Vivienda

Alquileres 144 pisos de Haya Inmobiliaria desde 120 euros al mes de alquiler

Haya Inmobiliaria, la empresa que gestiona los pisos de bancos como BBVA, Bankia, Grupo Cajamar, Liberbank, ING y Sareb lanza una oferta de viviendas con alquileres de 120 euros al mes. Además, esta campaña denominada ‘Alquiler’ te regala la cuota de los dos primeros meses de alquiler completamente gratis si alquilas una de estas viviendas antes del 31 de agosto de 2020. En total hay 215 inmuebles en la Comunidad de Madrid y otros 745 en Castilla-La Mancha, unos 960, de los que 144 son pisos en alquiler.

Dónde están los pisos e inmuebles

De la oferta, en Castilla–La Mancha hay más de 530 en la provincia de Toledo, a la que sigue Ciudad Real con 100 inmuebles seleccionados.

Ya en la Comunidad de Madrid encontramos 215 inmuebles, de los que más de 125 se concentran en el municipio de Aranjuez y 70 se ubican en Leganés, estando el resto de la oferta distribuida por la provincia.

A continuación te explicamos cómo ver todos los pisos, además de su precio, fotos, metros cuadrados, etcétera.

Cómo solicitar un alquiler por 120 euros al mes

En esta oferta de pisos hay alquileres por 120 euros, como los pisos de obra nueva en Cebolla (Toledo), o los 135 en Arcas del Villar (Toledo) o los 160 euros de Fuensalida o Magán, también en Toledo.

Es importante destacar que por esta cantidad hay tanto pisos nuevos a estrenar como de segunda mano. Si quieres ver los pisos porque te interesa una vivienda de estas características en tu provincia, te recomendamos que solicites visita y así podrás conocer de primera mano sus características y ubicación. Cualquier persona interesada puede solicitar información adicional o requerir una visita de estos pisos en:

¿Qué pasos debo seguir para un alquiler con Haya Inmobiliaria?

En primer lugar, te recomendamos que visites el inmueble que te interesa y conozcas su estado y características solicitando una visita tal y como te acabamos de indicar arriba.

Si el inmueble cumple con los requisitos que buscas, deberás iniciar el procedimiento de reserva con Haya Inmobiliaria. Si tras tu solicitud pasan 72 horas y no obtienes respuesta, vuelve a contactar.

¿Qué es HAYA Inmobiliaria – Real Estate?

Haya es una empresa española que gestiona activos inmobiliarios de bancos, además de gestionar las hipotecas de unos 200.000 inmuebles. Sus servicios abarcan la recepción, gestión, mantenimiento, valoración así como su comercialización o venta o la gestión de alquileres. Entidades financieras como BBVA, Bankia, Grupo Cajamar, Liberbank, ING y Sareb son algunos de los clientes que ponene sus pisos de banco a disposición de Haya Inmobiliaria para que los alquile o venda.

¿Quieres que te avisemos de las nuevas ciudades donde salgan pisos baratos?

Escribe tu email y te mantendremos informado:



¡QUIERO QUE ME AVISÉIS!Escribe tu dirección de correo: Acepto la política de privacidad

CasaCocheCurro te informa de que los datos de carácter personal que proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Paggyy Digital S.L. (CasaCocheCurro) como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que te solicitamos es para gestionar el alta a esta suscripción y remitir boletines periódicos con información y oferta prospectiva de productos o servicios propios.

Legitimación: Consentimiento del interesado

Como usuario e interesado te informamos de que los datos que nos facilitas estarán ubicados en los servidores de Mailrelay (proveedor de email marketing de CasaCocheCurro) dentro de la UE. Ver política de privacidad de Mailrelay. El hecho de que no introduzcas los datos de carácter personal que aparecen en el formulario como obligatorios podrá tener como consecuencia que no se pueda atender tu solicitud. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en contacto@casacochecurro.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web: casacochecurro.com, así como consultar la política de privacidad.

144 pisos de Haya Inmobiliaria desde 120 euros al mes de alquiler was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 144 pisos de Haya Inmobiliaria desde 120 euros al mes de alquiler, te recomendamos que entres en la categoría de Alquileres.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES