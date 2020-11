Vivienda

80 pisos sociales en Sabadell por 75 euros los ocupados y 125 euros los que están sin ocupar

Sabadell cuenta con 80 viviendas sociales cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que acaba de firmar un acuerdo con el Ayuntamiento de Sabadell, en Barcelona

A través de la empresa municipal de la vivienda VIMUSA (Habitatges Municipals de Sabadell), se podrá acceder a estas viviendas sociales.

Este acuerdo dota al ayuntamiento de Sabadell y a VIMUSA de la cesión temporal de 80 inmuebles en régimen de usufructo durante los próximos cuatro años. Así, el ayuntamiento catalán podrá destinar las viviendas al alquiler a precios asequibles o al alojamiento de personas en situación de emergencia social.

Pisos alquiler social en Sabadell: precios

El consistorio será el encargado de gestionar los inmuebles para atender las necesidades habitacionales de personas en riesgo de exclusión. Estas viviendas cedidas podrán estar ocupadas por familias en situación de impago o sin título de alquiler. Sareb percibirá a cambio de la cesión una contraprestación fija mensual de 125 euros por las viviendas sin ocupar y de 75 euros por las ocupadas.

Los pagos serán utilizados por Sareb, principalmente, para hacer frente a los gastos de seguros y comunidad. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre otros.

Sareb ya ha puesto a disposición de las administraciones catalanas más de 1.600 inmuebles. En Cataluña, el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Sabadell se suma a los ya suscritos con los consistorios de:

– Santa Coloma de Gramenet (220),

– Barcelona (200),

– Calafell (58),

– L’Hospitalet de Llobregat (50),

– L’Ametlla del Vallès (35),

– Vilafranca del Penedès (15),

– Sant Feliu de Guíxols (9),

– Sant Joan Les Fonts (6),

– Sant Jaume d’Enveja (4)

– y Badalona (2), donde la administración local finalmente compró a Sareb los dos inmuebles que en un principio había obtenido en régimen de usufructo temporal.

Además, Sareb mantiene un convenio con la Generalitat de Cataluña por el que pone a su disposición 930 viviendas destinadas a personas en riesgo de exclusión.

En la actualidad, el parque destinado a fines sociales de Sareb alcanza los 10.000 inmuebles en toda España, después de que la compañía aprobara a principios de 2020 la ampliación del mismo con el objetivo de impulsar la cesión de viviendas a ayuntamientos de municipios de menor tamaño que presentan problemas habitacionales.

Desde su creación, Sareb ha firmado convenios con 12 comunidades autónomas y 22 ayuntamientos. En la actualidad tiene comprometidas con las administraciones 2.764 viviendas -de las que pueden beneficiarse más de 11.050 personas-, mientras que otros 7.236 inmuebles se encuentran todavía disponibles para esos mismos fines.

