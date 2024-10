Vivienda

Más inquilinos alquilan en menos de dos semanas: la menor oferta obliga a ser rápidos en decidirse

de Javi Navarro

El actual mercado de alquiler obliga a ser rápidos a la hora de decidirse por un alquiler u otro, si es que hay posibilidad de elegir entre varios. El informe ‘Experiencia en alquiler en 2024’ del portal inmobiliario Fotocasa destaca que cuatro de cada diez inquilinos aseguran haber invertido hasta dos semanas para encontrar un inmueble de alquiler para vivir en él. Respecto a 2023 se ha producido un ligero ascenso en el plazo que va desde las dos semanas a un mes: hace un año eran el 25 % los que destinaban este tiempo frente al 29 % actual. Aparte de todos estos, hay un 13 % que necesitó entre uno y dos meses y un 18 % que invirtió más de dos meses en este proceso de búsqueda.

Dentro de estos plazos, destacan los jóvenes de 25 a 34 años, puesto que cuentan con el lapso temporal más breve: el 46 % necesitó menos de dos semanas, frente al 39 % del conjunto de la población.

“La rapidez con la que el 40 % de los inquilinos encuentra vivienda, en menos de dos semanas, refleja una presión muy significativa en el mercado de alquiler. La escasez de oferta y la alta demanda están llevando a los inquilinos a ser menos selectivos, cerrando tratos apresuradamente para asegurarse un lugar donde vivir. Este fenómeno no solo evidencia un mercado desequilibrado, sino que también podría llevar a decisiones menos informadas, con implicaciones negativas para la calidad de vida y estabilidad de los inquilinos”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Un 7 % de españoles no logra alquilar vivienda

Pese a intentarlo, no todos los demandantes de una vivienda de alquiler consiguen su objetivo. Y es que un 7 % de españoles han intentado, sin éxito, alquilar una vivienda o una habitación en un piso compartido.

Dentro de este grupo de demandantes de vivienda de arrendamiento no efectivos ha habido un claro impedimento: el precio. De hecho, un 57 % afirma no haber conseguido alquilar porque los precios no encajan con su presupuesto. Pese a que esta cifra ha experimentado un ligero repunte con respecto a 2023 (55 %), es significativamente más baja que la de 2022 (62 %).

Tras esta cuestión hay otras que también citan, aunque tengan una relevancia menor. Es el caso de la escasez de oferta en la zona de búsqueda (39 %), no encontrar una vivienda que se adapte a sus necesidades (36%) o que no acepten mascotas (19 %).