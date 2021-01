Guía para comprar y alquilar pisos sociales de Solvia

Vivienda

Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell, gestiona un gran catálogo de inmuebles sociales de bancos para ofrecerlos en régimen de venta y alquiler. A continuación te explicamos todo lo que tienes que hacer para solicitar un piso social Solvia así como las condiciones de los contratos de arrendamiento.

Si estás interesado, consulta el listado de ofertas de viviendas de Solvia por provincias que dejamos a continuación.

Listado de viviendas de Solvia

A Coruña

Álava

Albacete

Alicante

Almería

Asturias

Ávila

Badajoz

Baleares

Barcelona

Burgos

Cáceres

Cádiz

Cantabria

Castellón de la Plana

Ceuta

Ciudad Real

Córdoba

Cuenca

Girona

Guadalajara

Guipúzcoa

Huelva

Huesca

Jaén

La Rioja

Las Palmas de Gran Canaria

León

Lleida

Lugo

Madrid

Málaga

Melilla

Murcia

Navarra

Ourense

Palencia

Pontevedra

Salamanca

Segovia

Sevilla

Soria

Tarragona

Tenerife

Teruel

Toledo

Valencia

Valladolid

Vizcaya

Zamora

Zaragoza

Cómo solicitar un alquiler de Solvia

Para solicitar una vivienda social en régimen de alquiler del catálogo de inmuebles de Solvia, hay que tener en cuenta los siguientes pasos:

El primer paso es entrar en la web oficial de Solvia y empezar a buscar el inmueble que necesitas a través de su buscador. Una vez hayas visto diferentes ofertas que se ajusten a tus requisitos, analiza y estudia las diferentes ofertas. Puedes buscar un inmueble a través del buscador de la página web, en la aplicación o activar el sistema de avisos de Solvia para que te lleguen notificaciones que se adapten a tus necesidades. Tras encontrar la vivienda ideal para ti, tienes que ponerte en contacto con Solvia llamando al 900 690 900 en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20:00 de la tarde. En esta llamada con los asesores de Solvia podrás concretar todas las visitas que desees para ver los diferentes inmuebles que te haya gustado. Si te decantas por uno, tienes que hacer efectiva la solicitud de reserva rellenando un formulario de solicitud de alquiler que te facilitan los trabajadores de la inmobiliaria. El último paso es firmar el contrato de arrendamiento. En este momento tienes que realizar la primera transferencia bancaria a modo de señal que debe recibirse en un plazo de ocho días desde la firma del contrato. No se admiten pagos en metálico ni ingresos en ninguna cuenta. Después se procede a la entrega de llaves y la documentación correspondiente.

En cada una de las ofertas de los inmuebles de Solvia aparecen descritas todas sus características, desde sus metros cuadrados, el número de habitaciones y baños así como la distribución de la vivienda, el precio final del inmueble, imágenes de la oferta y un formulario de contacto.

Condiciones generales de los contratos

Todas las viviendas de Solvia en régimen de alquiler para un uso de vivienda habitual deben ajustarse a las siguientes condiciones que se establecen en el contrato:

La duración del contrato es de 7 años desde la fecha de contrato , es decir, desde que se entregan las llaves del inmueble.

, es decir, desde que se entregan las llaves del inmueble. El arrendatario puede finalizar el contrato desde que han pasado seis meses desde la firma con un preaviso al propietario de 30 días .

. Si desiste el contrato antes de los seis meses, ambas partes pactan que debe indemnizar al propietario con una mensualidad por cada mes hasta llegar a los seis.

La fianza que hay que abonar en el momento de firma de contrato, es de una mensualidad.

El pago de la renta se realiza de forma periódica a través de domiciliación bancaria que se cobra en los primeros cinco días de cada mes.

se realiza de forma periódica a través de domiciliación bancaria que se cobra en los primeros cinco días de cada mes. Sobre el periodo de carencia, Solvia ofrece un mes de carencia desde la fecha de firma del contrato.

La actualización del pago de la renta se actualiza de forma anual a través de la actualización del IPC.

Además de la fianza puede que se exijan garantías adicionales cuyo valor debe sr menor a dos mensualidades.

cuyo valor debe sr menor a dos mensualidades. El inquilino no puede realizar obras en la vivienda sin autorización expresa y por escrito del arrendador.

El inquilino debe hacerse cargo de los gastos de servicios y suministros.

Tipos de inmueble

Se puede realizar una búsqueda de inmuebles por provincia y filtrando el tipo de inmueble:

Viviendas Locales y Oficinas Edificios Garajes Naves Trasteros Otros

Servicio de alertas

Solvia cuenta con un servicio de alertas a través del que puedes configurar y detallar lo que necesitas para que te lleguen avisos.

Puedes detallar qué tipo de inmueble necesitas, si buscas un alquiler, compra, una vivienda a estrenar o de segunda mano, el lugar donde lo estás buscando y todos los detalles específicos que estés buscando. Además puedes establecer la periodicidad con la que quieres recibir avisos

Sobre Solvia

Solvia es la inmobiliaria del Banco Sabadell que cuenta con un catálogo de negocios inmobiliarios y que gestiona todo el proceso. Ofrecen una gama de servicios de gestión inmobiliaria destinada a terceros.

Solvia cuenta con la herramienta ‘SLI’ que es un buscador que te permite identificar cuáles son las zonas más rentables en un momento determinado, comparar precios de venta y alquiler y la evolución del mercado inmobiliario entre otros.

