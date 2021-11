Vivienda

38 viviendas por menos de 400 euros de alquiler en Haya Inmobiliaria

¿Buscas alquileres de menos de 400 euros? La empresa Haya Inmobiliaria tiene disponibles 38 viviendas para alquilar con estos precios por toda España. Aunque el catálogo es más completo, puesto que la entidad cuenta con un total de 618 viviendas para alquilar y, algunas de ellas, tienen alquileres muy económicos que arrancan desde los 180 euros al mes. Este piso en concreto es el más barato en alquiler de todo el portal, pero hay otros 75 más con alquileres en oferta.

Este análisis, elaborado por el equipo de redacción de Casacochecurro.com, detalla los pisos en alquiler según la franja de precios, desde viviendas por debajo de 300 euros hasta un máximo de 500 mensuales. Y si alguna de estas ofertas te interesa, en esta otra información te explicamos cómo puedes hacer la solicitud para alquilar un piso de Haya Inmobiliaria.

18 alquileres por menos de 300 euros

Del total del catálogo de viviendas en alquiler disponible de Haya Inmobiliaria, 18 cuestan menos de 300 euros al mes. De hecho, en esta franja destaca la vivienda más barata que oferta la entidad para alquilar, cuya renta mensual es de 180 euros.

Esta oferta es de una casa de pueblo ubicada en Cáceres, en la calle Aire. Tiene un total de 114 metros cuadrados, cuatro habitaciones y un baño.

Otro ejemplo de alquiler barato se encuentra en la localidad de Campo de Criptana, Ciudad Real. El alquiler de esta vivienda es de 235 euros mensuales y se trata de una vivienda de 108 metros cuadrados con tres habitaciones y un baño.

En la localidad extremeña de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, hay un apartamento en alquiler por 250 euros al mes. La vivienda es una planta baja con una habitación y un baño y cuenta con una superficie de 57 metros útiles.

20 alquileres entre 300 y 400 euros al mes

Con alquileres de entre 300 y 400, destacamos los siguientes ejemplos, localizados en su mayoría en el sur y en el este de la península.

Un primer ejemplo es una vivienda ubicada en Gandía, Valencia cuyo alquiler mensual es de 390 euros al mes. El piso tiene 90 metros cuadrados distribuidos en 4 habitaciones y un baño. Además, tiene terraza y cuenta con una promoción mediante la que no hay que pagar la mensualidad hasta el 1 de enero.

En Elda, Alicante, destaca una vivienda cuyo alquiler es de 390 euros. El piso tiene dos habitaciones y dos baños.

Un último piso, en este caso ubicado en Jerez de la Frontera, Cádiz, se alquila por 360 euros al mes. La vivienda cuenta con una promoción que ofrece un mes de alquiler gratis si la reserva se formaliza antes de que acabe noviembre. El piso tiene dos dormitorios y un cuarto de baño distribuidos en 51 metros cuadrados.

38 alquileres entre 400 y 500 euros al mes

Con un precio algo más elevado que en los casos anteriores, destacan los siguientes ejemplos de alquileres de entre 400 y 500 euros.

Un ejemplo se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, cuyo alquiler es de 440 euros al mes y cuenta con una promoción de dos meses de alquiler gratis si se formaliza la reserva antes de que finalice el mes de noviembre. Se trata de una vivienda de 30 metros cuadrados, con una habitación y un baño.

Por último, otra de las viviendas que hay en el portal inmobiliario por menos de 500 euros es un piso ubicado en San Vicente del Raspeig, Alicante. El alquiler tiene un coste de 440 euros mensuales y cuenta con una promoción que ofrece un mes gratis si se reserva antes de que finalice el mes de noviembre. La vivienda tiene dos habitaciones, un baño y una terraza distribuidos en 68 metros cuadrados.

Puedes ver todos estos pisos en la web de Haya Inmobiliaria.

