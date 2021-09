Sabías Que...

Cómo solicitar el certificado de nacimiento online, por correo o de forma presencial

El certificado de nacimiento es un documento que vas a necesitar para realizar un montón de trámites, como por ejemplo para casarte, divorciarte, obtener el pasaporte, acceder a un colegio profesional o conseguir una herencia, entre otros. Por ello, resulta interesante conocer qué es exactamente, qué datos contiene y cómo conseguirlo. A continuación, te contamos todos los detalles para que sepas cómo solicitar el certificado de nacimiento.

¿Qué es?

Este certificado de nacimiento, también conocido como partida de nacimiento, es un título oficial expedido por el Registro Civil o Consular que acredita el registro de un bebé. Además, en él se incluyen datos como la fecha exacta, el lugar, el sexo del bebé e incluso la hora a la que tuvo lugar el parto. Existen dos tipos de certificados distintos que explicaremos a continuación.

Tipos

Positivo

El objetivo de este primer tipo es acreditar que una persona determinada está inscrita en el Registro Civil. Normalmente se solicita como extracto, es decir, como resumen de la información total, pero también se puede pedir un certificado literal de nacimiento. Éste, por su parte, es una copia de la inscripción de nacimiento y en él se incluyen todo tipo de datos, referentes tanto a la identidad de la persona como al propio día en el que nació.

Por otra parte, conviene puntualizar que pueden pedirse en tres versiones idiomáticas:

Ordinario . Hace referencia al presentado en español.

. Hace referencia al presentado en español. Bilingüe . Son los solicitados en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales.

. Son los solicitados en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales. Internacional o plurilingüe. Éste es expedido en el idioma oficial de todos los países firmantes del Convenio de Viena. De hecho, su objetivo es ser válido en cualquiera de estos lugares.

Negativo

Como su propio nombre indica, este tipo de certificación hace referencia al caso contrario al anterior. Es decir, busca acreditar que una persona no está inscrita en el Registro Civil.

Validez

Es muy importante conocer el tiempo de validez que tendrá tu documento. Así podrás organizar tu calendario para pedirlo cuando realmente lo necesites. Por ello, conviene destacar que la caducidad se produce cuando se cumplen los 90 días desde su recepción.

¿Cuánto tarda?

Uno de los tipos que más solemos necesitar es el certificado literal de nacimiento urgente. Por ello, resulta interesante conocer los plazos que podemos tardar en conseguirlos. En este sentido, es importante especificar que estos variarán en función del canal por el que se hayan solicitado. Así, estos pueden ir de los 15 días aproximadamente hasta la recepción inmediata si lo pides por Internet.

Quién lo puede pedir

El certificado de nacimiento pueden pedirlo tanto los padres como otras personas ajenas que estén autorizadas por ellos. Lo único que hay que tener en cuenta es que existen algunas excepciones. Éstas se dan en los casos de filiaciones adoptivas, rectificaciones de sexo o cambios de apellidos ante supuestos de violencia de género.

Cómo pedirlo

Ahora que ya conocemos todos los detalles, conviene puntualizar qué tenemos que hacer para pedirlo. Para ello, será importante diferenciar los distintos canales de los que disponemos para hacerlo.

Presencialmente

Tendrás que ir al Registro Civil donde esté inscrito tu nacimiento y completar con tus datos el modelo de solicitud. Allí, junto a este formulario tendrás que presentar la siguiente documentación:

DNI del solicitante.

Comunicar el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento del solicitante.

Con esto será suficiente para gestionar tu solicitud y allí te informarán del tiempo aproximado que tardará en realizarse el trámite. Además, te indicarán a partir de cuándo podrás volver a las oficinas para recoger tu documento solicitado.

Por Correo

Otra de las opciones disponibles es pedirlo por Correos. Para ello, solo tendrás que enviar el formulario correspondiente y especificar el nombre y la dirección en la que quieres recibirlo. Además, tendrás que indicar los siguientes datos:

Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento del solicitante.

Teléfono de contacto, por si resulta necesario que te llamen para aclarar cualquier dato.

En caso de optar por este canal, debes saber que tardarás en recibirlo en torno a 15 días.

Por Internet

En este caso, debemos distinguir dos posibles opciones. La primera hace referencia a la solicitud sin certificado electrónico. Si no tienes identificación digital, tienes que hacer la solicitud desde la sede electrónica del Ministerio de Justicia. En esta página tendrás que facilitar la misma información que por el resto de canales y te llegará por correo ordinario.

Por otra parte, si dispones del certificado electrónico, los trámites serán los mismos, pero en este caso la certificación del día en que naciste o en el caso de un familiar será expedido de forma automática e inmediata. Así pues, dependiendo de la urgencia que requiera tu situación, podrás optar por una u otra vía para conseguir tu documento acreditativo.

Inscribir a un bebé en la Seguridad Social

Después de inscribir a tu bebé en el Registro Civil, tienes que darle de alta en la Seguridad Social para asignarle un pediatra y reconocer su derecho a la sanidad pública. Si no se hace este primer trámite, no podrás llevarle a su primera revisión médica.

Si tienes identificación digital , ya sea certificado digital o Cl@ve, puedes hacer esta gestión en tan sólo unos minutos y por Internet. Para iniciar la gestión tienes que acceder al portal ‘Tu Seguridad Social‘ y seleccionar la pestaña ‘Representante’ para dar de alta a tu hijo.

, ya sea certificado digital o Cl@ve, puedes hacer esta gestión en tan sólo unos minutos y por Internet. Para iniciar la gestión tienes que acceder al portal ‘Tu Seguridad Social‘ y seleccionar la pestaña ‘Representante’ para dar de alta a tu hijo. Si no tienes identificación digital, tienes que pedir cita previa a la Seguridad Social para que te atiendan en las oficinas y poder dar de alta a tu bebé en la Administración pública.

No es necesario aportar ningún tipo de documentación para darle de alta puesto que la Seguridad Social recoge todos los datos e información necesaria del Registro Civil. Tras completar el registro, tendrás que acudir a tu centro de salud para solicitar su tarjeta sanitaria y que le asignen un pediatra lo antes posible

Libro de Familia

Desaparece el Libro de Familia en formato físico. Desde el 1 de mayo de 2021 este documento pasa a ser digital y por tanto ya no van a emitirse más Libros de Familia en papel. Esta nueva medida está recogida en el Boletín Oficial del Estado y el objetivo es reemplazar el libro físico por una base de datos virtual que va a actualizarse de forma automática y a la que todos los ciudadanos van a poder acceder de forma online a través de identificación digital o a través de las oficinas del Registro Civil.

Los documentos que estén ya impresos en papel no pierden su validez legal, pero no van a ampliarse más y de forma progresiva van a ir incorporándose al registro digital. Este nuevo Libro de Familia digital está asociado a un código que está relacionado con el DNI. Con la nueva ley, todos los recién nacidos después del 1 de mayo de 2021 van a tener un registro digital en el que van a incluirse todos los datos que guarden relación con el Registro Civil hasta la defunción.

En el Libro de Familia aparecen registradas las relaciones entre cónyuges, padres e hijos y las defunciones. También incluyen las adopciones, separaciones o divorcios. Este documento lo expide el Ministerio de Justicia y aunque el formato cambie, el modo de solicitarlo va a seguir siendo el mismo que hasta ahora. Puede solicitarse el mismo día en que los interesados acuden al Registro Civil a realizar la inscripción de matrimonio, reciben el Libro de Familia o el día en el que inscriban el nacimiento del primer hijo o la adopción.

