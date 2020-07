Vivienda

Alquileres 35 viviendas sociales por 130 euros en L’Ametlla del Vallès en Barcelona

Hay nuevos pisos del Sareb en Barcelona. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) acaba de firmar un convenio con el Ayuntamiento de L’Ametlla del Vallès (Barcelona) por el que pone 35 pisos sociales a disposición de los interesados.



Estos 35 pisos sociales se suman a los más de mil viviendas que gestiona la Sareb en la provincia de Barcelona, como los acuerdos que tiene con los consistorios de Barcelona (200 viviendas), Calafell (58), L’Hospitalet de Llobregat (50), Vilafranca del Penedès (15) y Sant Feliu de Guíxols (9). Además, Sareb mantiene un convenio con la Generalitat de Cataluña por el que pone a su disposición 930 viviendas destinadas a personas en riesgo de exclusión social.

Pisos del Sareb en Barcelona

Sareb ha cedido a las administraciones públicas de Cataluña un total de 1.299 viviendas sociales, de las que pueden beneficiarse cerca de 5.200 personas, de modo que Cataluña se consolida como la principal receptora de los inmuebles destinados por Sareb al alquiler social. El reparto de viviendas de estos programas se desarrolla, entre otras cuestiones, en línea con la distribución geográfica de los inmuebles de Sareb, que en Cataluña tienen un importante peso y suponían el 18,4% del total de su cartera a cierre de 2019.

Solicitud pisos sociales L’Ametlla del Vallès

El acuerdo entre Sareb y el ayuntamiento de L’Ametlla del Vallès permitirá al consistorio gestionar la concesión de estas viviendas. Los beneficiarios de estos pisos sociales podrán tener un alquiler durante un periodo de cuatro años como máximo.

Durante ese periodo, el consistorio será el encargado de gestionar los inmuebles para atender las necesidades de personas en riesgo de exclusión. Su página web es>> https://www.ametlla.cat/

Una vez finalizado el acuerdo el Ayuntamiento tendrá la posibilidad de adquirir las viviendas.

El convenio establece que Sareb percibirá a cambio de la cesión una contraprestación fija mensual de 130 euros por cada vivienda cedida. Los pagos serán utilizados por Sareb, principalmente, para hacer frente a los gastos de seguros y comunidad. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre otros.

