, todo alquiler implica una serie de gastos adicionales que deben repartirse entre el arrendador y el arrendatario. En función del reparto de gastos, el precio final del alquiler variará, por lo que hay que tener claro qué condiciones impone cada entidad antes de tomar una decisión.

Para aclararte, debes saber que, por regla general, los gastos derivados del consumo de agua, luz o teléfono los asume el inquilino. Por su parte, los propietarios, en este caso los bancos, asumen generalmente los costes relacionados con la comunidad del inmueble si es el caso o el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Además, hay que contar con la fianza de alquiler, que suele ser de un mes que debe pagarse por adelantado. La fianza se devolverá al inquilino tras abandonar la vivienda alquilada una vez finalice el contrato de alquiler y entregue las llaves al propietarios tras revisar el estando en que devuelve el inmueble.

Ventajas de alquilar sobre la compra

Para empezar, los alquileres de pisos de bancos suelen ser más baratos que los precios de alquileres. Esta es la principal ventaja, es un alquiler baratos. En este punto habrá que revisar las condiciones en las que se alquila el piso, del mobiliario que está incluido, de si tiene extras como un trastero o una plaza de parking… Hay que revisar las condiciones específicas de cada inmueble para valorar.

Y la otra gran ventaja del alquiler frente a la idea de comprar un piso es la libertad de acción, puesto que un alquiler puede no te ata a vivir en un único sitio, como por ejemplo cuando compras una vivienda. Por eso es más fácil mudarte de vivienda si te quieres mudar. Esto no significa que puedas cancelar el contrato de alquiler de un día para otro, pero sí que es mucho más sencilla su resolución comparada con tener que vender una casa para irte a otro lugar a vivir, sobre todo si debes trasladarte con urgencia.



Más de 130 pisos de banco de Liberbank y Cajamar con alquileres desde 135 euros was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Más de 130 pisos de banco de Liberbank y Cajamar con alquileres desde 135 euros, te recomendamos que entres en la categoría de Alquileres.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES