Alquileres SAREB o Banco malo: Qué es, funcionamiento y parque social de viviendas

El SAREB o banco malo es un organismo privado que se creó para sanear la deuda que el Estado contrajo al asumir parte de las quiebras bancarias del sistema financiero español. Su función consiste en poner a la venta los préstamos e inmuebles de entidades bancarias que se han visto inmersos en una difícil situación económica, como deshaucios, impagos, daciones en pago, promociones sin terminar por parte de los constructores… y así intentar revertir la deuda contraída con el Estado en un periodo concreto de tiempo. En definitiva, SAREB es una entidad que se inició en 2012 con la finalidad de contribuir a la recuperación económica. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el SAREB. Por qué se le llama el banco malo, cómo funciona, cuál es su parque de viviendas y resolvemos todas las dudas que puedan surgir acerca de este organismo.

¿Qué es el SAREB?

Sareb o más conocido como banco malo es una organización privada que tiene mandato público. Se encarga de vender los préstamos e inmuebles que tienen los bancos en propiedad y que recibieron ayuda pública. En la actualidad pone a la venta viviendas de cuatro grandes entidades: Haya Real State (que tiene su propia gestión de viviendas sociales con Haya Inmobiliaria), Altamira Asset Management, Servihabitat (que tiene su propio programa y Solvia.

Sareb es una sociedad privada creada en el marco de la Ley 9/2012 del 14 de noviembre como parte del proceso de reestructuración y saneamiento del sistema financiero español está formada por capital aportado por compañías privadas (55%) y por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en una proporción minoritaria (45%). La principal meta de la entidad es maximizar el valor de los activos atendiendo a la diferente naturaleza de los mismos.

¿Por qué se llama a SAREB el banco malo?

A pesar de que SAREB es más conocido por su apodo de Banco malo, este organismo no es un banco. El término de banco malo se ha adoptado a raíz de su uso en el extranjero. En otros países como Estados Unidos o Alemania también existen organismos como éste cuya finalidad es la gestión de los activos más problemáticos de las entidades. En estos países se ha denominado a este organismo ‘Bad Bank’ y por eso Sareb también es conocido como ‘banco malo’.

Precio viviendas Sareb

El precio de las viviendas que pone a la venta Sareb las fija el propio organismo en función de una serie de parámetros como por ejemplo cuá es la situación de la vivienda, el tamaño, la calidad de los materiales, la antigüedad, etcétera.

Funcionamiento

La sociedad tiene un plazo de 15 años para proceder a la desinversión de todos los activos recibidos teniendo como objetivo maximizar la rentabilidad de dichos activos. De la gestión de los mismos se encargan, de momento, las entidades cedentes. El método de funcionamiento es el siguiente: Sareb no vende de forma directa a un particular, si no que lo hace a través de terceros, que son los siguientes: Haya Real State, Altamira Asset Management, Servihabitat y Solvia.

Además, aunque sí pueda producirse la venta a particulares, por norma general Sareb ofrece los diferentes inmuebles tanto a Ayuntamientos de grandes ciudades como de pueblos más pequeños. Y es el propio ayuntamiento el que gestiona la venta directa con los particulares.

La finalidad del Sareb pasa por llevar a cabo la liquidación de los inmuebles y de los préstamos que han adquirido de forma previa a 2027, que es el plazo que se marcó cuando se creó este organismo.

Cómo busco una vivienda del SAREB

Para buscar una vivienda de las que tiene el SAREB podemos hacerlo directamente desde la propia página del SAREB, en la que podemos filtrar nuestra búsqueda por el tipo de inmueble, por una vivienda ya hecha o por obra nueva y por el régimen de alquiler o compra.

Otra opción es acceder a las páginas de las entidades comercializadoras del SAREB y hacer la búsqueda de los inmuebles que tiene esa entidad concreta.

En definitiva, sea con una página un otra, la forma de hacerlo es comenzar una búsqueda de inmuebles tal y como lo harias en cualquier otra página que se dedique a la venta de inmuebles.

Parque Social de Viviendas Sareb

Sareb es un organismo creado en 2012 que cuenta con un parque social de viviendas. En su primer año de vida contaba con un total de 2.000 viviendas. Número que se vio duplicado e 2015, al alcanzar el parque social un total de 4.000 viviendas y que en este 2020 ha alcanzado las 10.000 viviendas. Estos datos son un reflejo de su crecimiento puesto que en 8 años ha muliplicado por cinco su parque social.

Este aumento del parque social hasta situarse en las 10.000 viviendas se produce por la situación de vulnerabilidad de muchas familias por la pandemia por covid-19.

10.000 viviendas en el parque social 2020

Con esta iniciativa SAREB quiere incrementar notablemente la dimensión del parque social de viviendas con el que cuenta hasta ahora a través de la cesión de inmuebles a ayuntamientos. Hasta ahora, SAREB ha cedido inmuebles a Comunidades Autónomas y a ayuntamientos de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero ahora quiere centrarse en consistorios más pequeños.

Las 10.000 viviendas que quiere ceder a las administraciones superan las 4.000 que tiene en 2020 alquiladas a diferentes administraciones. En toda su trayectoria ha cerrado la cesión de inmuebles con 12 Comunidades Autónomas y con 14 Ayuntamientos. Estas 10.000 viviendas no están identificadas, si no que en función de la administración que las demande, el SAREB estudiará qué viviendas puede ceder en esa localidad.

La cesión por parte del SAREB de estos inmuebles a los ayuntamientos es temporal. Las administraciones de cada localidad son las que deben hacerse cargo de ciertos problemas de ocupación ilegal de la vivienda o de morosidad que puedan ocurrir en esas viviendas cedidas. Mientras que las posibles reformas o adecuaciones que tengan que producirse en la vivienda para poder acoger a una familia serán asumidas por ambas partes. El SAREB recibe un total de 125 euros por hogar o 75 euros en caso de viviendas ocupadas a cambio de la cesión del inmueble.

Hay casos específicos como lo es el de País Vasco en el que la propia comunidad ha llegado a un acuerdo con SAREB para comprarle las viviendas que tenía cedidas. Ésta fórmula ha levantado interés en otras zonas como Madrid, Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Iniciativas SAREB 2020

Algunas de las iniciativas que el SAREB se ha propuesto este 2020 son las que exponemos a continuación:

Ayuntamiento de Girona

La cesión de 9 viviendas al Ayuntamiento de Girona destinadas a fines sociales. La cesión es temporal, de un máximo de cuatro años que se pueden prorrogar de forma anual. Estas viviendas pueden ponerse en alquiler a precios asequibles o destinarlas a personas en situación de emergencia social.

Toledo

En Toledo, en concreto, en Seseña, el SAREB quiere poner en marcha el proyecto STONE, que consiste en que este organismo busca a un comprador que esté interesado en una promoción de un total de 290 viviendas que se están construyendo en la actualidad en Seseña.

Islas Baleares

Sareb quiere destinar un totald e 116 millones de euros destinados al desarrollo y creación de 700 viviendas en las Islas Baleares. Con un plazo máximo hasta el año 2027.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana el Sareb quiere destinar un total de 239 millones de euros para llevar a cabo el desarrollo de 2.400 viviendas con un plazo máximo que está fijado en 2027.

La Rioja

En La Rioja Sareb se ha marcado un presupuesto total de 11,5 millones de euros que van a destinarse al desarrollo de un total de 13 viviendas hasta 2027.

¿Qué tengo que hacer si mi hipoteca es de un piso del Sareb?

Sareb ha recibido los activos procedentes de las entidades del Grupo 1 (BFA-bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco-banco Gallego y Banco de Valencia) y del Grupo 2 (BMN, CEISS, Liberbank y Caja 3). No obstante, de la gestión de los mismos se encarga la entidad financiera cedente. Ante cualquier duda, información o problema que tenga con su activo debe tratarlo directamente con su banco a través del medio de contacto que se detalla aquí. Del mismo modo, si quiere adquirir o alquilar un activo debe dirigirse a esas mismas entidades detalladas en ese enlace. A continuación aclaramos otras preguntas frecuentes sobre el ‘banco malo’.

Preguntas frecuentes

Desde SAREB existe un teléfono de contacto de atención al cliente que es gratuito: 900 115 500.

¿Sareb dará financiación?

Entre las funciones de Sareb no se contempla dar financiación para adquirir los activos de la sociedad.

¿Sareb es un banco?

Sareb no es un banco, sino una sociedad de gestión de activos. No tiene ficha bancaria y su cometido es la venta de los activos inmobiliarios procedentes de la banca que ha recibido ayudas, buscando la máxima rentabilidad.

¿Cómo influirá en los precios de la vivienda la creación de Sareb?

La sociedad considera que hay que dejar que el mercado se regule solo y, por ello, Sareb compite en el mismo como un actor más. Los precios de desinversión no provocarán una distorsión de la competencia y se moverán en el nivel del mercado.

Reivindicaciones de asociaciones de consumidores

Entidades como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) denunciaron que la banca rescatada ha reventado la intención del banco malo de vender estas viviendas porque, para empezar, el ‘banco malo’ no las comercializará a particulares y que los bancos primarán la venta de sus pisos en stock antes que los del Sareb.



